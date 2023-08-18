Akşener 26 Ağustos'ta ne mesajlar verecek?

"Tamir etmemiz gereken kırgınlıklar var"





CHP ile ilişkiler nasıl olacak?





Üçüncü yol olur mu?









Meral Akşener, Mart ayında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş isimlerinden birinin Kemal Kılıçdaroğlu yerine cumhurbaşkanı aday olması gerektiğini açıklamış ve altılı masadan kalkmıştı. Akşener, yoğun görüşmelerin ardından bu iki ismin "cumhurbaşkanı yardımcısı" olmasına ilişkin protokolü imzalayarak masaya döndü.