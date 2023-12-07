AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 09.45'de Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti.







Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Erdoğan ile birlikte Atina’ya gitti.





Erdoğan, 12.30'da Yunanistan Cumhurbaşkanı Ekaterini Sakellaropoulou ile görüştü. Erdoğan ardından Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le görüştü.







ORTAK AÇIKLAMA



Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.





Miçotakis'in açıklamalarından öne çıkanlar;





İki ülkenin iyi şekilde sakin bir ortamda ilişkilerini devam ettirmesi çok önemli. Her bir tarafın yaşadığı sorunlara çözüm üretebilmek önemli. Dışişleri bakanlarımıza talimat verdik, prosedürü başlatmalarını istedik. Bu yol haritasının siyasi diyalog, güven artırıcı görüşme boyutları vardı.





Önceki görüşmelerimizde atacağımız adımlar konusunu konuştuk. Tekrar geleceği tasarlamak açısından büyük önem arz ediyor. Ekonomik birimler ve ikili ticaretin artırılması, 5 milyar dolara varan hacmin 10 milyara varması hedefini koyduk.







Göç konusunda da çok önemli bir sonuç elde ettik. Bu göç hareketleri artmak yerine geriledi. Polis, sahil güvenliği sayesinde gelişen ilişkiler gelecekte daha da ilerleyecek. Yunanistan'ın Türkiye'ye Avrupa sürecinde desteği de ele alındı.





VİZE MESELESİ: ADALARA 7 GÜNLÜK VİZESİZ SEYAHAT

Vize meselesinde de Türk öğrencilerle Avrupalı öğrenciler arasında daha yakın işbirliği sağlanması için vizeden muaf tutulma meselesini de ele aldık. Aynı zamanda doğu Ege'de yıl boyunca 7 gün süre ile vizeden muaf tutularak Türk vatandaşlarının doğu ege adalarını ziyareti serbestisini ele aldık.





Azınlık meselesi birbirimize duyduğumuz anlayışın düzeltilmesi açısından bir köprü rolü oynamakta. Cumhurbaşkanı ile çevremizde cereyan edenlerin analizini yaptık.





Bütün aşırı tavırların bertaraf edilmesi, bunlardan kaçınılmazı ve insani değerlere saygı, silahsızlık halinin bulunmasında hemfikir kaldık. Kıbrıs konusunda BM konseyi kararları bizim için çok önemli. Bu konudaki gelişmeler bu doğrultuda olmalı.





Hem Yunanistan'da hem Türkiye'de bizim yaklaşımımıza katılmayan kesimler mevcut ancak sınırdaş olan ülkeler yan yana hareket etmek zorundadır. İkimiz de sakin sularda güzel bir esinti ile ilerleyen kaptan olarak güzel gelecek yaratmalıyız."





ERDOĞAN: LAVRION KAMPININ KAPATILMASINI MEMNUNİYETLE KARŞILADIK

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;





"Tekrar Atina'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Mevcut olumlu ivmeyi daha da geliştirmek istiyoruz. Kuruluş bildirgesinde ifade edildiği üzere yılda en az bir kez bu buluşmayı gerçekleştirmeden iki ülke içinde hayırlı olacağını düşünüyorum.





2021 yılında oluşturulan Ortak Eylem Planı'nda oluşturan planların sonuç vermesi memnun edici. Turizm ve kültürel alan ilişkileri geliştireceğiz. Ticaret hacmimizin 10 milyar dolara çıkarılması konusunda mutabık kaldık.





Ege ve Doğu Akdeniz'de tutumlarımız hakkında da görüş alışverişinde bulunduk, dışişleri bakanlarımızın kararlı bir şekilde çalışmalarını istedik.





Terörle mücadeleyi de ele aldık. Özellikle Lavrion Kampı'nın kapatılmasını memnuniyetle karşıladık.





Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan dramı ele aldık, Türkiye olarak en başında beri sivillerin hedef alınması hiçbir şekilde onaylamadığımızı vurguladık. Yaşananlar vicdanları yaralamaktadır. Uluslararası toplum sessiz kalmamalı, kalıcı ateşkes tekrar sağlanmalıdır. 1967 sınırlarında bağımsız, egemen, toprak bütünlüğünü haiz Filistin devletinin bir kez daha kaçınılmaz olduğunu gördük. Türkiye olarak garantör olmaya hazır olduğumuzu açıkladık. Gazze'ye yardımlarımızı hızla sürdürüyoruz, uluslararası toplumun da gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum.





