Biden ve Trump canlı yayında kozlarını paylaştı: Biden'ın gafları Demokratları çıldırttı

Öte yandan sosyal medyada ve ABD medyasında yer alan haberlerde Biden'ın performansının Demokratlar arasında endişe yarattığı ve Biden'ın seçimi kazanacağına yönelik umutların azaldığı belirtildi.





İŞTE MÜNAZARADAN DÖRT KRİTİK SONUÇ





Uzmanlar, Biden'ın münazara devam ederken daha da iyiye gittiğini fakat günün sonunda Trump'ın önde olduğunu aktardı.





Trump'ın aksine Biden ise daha iyimser bir yaklaşım sergiledi ve ABD'nin dünya siyasetindeki yerinin iyi olduğunu dile getirdi. Biden, "Dünyanın en çok imrenilen ülkesiyiz. Yapamayacağımız hiçbir şey yok" yorumunu yaptı.





Trump ise bu ifadelere, "Ben bir porno yıldızıyla cinsel ilişkiye girmedim" dedi.





İki ismin canlı yayında kozlarını paylaşmasından sonra birçok isim adayların performansını değerlendirdi...





ABD Başkanı Biden'ın yardımcısı Harris, "Bu akşam yavaş bir başlangıç oldu ama güçlü bitirdik" dedi. Harris, "Son 3.5 yıllık performansını izledikten sonra son 90 dakikayı analiz etmeyeceğim" dedi.





Reuters haber ajansına konuşan ve ismini vermeyen bir Biden'ın destekçisi, "Bunu döndürmenin hiçbir imkanı yok. Performansı çok kötüydü. Joe çok inatçı biri ve çok kötü performans gösterdi, yarışı bırakıp başkasına bırakması için eşi Jill'in onu ikna etmesi gerek" dedi. İsmini açıklamayan bağışçı, Biden'ın bu performansından sonra bağışların azalacağının da sinyalini verdi.





ABD'nin eski başkanlarından Barack Obama döneminin üst düzey isimlerinden olan Julian Castro, "Bu gece beklendiği gibi ilerledi. Biden'dan beklentiler çok düşüktü ve bu beklentileri bile karşılayamadı. Hazırlıksız gibiydi. Sürekli yalan söyleyen Trump'a yanıt veremedi" dedi.





Gazeteci Amy Walter münazarayı yorumlarken, "Bu tartışma sadece Biden'ın sağlığı ve enerjisinin zayıf olduğunu hatırlatmaya yaradı. Trump bu münazarayı Biden'ın kaybettiği kadar kazanmadı" ifadesini kullandı.





Biden'ın seçim kampanyasını yürüten Landrieu, "Birçoklarının dediği gibi Başkan yavaş başladı ama güçlü bir geri dönüş yaptı" dedi.





