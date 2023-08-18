Akşener 26 Ağustos'ta ne mesajlar verecek?

Akşener'in Afyon'da ne mesajlar vereceği, ittifaka devam edip etmeyeceği şu sıralar Ankara kulislerini meşgul eden başlıca konu. DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre ise Akşener merakla beklenen bu konuşmasında ittifakı tamamen dışlayan veya bitiren bir açıklama yapmayacak. Parti kurmayları, Akşener'in ittifak ortaklarını "kırmayacak" bir dil kullanacağını ve "muhalif kesimdeki hayal kırıklıklarını tamir edecek bir konuşma" yapacağını ifade ediyor.
"Tamir etmemiz gereken kırgınlıklar var"
CHP ile 2019 yılında yerel seçimlerde yaptığı ittifakta İstanbul başta olmak üzere Ankara ve Adana gibi büyükşehirleri muhalefetin kazanmasında büyük rol oynayan İYİ Parti, 2024'te yapılacak yerel seçimlerde nasıl hareket edeceği en çok tartışılan partilerin başında geliyor.
İttifak konusunda henüz görüş birliğinin bulunmadığı partide yerel seçim stratejisine ilişkin farklı fikirler tartışılıyor. Partinin önde gelen isimleri ise şu aşamada önceliğin ittifak modellerini konuşmak olmadığını söylemekle birlikte kapıları da tam olarak kapatmıyor. DW Türkçe'ye bilgi veren üst düzey bir parti kurmayı, "Genel başkanımızdan 26 Ağustos'ta 'ittifak bitti' veya 'ittifak yapacağız' gibi bir açıklama beklenmesin. Aynı şekilde 'Cumhur İttifakı'na katılıyoruz' gibi bir açıklama da beklenmesin" dedi. Genel Başkan Akşener'in Afyon'da Cumhur İttifakı'nın politikalarına karşı net bir çizgi çizeceğini belirten üst düzey partili, bugünden ittifakta yer alınacağı ya da alınmayacağına dair bir açıklamanın "siyasi intihar" olacağını da sözlerine ekledi.
"Sokağa çıktığımız zaman kendi tabanımızdan ya da başka partilerden bizlere de tepki var. Tamir etmemiz gereken kırgınlıklar var" diyen parti kurmayı, bu kırgınlıkların Aralık ortasına kadar tamir edilmesi durumunda yerel seçim sürecinin konuşulabileceğini aktardı.
İttifak tartışmalarına ilişkin açık bir mesaj vermesi beklenmeyen Akşener'in konuşmasında ekonomi, Avrupa Birliği politikası, göç ve eğitim gibi başlıklara değineceği ifade ediliyor.
İYİ Parti'nin İzmir İl başkanlığında dün bir konuşma yapan, partinin önde gelen isimlerinden Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, "Bütün parti teşkilatlarımız olarak sanki tek başımıza girecekmiş gibi çok güçlü ve ciddi bir şekilde hazırlığımızı yapmak durumundayız" dedi. Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural da geçen hafta Habertürk TV'ye "İttifaklara ne mecburuz ne de mahkûmuz. Böyle bir mecburiyeti reddediyoruz. İYİ Parti şu an toplumsal çoğunluğa ulaşmak için vatandaşla buluşmaya kararlı. İşbirliği sonraki mesele" değerlendirmesi yapmıştı.
Partililerden benzeri açıklamaların önümüzdeki dönemde artması bekleniyor. Bunun gerekçesinin de "tabandaki morali yükseltmek olduğu" ifade ediliyor. Tabana "kimseye muhtaç değiliz" mesajıyla yerel seçimlere gidilirken partide özgüvenin artırılması hedefleniyor.
CHP ile ilişkiler nasıl olacak?
DW Türkçe'ye toparlanma sürecinin ardından yerel seçim modellerinin konuşulacağını kaydeden parti yetkilileri, önümüzdeki yıl CHP ile ittifak yapılsa bile bunun 2019'daki gibi olamayacağının da altını çiziyor. İYİ Parti'nin ittifakta "CHP'nin gölgesinde" ve "edilgen" kaldığını düşünen partilerin sayısı azımsanmayacak kadar çok. İktidar hedefi koyan bir partinin "CHP şemsiyesi altındaymış" gibi kalmaması gerektiği savunulan partide bu görüntünün ortadan kaldırılması için farklı yöntemler dile getiriliyor.
