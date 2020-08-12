Çürükler, zalimlerin oyuncağı...

SAMANYOLUHABER- Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) döviz krizinde de destek verdi.





Bahçeli bugün yaptığı açıklamada, “Siyaseti karıştırmak isteyen çürüklerin ekonomik saldırılardan medet umması, Merkez Bankası’nın döviz rezervinin eridiği yalanına bel bağlaması utanç vesikasıdır. Döviz kurunun yükselişinden sevinenler bir defa zalimlerin oyuncağıdır." dedi.





Cumhur İttifakı'nın yola devam edeceğini belirten Bahçeli, "Bu ittifak Türkiye’nin ekonomik menfaatlerini, milli birliğini, tarihsel haklarını, toplumsal huzurunu, iç barışını, bekasını, refah ve zenginliğini temine kararlı ve yeminlidir." ifadelerini kullandı.





BAHÇELİ, MERAL AKŞENER'İ Mİ İMA ETTİ?





Geçen hafta "Evine dön" çağrısı yaptığı İyi Parti lideri Meral Akşener'in "Güçlendirilmiş Parlamenter sistem için birlikte çalışabiliriz." sözlerine cevap veren Bahçeli, "Geleceğin temeli Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi ile atılmıştır.Güçlendirilmiş parlamenter sistem özlemleri boşuna bir taleptir." dedi





Bahçile, "Bu çerçevede erken seçim tartışmaları mahsurludur, sinsi ve sivri bir amaca matuftur. Bilinmelidir ki, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi 2023 yılının haziran ayında yapılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.





DÖVİZ REZERVLERİ EKSİYE İNDİ

Dolar mayıs ayında 7,27 TL ile 2018 yılı ağustos ayından sonraki en yüksek seviyeye tırmanmıştı. Merkez Bankası (TCMB) doları düşürmek ve 7 TL'nin altında tutmak için kamu bankalarına arka kapı formülleri ile verdiği dövizlerin ucuza satılmasına göz yummuştu.





Aynı dönemde net döviz rezervleri -37 milyar dolara geriledi.





Bu şekilde iki aya yakın 6,85 TL'de tutulan dolar Kurban Bayramı tatilinden dönüşte 7,31 TL'ye kadar tırmandı.





Bugün Türkiye saati ile 12:20'de dolar 7,30 TL'den, euro 8,59 TL'den satılıyor.



