Çakıcı, Tosuncuk, Peker, Emrah Serbes, Soma katilleri... Hepsi aftan yararlanıyor

Bu düzenlemeyle birlikte serbest kalacak olan "tanınmış suçlular" arasında Alaattin Çakıcı, Kürşat Yılmaz gibi mafya babaları ön plana çıkıyor, zira mafya ve çete gibi organize örgüt suçundan hapse girenlerin cezasında 3 yıl indirim yapılacak ve yasanın çıktığı tarihte cezasının bitimine 3 yıl kalanlar hemen tahliye edilebilecek.





TERÖRİST İLAN EDİLENE İNDİRİM YOK





Bunun yanı sıra AKP'nin kriterlerine göre terör suçlusu ilan edilmiş hamile, bebekli, küçük çocuğuyla hapse girmiş kadınlar, yasal kurumda çalışmış, Bank Asya'ya para yatırmış, sohbete katılıp kermes düzenlemiş, hastalar, gazeteciler veya her kesimden masumlarsa hapis yatmaya devam edecek.







Euronews Türkçe servisi ceza indiriminden yararlanacak ünlü suçlulardan bazılarını derledi.





ÇİFTLİKBANK TOSUNU TÜRKİYE'YE DÖNSE ÇOK AZ BİR SÜRE YATACAK





Çiftlikbank dolandırıcısı Mehmet Aydın gibi isimler de firari olmalarına rağmen, Türkiye'ye dönüp yargılanmaları durumunda verilen cezanın yarısını yatacaklar, yarısından da üç yıl denetimli serbestlik süresi çıkarılacak. Dolayısıyla, örneğin 18 yıl ceza alan bir kişi sadece altı yıl hapiste geçirecek.





Ceza hukuku alanında uzman avukat Umur Yıldırım, "Bu, özel bir af yasası ve ilk kez eskiye de, sonraki sürece de kalıcı şekilde uygulandı" diyor.





KENDİ EŞİNİ ÖLDÜRTEN ÇAKICI ÇIKIYOR





Kendi eşini öldürtme dahil kabarık bir suç dosyası bulunan Alaattin Çakıcı'nın halihazırda organize suç örgütü ve cinayet suçlarından cezasını tamamladığı, ancak tehdit ve adam yaralama suçundan cezaevinde bulunduğunu, dolayısıyla infaz indiriminden yararlanacağı ileri sürülüyor.





SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERLERİ KÜRŞAT YILMAZ VE SEDAT PEKER YARARLANIYOR





Kürşat Yılmaz ise, 12 Eylül darbesi öncesinde Ülkücü Gençler Derneği'nde (ÜGD) görev almış, ismi birçok cinayet ve Banker Kastelli olarak bilinen Cevher Özden de dahil olmak üzere adam yaralama olayına karışmıştı. 17 Nisan 1999'da Türkiye’ye iade edilen ve Kartal Özel Tip Kapalı Cezaevi’ne konulan Yılmaz, aynı yılın Temmuz ayında Kuşadası eski Belediye Başkanı Lütfi Suyolcu’yu öldüren tetikçi Fırat Erdoğan’ı azmettirme gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.





AKP muhaliflerine yönelik sözleri ve tehditlerle bilinen çete lideri Sedat Peker de bir süredir üzerinde 10 gramdan az uyuşturucu bulunduran kişilerin aftan yararlanması konusunda MHP liderine çağrıda bulunuyordu. 1997'de Rize'de kaçakçı Abdullah Topçu'yu öldürmek suçundan savcı karşısına çıkan ve serbest bırakılan Peker, tehditle tahsilât yapmak, zorla alıkoymak, adam öldürmeye azmettirmek ve benzeri suçlardan birçok kez yargılandı. En son olarak, 10 Mart 2014 tarihinde özel yetkili mahkemelerin kararlarına ilişkin yasa değişikliği ve tutukluluk süresinin 5 yılı aşması sebebiyle tahliye edilmişti. Geçtiğimiz aylarda da yurtdışına kaçmıştı. Euronews Türkçe'nin görüştüğü hukukçulara göre, Peker'in şayet eski davalardan yatacağı süre söz konusuysa, bu düzenlemeden yararlanır ve yeni soruşturmalardan da ilerleyen süreçte yararlanır.





ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIP ÜÇ KİŞİLİK AİLEYİ YOK EDEN EMRAH SERBES





Öte yandan, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçu dolayısıyla cezaevlerinde bulunan kimileri için de ceza indirimi gündeme geliyor. Örneğin, aşırı alkollü araç kullanırken üç kişilik bir ailenin ölümüne sebep olan ve "bilinçli taksirle 3 kişinin ölümüne neden olmak” suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezaevinde bulunan ve açık cezaevinde kalan ünlü yazar Emrah Serbes'in de, 1 yıl 3 ay içerisinde cezaevinden tahliye olması bekleniyor.





SOMA FACİASI KATİLLERİ DE YARARLANIYOR





İnfaz indirimleri açısından bir diğer tartışmalı konu ise, tutuklu Soma maden faciası sanıkları olacak. 301 kişinin ölümüyle sonuçlanan faciada yargılama kararı Temmuz 2018'de verilmiş, sanıklar “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmaktan” suçlu bulunmuştu. 15 yıl hapis cezasına çarptırılan maden şirketinin yönetim kurulu başkanı Can Gürkan ise, istinaf incelemesinin ardından tahliye edilmişti. Davada şirketin halen tutuklu bulunan sanıkları da yeni düzenlemeden yararlanacaklar ve infaz sürelerinde kayda değer bir indirim olacak.