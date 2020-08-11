Akşener de kapıyı aralık bıraktı

SAMANYOLUHABER- İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Bahçeli'nin kendisine yaptığı "Evine dön" çağrısını değerlendirdi.





Cumhur İttifakı'nın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli'nin çağrısını "Makul" diye nitelemişti.





İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER: EVE Mİ, ONU BİLMİYORUZ





Akşener, “Ben şimdi Sayın Bahçeli'nin ev sözünün ne manaya geldiğini bilmediğim için Sayın Erdoğan'a seslendim. Dedim ki ortağını ilgisiz bırakma. Bana sardırdı. Onun için ilgilen. Eve mi? Onu bilmiyoruz. Yuvalar çok, evim de yuva." dedi.





Çeşitli ziyaretler için Kırıkkale'ye gelen Akşener, ilk olarak Yahşihan ilçesinde vatandaşlarla buluştu, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.





Akşener, bir kişinin "Erken seçim olacak mı?" sorusuna, "Ekonomiye bağlı. Çok erken bir seçim beklemiyorum. 2021 yılı haziran ayında olabilir belki. Çok yakın zamanda bir seçim beklemiyorum." cevabını verdi.





İyi Parti lideri Meral Akşener, Bahçeli'nin daveti için kapıyı aralık bıraktı.





GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM İÇİN İLK ADIM MI?





Bahçeli'nin "Eve dön" çağrısının hatırlatılması üzerine Akşener, "Ben başından söyledim. Ben politikayı bırakıp herkesten özür dileyip eve dönerim. Bu derece." diye konuştu.





Güçlendirilmiş bir parlamenter sistemden yana olduklarını aktaran Akşener, AKP, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve kendilerinin katılımıyla bir müzakere heyeti teşkil edilmesi gerektiğini ifade etti.