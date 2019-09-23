"Gizli toplantı" kavgası büyüdü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Faik Öztrak, Uluslararası Para Fonu (IMF) heyeti ile 12 Eylül'de yaptığı görüşmenin "gizli ajanda" diye takdim eden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne sert sözlerle cevap verdi.



2002'DE MUHALEFETTE İKEN AKP DE GÖRÜŞMÜŞTÜ



IMF'nin ana muhalefet partisiyle görüşmesinin normal olduğunu vurgulayan Öztrak, AKP'nin iktidara gelmeden önce, 2002 yılında IMF ile görüştüğüne işaret ederek, "Yani orada bir komplo mu vardı?" diye sordu.



Görüşmenin gizli şekilde gerçekleştirilmediğini, bir kısım basın mensubunun orada bulunduğunu ifade eden Öztrak, "Öküzün altında buzağı aramayın." dedi.





Öztrak, IMF İcra Direktörü Raci Kaya'nın söz konusu görüşmeyle ilgili olarak, "Meşruiyet dışı bu toplantı, Türkiye'ye karşı farklı bir ajandanın varlığının göstergesi." sözlerine tepki gösterdi.





Öztrak, "Hükümet ve yandaşları bu kapsamdaki bir görüşmenin üzerine mal bulmuş magribi gibi atlamasın." dedi.

IMF 4'ÜNCÜ MADDE KAPSAMINDA ÇEŞİTLİ GÖRÜŞMELER YAPAR





IMF'yi 4'üncü madde kapsamında ülkeye davet edenin Hazine ve Maliye Bakanlığı olduğuna dikkati çeken Öztrak, "4'üncü madde konsültasyonlarının muhatabı hükümettir. Bu madde kapsamında IMF çeşitli görüşmeler yapar. Bizim görüşmelerimiz de bu kapsamdadır." şeklinde konuştu.

Öztrak, IMF görüşmesine ilişkin olarak gelen sorulara şöyle cevap verdi: "Gizli olan bir şey yok. Takip edildiğimiz doğrudur da bu konuyla ilgili herhangi bir takip edilme endişemiz yok. Böyle bir gizlilik olur mu? Muhalefet IMF'nni daveti üzerine bir yere gidecek, orada bazı konular konuşulacak. Ve bu gizli kalacak, öyle mi? Neden gizli kalsın!"





ÖZTRAK: YOK EFENDİM GİZLİ AJANDAYMIŞ!





"İktidarda ciddi bir endişe görüyorum. Yok efendim gizli ajandaymış. Bunlar nereden çıkıyor?" diyen Öztrak, "Bunu IMF'de icra direktörü olarak gönderdiğimiz birinin söylemesi, garip. Demek ki kuralları bilmiyor. Eğer bundan icra direktörünün haberi yoksa, Hazine'nin haberi yoksa o bizim meselemiz değil." dedi.





Öztrak, "Ben Hazine Müsteşarı olduğum dönemde IMF geldiğinde muhalefetle görüşürdü. İktidara gelmediklerinde 2002 yılında defalarca AKP ile görüştüler. Yani orada bir komplo mu vardı?" diye sordu.





IMF heyeti ile görüşen İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz da toplantının gizli olduğuna dair iddiaların doğru olmadığını belirtmişti.