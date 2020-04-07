AKP ve MHP tabanları da Ekonomik paketten memnun değil

CHP lideri Kılıçdaroğlu’na her ay düzenli olarak sunumu yapılan Gündemetre Türkiye’nin Gündemi Araştırması’nda yurttaşlara koronavirüs salgınına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı ekonomi paketine ilişkin sorular da yöneltildi. Çalışmaya göre vatandaşlar salgın karşısında işyerlerinin, ibadethanelerin kapatılması ve spor karşılaşmalarının ertelenmesi gibi uygulamalara olumlu yaklaşırken, iktidarın koronavirüs salgınına karşı ortaya koyduğu ekonomik paketin hiç kimsenin sorununu çözmeyeceğini ya da belli bir kesimin sorunlarını çözeceği görüşünde. 2 bin 605 kişinin katılımıyla yapılan çalışmada şu sonuçlara ulaşıldı:





- Bakanlık kısmen başarılı: Çalışma kapsamında “Salgın ile mücadele konusunda Sağlık Bakanlığı’nı ne kadar başarılı buluyorsunuz” sorusu yöneltildi. Yurttaşların yüzde 24’ü Sağlık Bakanlığı’nı başarılı bulurken, yüzde 32’si ise Sağlık Bakanlığı’nın kısmen başarılı olduğu görüşünde. Katılımcıların yüzde 43’ü Sağlık Bakanlığı’nın başarısız olduğunu belirtirken, yüzde 1’i görüş bildirmedi. Buna göre vatandaşların yüzde 56’sı Sağlık Bakanlığı’nın salgınla mücadele konusundaki çalışmalarını olumlu buluyor.





- Paketi yetersiz: Çalışma kapsamında koronavirüs salgını karşısında çıkarılan ekonomik paketin yeterli olup olmadığı sorusu yöneltildi. Buna göre ekonomik paketin hiçbir kesimin sorununu çözemeyecek yetersiz bir paket olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 59.5 olurken, belli kesimlerin düşünülerek hazırlanmış bir paket olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 28.1 olduğu ifade edildi. Ekonomik paketin herkesi kapsayan ve yeterli bir paket olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 10.2 oldu.





- AKP ve MHP tabanı olumsuz görüşte: Ekonomik paketle ilgili olumsuz görüş bildirenlerin son genel seçimlerde oy verdiği siyasi partilere göre dağılımı incelendiğinde AKP seçmenlerinin yüzde 30.5’i, MHP seçmenlerinin yüzde 39.2’si ekonomik paketin yetersiz olduğunu düşünüyor. Paketin belli kesimler düşünülerek hazırlandığı görüşünü dile getirenler arasında AKP seçmeninin yüzde 41.4’ü, MHP seçmeninin ise yüzde ise 41.7’si bulunuyor. Buna göre açıklanan ekonomik pakete AKP tabanının yüzde 71.5’i, MHP tabanının ise yüzde 80.9’u olumsuz görüş bildirdi.





‘GARANTİLER FİRMALARA DEĞİL, GENÇLERE ÖDENSİN’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, yaptığı yazılı açıklamada, 20 yaş ve altındakilere de sokağa çıkma yasağını düzenleyen genelgenin yayımlandığını anımsattı. Genelgenin evde tutulacak yurttaşların ekonomik sorunlarına çözüm olmadığını ifade eden Erkek, şunları dile getirdi:





“Sadece 2020 yılında otoyolları ve köprüleri yapan firmalara, garanti adı altında, halkın cebinden alınan vergilerle 6 milyar TL’nin üzerinde para ödemek için gencecik çocuklarımız ve yakınları virüs salgınına açıkça maruz bırakılıyorlar. Firmalara ödenecek 6 milyar TL, 20 yaş ve altında çalışmak zorunda olduğu için sokağa çıkan gençlere ödensin, onlar da evinde tutulsun. Bir ülke nasıl yönetilemez diye merak ediliyorsa bir gün arayla bir diğerini yok eden genelgelere ve alınan kararlara bakabiliriz.”





‘SGK’YE BORCU OLAN ESNAF İLAÇ ALAMIYOR’

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, iki aydan fazla sigorta prim borcunu geciktiren esnafın ilaçlarının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmadığını belirterek “acil çözüm” çağrısı yaptı.





Bulut, yaptığı yazılı açıklamada İçişleri Bakanlığı’nın “koronavirüs tedbirleri” genelgesi kapsamında, ülke genelinde 149 bin 382 işyerinin kapatıldığını anımsatarak esnafın sağlık kuruluşlarında muayene olabildiğini ancak iki aydan fazla sigorta prim borcunu geciktirdiğinde ilaçların SGK tarafından karşılanmadığını bildirdi. Bulut, “Esnafın içinde, koronavirüse karşı yüksek risk grubu olduğu kesinleşen astım, şeker, kalp-damar, tansiyon kronik hastalığı olan var. Bu hastaların düzenli olarak ilaç kullanması gerekiyor. İşyeri zaten kapalı nereden bulup ödeyecek bu parayı hiç kimse düşünmüyor” ifadelerini kullandı.





Esnaf ve sanatkârların ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin mağdur olmaması, halk sağlığını tehdit eden virüsün kontrolü için ilaca erişim konusunda acil bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu kaydeden Bulut, esnafın da diğer yurttaşlar gibi katılım payı ödeyerek ilaca erişiminin önünün açılması için çağrı yaptı.