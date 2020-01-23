Almanya'da Neonazi gruba 200'den fazla polisle operasyon...

Almanya’da ‘Combat 18’ adlı Neonazi grubu İçişleri Bakanlığı kararıyla yasaklandı. Yasak kararının ardından 6 eyalette gruba yönelik operasyon düzenlendi.





Almanya’nın altı eyaletinde polis Combat 18 adlı Neonazi grubuna yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlara yaklaşık 210 polis memuru katıldı.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer Combat 18 adlı grubun yasadışı ilan edildiğini açıkladı. “Bugünkü yasak açık bir mesajdır” diyen Seehofer “Aşırı sağcılık ve antisemitizme toplumumuzda yer yok” diye konuştu.





Anayasal düzene karşı olduğu belirtilen grubun Almanya çapında 20 üyesi olduğu tahmin ediliyor.





Şiddet eğilimli aşırı sağcı örgütün, Almanya’da İngiltere merkezli “Blood and Honour” (Kan ve Onur) adlı Neonazi ağının silahlı kanadı olarak görülüyor. Blood and Honour Almanya’da 2000 yılında yasaklanmıştı.





Combat 18 isminde yer alan 18 ise alfabedeki birinci ve sekizinci harfe gönderme.

Alfabedeki birinci harf A, sekizinci harf ise H ve bunlar Nasyonal Sosyalizmin lideri diktatör Adolf Hitler’in isminin ilk harfleri.