Aynı deniz, coğrafyayı paylaşıyoruz. İki komşu arasında görüş ayrılığının olması çok normal, bizim aramızda çözülemeyecek bir sorun yoktur. Yeter ki büyük resme odaklanalım, denizi geçip derede boğulanlardan olmayalım.





Önümüzdeki toplantı için kendilerini Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyacağım."





SAKELAROPULU GÖRÜŞMESİ

Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu ile görüşmesinde şunları kaydetti;





"6 yıl aradan sonra tekrar Atina'da olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 5. Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantımızın Türkiye ve Yunanistan arasında yeni bir dönemin güçlenerek devamına vesile olacağına inanıyorum. Bugün geniş bir adeta bakanlar heyeti ile buradayız. Bakanlarımız birbirleri ile muhatapları ile gayet anlamlı bilinçli görüşmeler yapacaklar. Hedef aramızdaki 5,5 milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak. Bu konuda hangi alanlarda ne gibi adımlar atabiliriz bunları görüşeceğiz. Tabi aramızdaki ön hazırlıkları tüm bakan arkadaşlarımız yapmış vaziyetteler.





Bunlarla birlikte imzaları atıp yola çok daha anlamlı, güvenli bir şekilde devam edeceğiz. Bardağın dolu tarafı ile konuşmak öyle zannediyorum ki gelecek için çok daha hayırlı olacaktır. "







Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu da, şunları kaydetti;





İki ülkenin de yaşadığı trajik olaylar, doğal afetler iki halkta da ortak olan bir niteliği gösterebildi bize. İki halkın da özelliği dayanışma ve insaniyet duygusudur. Trajik olaylar bunu açık olarak göstermeye vesile oldu. İkili görüşmelerimizin daha ileriye götürülmesi, aramızdaki gergin havanın en yakın zamanda olumlu bir şekilde gelişmesi bu tespitler ışığında bize yardımcı olup çok sağlam bir zemin sağlamaktadır. Etrafımızda cereyan eden olaylara bir göz atacak olursak, biz iki ülkenin iş birliği içerisinde beraber çalışması ve olumlu bir hava içerisinde barışa, refaha, uluslararası hukuka saygı bazında bütün bu değerleri daha ileriye götürmemiz çok açık bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Yunanistan ile Türkiye'nin her zamankinden fazla mevcut olan bu ortak pozitif siyasi iradeyi geliştirmesi elzemdir.





Farklı yaklaşımların var olduğunun bilincindeyiz. Fakat bu bilinçle ortak çalışmak, iş birliğini yürütebilmek sanırım bölgedeki barış ve refahı koruyup daha ileri düzeylere götürebilecektir. Sayın Cumhurbaşkanı bu düşüncelerle sizden dost Türk halkına barış ve rehaf dileklerimi iletmenizi rica ediyorum. Bu ortak çalışmaların en olumlu bir şekilde cereyan etmesini 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin çalışmalarına başarılar diler, sizlere tekrar hoşgeldiniz diyorum.





ERDOĞAN MİÇOTAKİS'LE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan daha sonra Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir araya geldi. İkilinin kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunması bekleniyor.





VİZE UYGULAMASININ BUGÜN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR



Reuters'a konuşan yetkililer, Yunanistan'ın Türkiye kıyılarına yakın 10 ada için geçici vize uygulamasını yeniden yürürlüğe sokacağını bildirdi. 7 günlük geçici vize anlaşmasının, ikili görüşmelerin ardından açıklanacağı ileri sürüldü. Reuters'ta yer alan haberde, şu ifadeler kullanıldı:





"Yetkililer, Yunanistan’ın Avrupa Birliği’nden Türkiye vatandaşlarının Türkiye kıyılarına yakın 10 ada için yedi günlük turist vizesine yeniden başvurabilmeleri için izin aldığını ve bunun iyi niyetin bir kanıtı olarak ziyaret sırasında duyurulmasının beklendiğini dile getirdi."