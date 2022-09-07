ABD'den Ankara ve Atina’ya Çağrı

VOA'dan Dilge Timoçin'ingöre, ABD Dışişleri Bakanlığı, VOA Türkçe’ye yaptığı yazılı açıklamada, ‘’Yunanistan'ın bu adalar üzerindeki egemenliği sorgulanamaz’’ dedi ve tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini kaydetti."Rusya'nın egemen bir Avrupa devletini yeniden işgal ettiği bir dönemde, NATO müttefikleri arasındaki gerilimi arttırabilecek açıklamalar bilhassa yararsız’’ ifadelerini kullanan ABD Dışişleri Bakanlığı, tüm tarafları gerilimi daha da arttırabilecek söylem ve eylemlerden kaçınmaya çağırdı.ABD’nin tüm NATO üyelerini birlikte çalışmaya ve diplomatik çözümlere teşvik ettiğini belirten bakanlık, “NATO müttefiklerimiz Yunanistan ve Türkiye'yi bölgede barış ve güvenliğin korunması ve farklılıkların diplomatik yollarla çözülmesi için birlikte çalışmaya teşvik etmeye devam ediyoruz’’ dedi.Yunanistan-Türkiye gerginliği, ABD Savunma Bakanlığı'nın günlük basın brifinginde de gündeme geldi.Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, "Size söyleyebileceğim şey; Bakan Austin'in geçmişte hem Türk hem de Yunan savunma bakanlarıyla görüştüğü ve yapıcı bir diyalog yoluyla Ege'deki gerilimi azaltmaya yönelik çabaların devam etmesi gerektiğini vurguladığıdır" dedi.Ankara, Ege adalarının 1923 ve 1947 anlaşmaları uyarınca Yunanistan'a silahlandırmaması koşuluyla verildiğini söylüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Atina'nın adaları silahlandırmaya devam etmesi halinde, Türkiye'nin bu adalar üzerindeki Yunan egemenliğini sorgulamaya başlayacağını defalarca dile getirmişti.Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise, Türkiye'nin Yunanistan'ın adalar üzerindeki egemenliğini sorgulayan tutumunun "saçma" olduğunu söylemişti.Erdoğan, Cumartesi günü Samsun'da TEKNOFEST'te yaptığı açıklamada Yunanistan'ı eleştirerek, "Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz" demiş ve "Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var: İzmir'i unutma" şeklinde konuşmuştu.Erdoğan bugün de, Balkan turunun ilk durağı olan Bosna Hersek’e hareket etmeden önce Yunanistan'la yaşanan gerilimle ilgili, "Bu kilit atma olayı noktasında hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor. Yunanistan bunun farkında. Bunun farkında olduğu için kendilerine onlar da bir çekidüzen verme yoluna girmiş vaziyetteler. Bundan sonraki süreçte de Yunanistan Türkiye'yle nasıl bir ilişki içerisinde olacağının herhalde kararını çok daha düşünerek verecektir. Aksi takdirde hep söylediğim gibi yine söylüyorum, bir gece ansızın gidebiliriz" demişti.Yunanistan ise "aşırı ve yokuş aşağı giden açıklamaların peşine düşmemekte kararlı oldukları” tepkisini paylaşmıştı.Yunan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tehlikeli bir dönemde ittifakımızın bütünlüğüne kimin dinamit koyduğunu açıkça ortaya koymak için müttefiklerimizi ve ortaklarımızı provokatif açıklamaların içeriği konusunda bilgilendireceğiz" denilmişti.Avrupa Birliği Dönem Başkanı Çek Cumhuriyeti de, Erdoğan’ın açıklamalarını "kabul edilemez" olarak nitelendirmişti.Çek Dışişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hedeflerimizden biri de AB-Türkiye diyaloğunu teşvik etmektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a hitaben yaptığı son açıklama gibi, AB'ye üye devletlerin kabul edilemez şekilde tehdit edilmesi bu konuda son derece yararsızdır" denilmişti.AB Dönem Başkanlığı’ndan gelen bu açıklamaya Ankara tepki göstermişti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç yazılı açıklamasında, “AB Dönem Başkanı sıfatıyla Çekya Dışişleri Bakanlığının ve diğer bazı AB kurumlarının ülkemize dair yaptıkları açıklamaların bizim açımızdan bir anlam ve değeri yoktur. AB’nin üyelik dayanışması gerekçesiyle Yunanistan'a Ege ve Akdeniz ihtilaflarında sorgusuz sualsiz destek vermesi hem AB'nin kendi muktesebatına hem de uluslararası hukuka aykırıdır" ifadelerine yer vermişti.