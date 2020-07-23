Almanya'da siyasilere tehdit mektubu

Almanya'da "NSU 2.0" imzalı aşırı sağcı tehdit içeren mektupların, Alman Federal Meclisi'nde grubu bulunan muhalefet partilerinden Yeşiller ve Sol Parti'nin bazı milletvekillerine de gönderildiği bildirildi. Sol Parti grubundan bir sözcünün dpa'ya (Alman Haber Ajansı) verdiği bilgiye göre, söz konusu tehdit mektupları, partinin Federal Parlamento Grup Başkanı Amira Mohamed Ali ile milletvekilleri Sevim Dağdelen ve Gökay Akbulut'a da ulaştı.







Yeşiller Partisi'nin yöneticilerinden Michael Kellner ise AFP haber ajansına verdiği demeçte, "NSU 2.0" imzalı yeni tehdit mektuplarının ortaya çıkmasının ardından, aşırı sağcı tahriklere karşı yetkililerden daha kararlı bir tutum beklediklerini dile getirdi.





"Tehdit mesajlarıyla siyasetçiler ev kamusal hayatın önde gelen isimleri sindirilmeye ve cesaretleri kırılmaya çalışılıyor" diyen Kellner, "Bu tahrikler daha sonra şiddet olaylarına dönüşüyor. Canlı bir demokrasi buna müsaade edemez" dedi.





Alman haber portalı Spiegel, geçen Çarşamba günü bir haberinde, Yeşiller Federal Parlamento Grup Başkanı Anton Hofreiter ile milletvekilleri Renate Künast ve Filiz Polat'a, ayrıca yine Yeşiller'den Hannover Belediye Başkanı Belit Onay'a elektronik posta yoluyla "NSU 2.0" imzalı tehdit mektupları gönderildiğini duyurmuştu.





"Görev gücü oluşturulsun"





Michael Kellner, bu tehdit mektuplarının arkasındaki yapının, "bir daha bu tür skandalların yaşanmaması için kararlılıkla açığa çıkarılması gerektiğini" vurgulayarak birçok bölgede kendilerine karşı düşmanca tavır takınılan yerel politikacıların da daha iyi korunması ve desteklenmesini talep etti. Kellner ayrıca, aşırı sağ kökenli şiddet mağdurlarının başvurabileceği bir "Aşırı sağcılığa karşı görev gücü" oluşturulması gerektiğini ifade etti.





Öte yandan Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek, kendine de "NSU 2.0" imzalı bir tehdit mesajı geldiğini bildirdi. Bu mesajda ölümle tehdit edildiğini belirten Mazyek, mektubun altındaki imzada "Heil Hitler, Senin NSU 2.0'ın" yazdığını dile getirdi. Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapan Mazyek, "Bu bir suçtur ve tabii ki şikayet edilecektir" ifadesini kullandı.





"NSU 2.0" imzalı tehdit mektupları daha önce de çoğunluğu kadın olmak üzere pek çok siyasetçi ve kamusal hayatın tanınmış isimlerine gönderilmişti. Tehdit mesajları gönderilen bu kişilerin bazılarının kişisel bilgilerine Hessen Emniyet Teşkilatı'na bağlı karakollardaki bilgisayarlardan ulaşıldığı ortaya çıkmıştı. Bu da polis içinde aşırı sağcı bir yapılanlama olduğuna dair kuşkulara nadan olmuştu.