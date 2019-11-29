[ANALİZ] İşte AKP'nin Bank Asya kumpası

SAMANYOLUHABER | ANALİZ- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dikkatleri 17/25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarından uzaklaştırmak ve Hizmet Hareketi'nden intikam almak için hedef tahtasına koyduğu Bank Asya'nın faizsiz bankacılık lisansı 20 Temmuz 2016 tarihinde keyfi bir kararla iptal edilmişti.





15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü bahanesiyle Hizmet Hareketi gönüllülerine yönelik Tenkil'de Bank Asya'da hesabı olan mudiler de gözaltına alındı.





Tek suçları devletin izni dahilinde faaliyet gösteren faizsiz bir bankanın müşterisi binlerce kişi "terör örgütü üyesi olmamakla birlikte..." diye başlayan akla ziyan gerekçelerle hapis cezasına mahkûm edildi.





AKP HÜKÜMETİ MÜLKİYET HAKKINI ALENEN ÇİĞNEDİ





Bank Asya'nın sermayedarlarının mülkiyet hakkı da hiçe sayıldı. Mülkiyet hakkından teşebbüs hürriyetine temel hakların nasıl ayak altına alındığına dair bir rapor hazırlandı.





Mülkiyet Hakkı İhlalleri İzleme platformu tarafından hazırlanan 35 sayfalık raporda, AKP'nin Bankacılık Kanunu'nu alenen çiğnediği ve Bank Asya'yı batırmak için planlı bir faaliyet yürüttüğü tarih tarih anlatılıyor.





Raporda dönemin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Şakir Ercan Gül'ün açıkladığı rakamlara da yer verildi. Buna göre el konulduğu tarihte Bank Asya'nın kasasında 3 milyar TL'den fazla nakit bulunuyordu.





BDDK YANLIŞ VE ÇARPITILMIŞ RAPORLARLA EL KOYMAYA KILIF BULMAYA ÇALIŞTI





Raporun sonuç kısmında, şöyle deniliyor: “Sonuç olarak Bank Asya’ya el konulmasına dair işlemler ayrıntılı olarak incelendiğinde, Banka’nın, siyasi irade tarafından, Gülen (Hizmet) Hareketi ile girişilen mücadelenin aşamalarından biri olarak görüldüğü, bu kapsamda bankaya el konulması sürecinin, tamamen siyasi kararlar doğrultusunda şekillendiği, önce bankanın ekonomik değerlerinin kötüleştirilmesine yönelik adımlar atıldığı, sonrasında tasarlanmış bir süreç ile banka yönetiminin geçici olarak devralındığı, bu devirden sonra bankanın ekonomik verilerinin kötü olduğuna dair yanlış ve çarpıtılmış bilgiler içeren raporlar hazırlandığı ve bu raporlara dayanılarak, bankaya tamamen el konularak TMSF’ye devredildiği görülmektedir.”





BDDK'NIN HERHANGİ BİR BANKA HAKKINDA FONA DEVİR KARARI VERMEDEN ÖNCE BANKACILIK KANUNU'NA GÖRE ŞU ŞEMAYI TAKİP ETMESİ GEREKİYOR





TÜRKİYE, KENTBANK DAVASINDA OLDUĞU GİBİ AİHM’DE MAHKUM OLACAK!





Bank Asya Raporu'nda Süzer Holding'e ait Kentbank'a TMSF'ye devredilmesine dair açılan davada Avrupa İnsan Mahkemesi'nin (AİHM) Türkiye aleyhine verdiği karara da atıf yapıldı.





“Yukarıda ayrıntılı incelendiği üzere Banka’ya el konulması sürecinde idare tarafından yapılan eylem ve işlemlerin tamamına yakını hukuka aykırıdır." tespiti yapıldı.





AKP'nin hukuki mesnetten mahrum kararının AİHM'den döneceğine işaret edilen rapordu şu tespitler yer aldı: "Bank Asya’ya el konulması kararı AİHM ve ICSID yargılamalarına konu edildiği takdirde kuvvetle muhtemel Türkiye aleyhine neticelenecek yargılama süreçleri yaşanacaktır. BankAsya’ya el konulması ile ilgili iç hukukun son merhalesi olan Anayasa Mahkemesi tarafından verilen Kenan IŞIK kararı da tüm bu değerlendirmeler ışığında açıkça hukuki dayanaktan yoksun, hala devam etmekte olan siyasetin yargı üzerindeki etkisi altında alınmış bir karar olduğu izlenimini vermektedir.”





Raporda Erdoğan'ın talimatı ile kamu kurumlarının Bank Asya'da cari ya da vadeli hesaplarda tuttukları mevduatı nasıl çektiği de gözler önüne serildi. Örneğin Türk Hava Yolları (THY), 17 Aralık 2013'ten 28 Şubat 2014'e kadar olan iki aylık zaman zarfında 224 milyon TL'lik mevduatını 3 milyon TL'ye kadar indirmiş.