Geçmişte liberal siyasetin içerisinden gelen bazı isimler CHP ile hiçbir şekilde işbirliği yapılmaması ve İYİ Parti'nin büyümesi için tek başına yoluna devam etmesi gerektiğini düşünüyor. Siyasi geçmişi ülkücü olan bazı deneyimli isimler ise CHP ile ilişkilerin tamamen sonlandırılmamasını, ancak "ilişki kurma biçiminin revize edilmesi" gerektiğini savunuyor. Bir parti kurmayı, "Biz CHP'ye kazandırdık, ancak seçmen de şunu soruyor: Peki ya siz ne kazandınız? Siyaset biraz da tabana kazanma duygusunu verebilmektir. Yerel seçimlerdeki başarıdan İYİ Parti tabanı kendine pay çıkarabilmiş değil" dedi.
İYİ Parti'de parti yönetimi ve tabanda genel beklenti, herhangi bir ilde işbirliği olacaksa İYİ Parti adayının da belli illerde CHP tarafından aday çıkarılmayarak desteklenmesi yönünde.
Üçüncü yol olur mu?
İYİ Parti'de bir diğer tartışma ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı yerel seçimde birlikte çalışma çağrısı. Parti içerisinde azınlıkta olsa da MHP ile birlikte yol yürünebileceğini savunanlar var. Son olarak İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, sosyal medyadan MHP lideri Bahçeli'yi de ekleyerek yaptığı paylaşımda "Türkiye'nin karşılaştığı ağır tehditler ve Türk milli kimliğinin tahribatı, Türk milliyetçilerine yeni bir yol açma zarureti doğurmaktadır. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, O'nu kuran Atatürk'ün izindeki Türk milliyetçisi kadroların ve Cumhuriyetimizin kurucu fikri olan Türk milliyetçiliğinin, devletimizi yeniden yönetmesi için komşuluk yetmez, yeni bir yol arkadaşlığına ihtiyacımız var! Türk milliyetçilerinin iktidarı ise ancak yeni bir 'Türk Çağı'nı başlatacağımız, üçüncü yolu açmaktan geçmektedir. İnanıyorum ki bu çağrı milletimizin ekseriyetinde de büyük karşılık bulacaktır" ifadelerini kullandı.
Bu çıkışa ilişkin partinin üst düzey bir kurmayı, Akşener'in bilgisi dışında yapılan bir açıklama olduğunu ileri sürdü. Akşener'in milliyetçi bir ittifaktan yana olmadığı kaydediliyor. Sadece milliyetçi oylara talip olmanın İYİ Parti'ye zarar vereceğini ve bunun AKP'ye yarayacağını savunan parti kurmayı, "İYİ Parti'nin merkezde kalması durumunda oy potansiyeli çok yüksek. Elbette milliyetçilerden de oy almalıyız, ancak sadece milliyetçi cephe birlikteliğini MHP'nin İYİ Parti'nin büyümesini engellemek için AKP ile kurduğu bir tuzak olarak görüyorum" görüşünü dile getirdi.
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş desteklenir mi?
Meral Akşener, Mart ayında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş isimlerinden birinin Kemal Kılıçdaroğlu yerine cumhurbaşkanı aday olması gerektiğini açıklamış ve altılı masadan kalkmıştı. Akşener, yoğun görüşmelerin ardından bu iki ismin "cumhurbaşkanı yardımcısı" olmasına ilişkin protokolü imzalayarak masaya döndü.
Bu süreci hatırlatan İYİ Partili bir kurmay, "Cumhurbaşkanı veya cumhurbaşkanı yardımcısı olarak önerdiğimiz, kamuoyunda karşılığı olduğunu da bildiğimiz isimlere karşı Meral Hanım cephe almayacaktır" dedi. Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş'la iyi bir diyaloğu olduğunu belirten kurmay, bu iki isimle Akşener arasındaki temasın CHP ile ilişkilerin ötesinde geliştirileceğini düşünüyor. Bu nedenle İmamoğlu ve Yavaş'ın aday olmaları halinde İYİ Parti'den destek gelmesinin büyük ihtimal olduğu ifade ediliyor.
İzmir konusunda ise farklı bir eğilim söz konusu. 2019 seçimlerinde CHP'nin kalesi olan ilde Tunç Soyer desteklenmişti. Ancak 2024 seçimlerinde bu ilden İYİ Parti'nin aday göstermesine kesin gözüyle bakılıyor. İYİ Parti'de İzmir adayı için parti örgütünün görüşleri ile kamuoyu yoklamalarına dair çalışmaların başlatıldığı öğrenildi.