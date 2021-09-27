Babacan'dan yeni KHK çıkışı: Kimin hazırladığı belli olmayan listelerle...

Partisinin İstanbul Çekmeköy ilçe kongresinde konuşan Babacan, '2016-2020 yılları arasında silahlı terör örgütü suçundan en az 1 milyon 576 bin 566 soruşturma başlatıldığını' söyledi.







Babacan şöyle konuştu:





"Kurunun yanında yaş da yanıyor. Terörle mücadeleyi sulandıran bir tablo. Temel ceza hukuku prensiplerinin görmezden gelindiğine şahit oluyoruz. Birtakım anayasal haklarını kullanan vatandaşlarımızın terörle suçlandığını görüyoruz.”







"Gücünüz postacı Ömer'e, öğretmen Ayşe'ye mi yetiyor?"





“Sayın Erdoğan, tüm istihbarat birimleri kendisine bağlı olduğu halde; doğru veya yanlış, eksik veya fazla, istihbarat bilgisinin her türlüsü önünde olduğu halde kendisine soranlara ‘Kandırıldım’ diyor, konuyu kapatıyor." diyen Babacan, konunun vatandaşa gelmesi halinde durumun hiç umurunda olmadığını söyledi.





Babacan, "Sayın Erdoğan'a soracak olursanız; 1,5 milyondan fazla kişi, terör örgütü şüphelisi. Kendisine sesleniyorum. 1,5 milyon teröristin olduğu bir ülke olabilir mi? Siz insanların aklıyla dalga mı geçiyorsunuz? Sizin gücünüz postacı Ömer'e, öğretmen Ayşe’ye, esnaf Mehmet'e, akademisyen Şebnem'e mi yetiyor? Bu mu sizin gücünüz? Bu mu sizin adaletiniz? Mazlumların ahını alan bir iktidar oldunuz." diye konuştu.





"Nöbetleşe zorbalığa son vereceğiz"





Parti olarak hukukun ve adaletin peşinde olduklarını kaydeden DEVA Partisi lideri Babacan, şöyle dedi:





"Biz hukukun, adaletin peşindeyiz. 1,5 milyondan fazla insanın terörle suçlandığı bir ülkede, ciddi bir adalet problemi olduğunu söylüyoruz. Biz, bu hukuksuz düzene son vereceğiz. Türkiye'nin, gücü ele geçirenin zayıfı ezdiği bir ülke olmasına, bir daha asla müsaade etmeyeceğiz. Zayıfların, mazlumların, garibanın tepesinde o yargı kılıcını sallayanların ellerinden o kılıçları alacağız ve kırıp atacağız. Nöbetleşe zorbalığa son vereceğiz."





"KHK'lılar kimseden merhamet dilemiyor, adalet istiyor"





İktidara sert ifadelerle yüklenen Babacan, Türkiye'de yüz binlerce kişinin yargı kararı olmaksızın KHK'larla hayatının karartıldığını söyledi.





"Bir devletin, idari bir kararla, sorgusuz sualsiz, vatandaşını işsizliğe, açlığa, yokluğa mahkum etmesi hangi kitapta yazıyor?" ifadesini kullanan Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Bağımsız ve tarafsız yargı kararı olmadan, kimin nasıl hazırladığı belli olmayan listelerle, yüz binlerce insanın kamudan ömür boyu menedilmesi, sosyal güvencelerinin ellerinden alınması, ailelerin itibarsızlaştırılması hangi kitapta yazıyor? Yargı kararı olmadan vatan haini olarak fişlenip dışlanmaları, özel sektörde dahi iş bulamamaları hangi vicdana sığar? KHK'lılar kimseden merhamet dilemiyor. Sadece adalet istiyorlar. Sayın Erdoğan ne diyor? ‘KHK meselesi yargının konusudur’ diyor. Yargının konusuysa, yargıdan beraat eden ya da takipsizlik kararı verilenlerin hakları niçin iade edilmiyor?”





"Küçük ortak 'Bisküvi fiyatları arttı marketleri suçlayın' mı dedi?"





Konuşmasında MHP'ye de tepki gösteren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Marketleri düşman ilan ediyorlar. Gerçekten Allah akıl fikir versin. Bu aklı kimden alıyorsa, gerçeklerle bağı tamamen kopmuş durumda. Belli ki birileri kulağına bir şeyler fısıldamış. Artık küçük ortak bakmış, 'Bisküvi fiyatları arttı, şu marketleri suçlayın' mı demiş, ne demiş orasını bilemiyoruz. Şimdi de haftanın düşman panosuna marketleri, fiyatları oturttular." değerlendirmesinde bulundu.





"Fahiş fiyatların nedeni Erdoğan'ın ipe sapa gelmez ekonomi yönetimi"





Cumhurbaşkanının 'taraflı' olduğuna işaret eden Babacan, köprü, otoyol, elektrik ve doğal gazda fahiş fiyat artışları yaşandığını söyledi.





Konuşmasında, yapılan fiyat artışlarını sıralayan Babacan, şöyle dedi:





"Taraflı cumhurbaşkanının göreve başlamasından bu yana köprü geçiş ücretleri yüzde 309, otoban geçiş ücretleri yüzde 76 arttı. Elektrik tarifelerindeki artış yüzde 168'e, doğal gaz tarifelerindeki artış yüzde 196’ya ulaştı. Fahiş etiketler arıyorsanız, asıl fahiş etiketler burada. Bu zamları yapan kim? Sayın Erdoğan, kendi belirlediğiniz fahiş köprü ve otoyol fiyatlarıyla mücadele etmek için kimi görevlendireceksiniz? Haydi, marketlere Ticaret Bakanlığı'nın müfettişlerini saldınız, peki fahiş elektrik ve doğal gaz tarifeleriyle mücadele etmek için hangi müfettişleri görevlendireceksiniz? Fahiş fiyatların nedeni Sayın Erdoğan'ın ipe sapa gelmez ekonomi yönetimi. Başka yerde aramayın."





"Bahçeli'nin 2001’de ortak olduğu kriz tablosunu yaşamadan emaneti teslim alacağız"





İktidarın sonuna gelindiğini öne süren Babacan, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:





"Artık bu iktidar döneminin sonuna geliyoruz. Bu iktidarın büyük ortağı da küçük ortağı da müsait bir yerde inecekler. Sayın Bahçeli'nin 2001’de ortak olduğu kriz tablosunu, bu ülke yeniden yaşamadan, emaneti teslim alacağız. Aynı 2002 ve 2009’da olduğu gibi, ülkemizi bu krizden de çıkartmak hayırlısıyla yine hep beraber bizlere nasip olacak."