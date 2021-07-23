Alman Gazeteciler Sendikası,,Almanya Hükümetine Türkiye çağrısı





Alman Gazeteciler Sendikası (DJV), Almanya'da yaşayan Türkiyeli muhalif gazetecilere yönelik artan tehdit, taciz ve saldırılar karşısında Alman hükümetini harekete geçmeye çağırdı.



DW Türkçe’de yer alan habere göre, DJV Başkanı Frank Überall, polis kaynaklarından aldıkları bilgiye göre, Türkiyeli muhaliflerden oluşan ve aralarında gazetecilerin de bulunduğu 55 kişilik bir infaz listesi bulunduğunu kaydetti. Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a seslenen Überall, Türk Büyükelçi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması gerektiğini belirterek "Heiko Maas'ın Türk Büyükelçi'ye bu noktada sınırın aşıldığını, Türkiye'deki baskıcı rejimden buraya sığınan gazetecilere yönelik tehdit ve şiddetin kabul edilemeyecek suç unsurları oluşturduğunu çok net bir şekilde söylemesi lazım" diye konuştu.





55 kişilik infaz listesinde iki isimle ilgili polisin harekete geçtiğini belirten Überall, söz konusu gazetecilere yönelik polisin koruma önlemlerini memnuniyetle karşıladıklarını ancak bunun yeterli olmadığını söyledi.





ERK ACARER'E SALDIRI





DJV Başkanı, Artı TV programcısı gazeteci Erk Acarer'in evi önünde saldırıya uğramasını hatırlatarak "Hükümete eleştirel yaklaşan gazetecilerin Türkiye'de gazetecilik mesleğini artık icra edemiyor olması yeterince kötü. Sığındıkları Almanya'da hâlâ korku içinde yaşamak zorunda kalmaları ise hiçbir şekilde kabul edilemez" diye konuştu.





ALMAN POLİSİ, 'İNFAZ LİSTESİ'NE İLİŞKİN CELAL BAŞLANGIÇ'I DA UYARMIŞTI





16 Temmuz Cuma günü, iki Kriminal Alman polisi, Artı Gerçek ve Artı TV Genel Yayın Yönetmeni Celal Başlangıç’ın Köln’de yaşadığı eve giderek can güvenliğinin tehlikede olduğu konusunda kendisini uyarmıştı. Polisler ‘infaz listesi’nin varlığını doğrulamıştı.





Başlangıç, süreci şöyle anlatmıştı:





“21 kişilik yayınlanan listedeki isimleri biliyorduk. Sonra 43 kişilik bir liste daha olduğu konusunda bir bilgi yayılmıştı ama bu listede yer alan isimler kimler bilinmiyordu. Evime gelen Alman polisleri bir üçüncü listeden bahsederek, yurt dışında yaşayan Erdoğan karşıtlarından oluşan 55 kişilik bir liste olduğunu ve adımın bu listede yer aldığını söyledi. Polislerin söylediklerinden ortada konuya ilişkin yürütülen bir soruşturma olduğunu anladık. Davayla ilgilenen bir polis ve bir dava dosyası var. Avukatımız bu konu ile ilgileniyor ve bilgi almaya çalışıyor. Alman polisinin ciddiye aldığı bir dosya gibi görünüyor.





AKP artık yarattığı illüzyonla iktidarı elinde tutmayı başaramıyor, artık halka anlatacağı herhangi bir başarı hikâyesi de kalmadı. Medyayı tamamen elinde tutarak ve ele geçirerek bir illüzyon yaratmaya çalışıyor. Bu illüzyonla iktidarlarını devam ettirmek istiyorlar. Muhalif medya, yaptığı yayınlarla bu illüzyonu bozuyor. Bu yolda iktidarda kalabilmesi için yurt içinde yurt dışında muhalif olan herkese saldırıyorlar. Ancak bu saldırının sadece Erdoğan’dan gelebileceğini düşünmek bir yanılsama olur, ittifaklarından da gelebilir bu saldırılar.”