ABD, Kasım ayında yapılacak seçimlerin atmosferine girmeye başladı... Son dönemde mitingleri yoğunlaştıran eski başkan Donald Trump (78) ile Demokratların adayı olan Başkan Joe Biden (81), bu seçim döneminin ilk münazarasını Atlanta kentinde yaptı.CNN'in merkezinde yapılan canlı yayında kozlarını paylaşan Trump ve Biden'ın açıklamaları ve hal-tavırları gündem oldu.Özellikle Başkan Biden'ın tartışma sırasındaki kötü performansı ve bazen anlamsız ifadeler kullanması hem sosyal medyada hem Demokratlar arasında hem de Cumhuriyetçiler arasında gündem oldu.Biden'ın soğuk algınlığı geçirdiği ve bu sebeple münazarada kekelediği, kendisini doğru ifade edemediği belirtilirken son dönemde hukuki olarak zor günler geçiren Trump'ın da bazı sorulara yalan söyleyerek yanıt vermesi ve zor sorulara yanıt vermekten kaçınması dikkat çekti.ABD Başkanı Biden'ın canlı yayın sırasında enerjisinin düşük olması dikkatlerden kaçmazken, Biden bu performansıyla beklentileri karşılayamadı. Genelde sessiz kalan Biden, son dönemde kendisine yöneltilen yaşı dolayısıyla göreve uygun olmadığına dair endişeleri de haklı çıkarmış oldu. Uluslararası medya kuruluşları Biden'ın sözlerinin dikkat çekici ve akıllıca yazıldığını aktarırken Biden'ın bunları ekran karşısında aktarmakta başarısız olduğuna dikkat çekti.Biden'ın sesinin boğuk olması gündem olurken yaptığı gaflardan birinde Trump'a vergi indirimleri ve ulusal borç konusunda saldırırken sözlerini kafa karıştırıcı bir biçimde bitirdi ve "sonunda Medicare'i yendik" dedi. Biden'ın bahsettiği Medicare federal hükümetin sağlık sistemi olarak biliniyor. Trump da bu sözlere, "Medicare'i yendi. Öldüresiye dövdü ve Medicare'i yok ediyor" yanıtını verdi.Biden ayrıca elinin en kuvvetli olduğu kürtaj meselesinde de ipleri Trump'a bıraktı. Kürtaj sorusu üzerine göçmenler tarafından öldürülen kız çocuklarını gündeme getiren Biden bir anda en zayıf olduğu alana döndü.Öte yandan Cumhuriyetçilerin adayı Trump'ın da tartışma programı boyunca yalan söylediği ortaya çıktı. CNN'in sunucuları yanlı yayında Trump'ın açıklamalarının doğruluğunu kontrol edemezken ABD medyası ve sosyal medya kullanıcıları Trump'ın yalan söylediğini aktardı.Trump, Demokratların doğuma kadar ve doğumdan sonra kürtaj istediğini iddia etti.Nancy Pelosi'nin, teşvik ettiği bir ayaklanmaya karşılık vermek üzere 6 Ocak 2021'de ulusal muhafız birlikleri teklifini reddettiğini delilsiz olarak söyledi. Yönetiminin "en iyi çevre rakamlarına" sahip olduğunu söyledi fakat bunun ne anlama geldiğini belirtmedi.İkinci dönem görevde kalması halinde intikam alacağına dair verdiği söz de, üstü kapalı bir kovuşturma tehdidi olarak yorumlandı.Trump, Biden hakkında, "Görevden ayrılır ayrılmaz hüküm giymiş bir suçlu olabilir. Joe yaptığı onca şey yüzünden hüküm giymiş bir suçlu olabilir. Korkunç şeyler yaptı" yorumunu yaptı.İki adayın ekran karşısındaki tutumları da dikkat çekti...Trump sık sık ABD'nin başarısız olduğunu söylerken, Biden'ın ülke tarihindeki en kötü başkan olduğunu dile getirdi. Trump, "Joe ülkeyi yok etti. Siz ve ben burada konuşurken zaman kaybediyoruz. Bu tartışmaya açık değil. O en kötü başkan" yorumunu yaptı.ABD Başkanı Joe Biden'ın en büyük hatalarından biri ise Trump'ın yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a rüşvet verdiği için suçlu bulunduğu davayı gündeme çok getirmesi oldu.Trump'ın eşi hamileyken Daniels ile cinsel ilişkiye girdiğini hatırlatan ve daha sonra Daniels'a rüşvet veren Trump'ı program bitmeye yakınken eleştiren Biden, "Sende bir sokak kedisinin ahlakı var" dedi.Öte yandan CNN, canlı yayın sonrasında bir anket yaptı... Ankete katılanların yüzde 67'si Trump'ın münazarayı kazandığını söylerken ankete katılanların yüzde 33'ü Biden'ın münazarada daha başarılı olduğunu dile getirdi.CNN'in 2020'deki seçimlerden önce yaptığı canlı yayın sonrasındaki iki ankette de Biden yüzde 60'a 28 ve yüzde 53'e 39 farkla zafer kazanmıştı.Obama döneminin seçim kampanyasını yürüten Ravi Gupta eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamalarda Biden'ın performansının kötü olduğunu söyledi. Gupta, "Tanıdığım her Demokrat bunun kötü olduğuna dair mesaj atıyor. Ben Trump yerine bir cesede oy veririm ama bu da resmen intihar görevi" dedi.