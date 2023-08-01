Bursa’da iplik fabrikasında büyük yangın

Sözcü'de yer alan habere göre İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren iplik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İnegöl ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Yangına müdahale için İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Balıkesir’den de itfaiye ekipleri destek olarak gönderilirken, Bursa ve Balıkesir Orman İşletme Müdürlükleri ile Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı bir helikopter de alevlere havadan müdahale ediyor.Olay yerine giderek çalışmaları yerinde takip eden Bursa Valisi Yakup Canbolat, 100’e yakın personelle yangına müdahale edildiğini belirterek, “Orçal isimli mobilya fabrikasında saat 15.30 gibi yangın çıktı. İlk 6 dakikada ekipler müdahaleye başladı. Bütün ekiplerimizi buraya sevk etmiş bulunmaktayız. Şu an itibarıyla 50’ye yakın araçla, 100’e yakın personelle müdahale ediliyor. Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğünden 1 helikopter, Balıkesir ve İl Jandarma Komutanlığından 1’er helikopterle müdahale ediliyor. Çevre illerden de küle köpük dediğimiz uygulamayı, AFAD başkanlığı üzerinden istedik. Şükürler olsun içeride herhangi bir insan yok, insan tahliyeleri yapılmış. Yangın büyük. Bir can kaybı olmadığını değerlendirdik. 2 tane dumandan etkilenen, hastanede tedavi gören, durumu ağır olmayan hastamız var. Fabrika yetkililerinin bir tespiti yok. Burası iç içe geçmiş fabrikalar var. 110 dönüm üzerine kurulmuş bir fabrika. Fabrikanın yarı kısmından itibaren müdahale etmeye çalışıyoruz, diğer kısmı kurtaralım diye” ifadelerini kullandı.