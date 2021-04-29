Cinayete azmettirme hükümlüsü Galip Öztürk de kripto para işine giriyor

Cinayete azmettirmekten ömür boyu hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Metro Holding’in firari patronu Galip Öztürk, tüp bebek ticaretinden sonra şimdi de “coin” işine el attı.





Kronosnews'ın haberine göre Uzun süredir Gürcistan’ın Batum kentinde bulunan Öztürk, “Intourist Hotel Share Coin” ismiyle “yatırımcılarını kabul etmeye” başladı. Yeni projesini “Çok yakında” diye duyuran Öztürk, intouristcoin.com.tr adlı siteden de açıklama yaptı. Firari Öztürk, yeni projesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:





1 YILA YÜZDE 20 KAZANÇ GARANTİSİ!





Maddi varlıklara bağlı kripto para isminden de anlaşılacağı gibi ekonomik değer taşıyan bir nesneye endeksli olan kripto paralardır. Başka bir deyimle bu kripto para, bir varlığı dijitalleştirmek için kullanılır ve kayıtlar bir blok zincirinde güvenli bir şekilde saklanır. Blokchain, özünde geçmiş işlemlerin ve sahipliğin şeffaf bir şekilde görünmesini sağlayan bir defterdir. Bu nedenle Blockchain teknolojisi, ticari duran varlığa yapılacak yatırım yönetimine kusursuz şekilde uygundur.





Bu yatırımları yönetmen için sistemli işlemlerle desteklenen kripto paralar hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için özellikle cazip olacaktır. İşte tam bu noktada, özellikle son yıllarda emlak piyasasının gözde şehirlerinden olan Batum’da gerek paha biçilemez tarihsel ve sanatsal değerleriyle gerek yüksek marka bilinirliği ile şehrin önemli simgesi haline gelmiş olan Intourist Palace Hotel’e ait ıntouristcoin siz değerli yatırımcılarıyla buluşuyor. Abbey Asset Management aracı kurumu ile blokaj altına alınmış, 20 milyar GEL ödenmiş sermayeli Intoruist Palace Hotel şirketinin hisse senetlerinin ERC20 teknolojik alt yapısı ve blockhain aracılığıyla 18 milyar GEL (LARI)’lik kısmına karşılık 18 milyar adet Intourist Coin olarak tokenlaştırılmış ve Intourist Coin’e dönüştürülmüştür. Intourist Coin piyasaya arz etmiş olduğu tokenları şirket pay senetlerince yüzde 100 olarak karşılıklandırılmıştır. ABBEY Assen Management yatırımcılarına coinlerini 1 yıl elinde tutması halinde yüzde 20 fazlasını geri alım garantisi vermektedir. Bu sebeple Intourist Hotel Shar Coin yatırımcısı kazancını garanti altına alabilmektedir.”



