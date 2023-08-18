Orta Vadeli Program, ekonomik krize merhem olur mu?

Hükümet iddialı, uzmanlar temkinli





OVP'de şaşan tahmin ve hedefler

2019 yılında açıklanan OVP'de, 2020 yılı için yüzde 5 büyüme, yüzde 8,5 enflasyon ve dolar kurunda 6 TL seviyesi belirlenmişti. Ancak 2020 sonunda büyüme yüzde 1,8'e düşerken, enflasyon yüzde 14,6'ya çıktı. Dolar kuru ise 7 dolar oldu. 2021'de açıklanan OVP'de ise 2022 için yüzde 9,8 enflasyon ve dolar kurunda 9,2 TL seviyesi öngörüldü. Fakat 2022 sonunda enflasyon yüzde 64'e çıkarken, dolar kuru 18,7 TL'ye tırmandı. Cari açık ise 48,8 milyar dolar oldu.

"Restorasyon programı olmalı"





Borsada yatırımcı sayısı rekor kırdı





"İyimser beklentiler artıyor"





"Not artışı olursa Papua Yeni Gine seviyesine çıkarız"



