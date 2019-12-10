Dahi çocuk hakkında şoke eden karar!

9 yaşında üniversite mezunu olmaya hazırlanan dahi çocuk Laurent Simons ailesinin kararı ile okulu bıraktı.







145 zekâ seviyesine (IQ) sahip Simons henüz 6 yaşındayken liseye girmişti.





Akabinde Hollanda’nın Eindhoven Teknik Üniversitesi'ne kaydolmuş ve en az üç yılda tamamlanan elektrik mühendisliği bölümünü bir senede bitirme safhasına gelmişti.





Laurent Simons, 10'uncu doğum günü olan 26 Aralık'tan önce mezun olabilseydi en genç üniversite mezunu unvanını Amerika'dan devralacaktı.







AİLE 26 ARALIK'TAN ÖNCE MEZUN OLMASI İÇİN ISRAR ETTİ





Dahi çocuğun lisans diplomasını almak üzere sadece birkaç sınava daha girmesi ve final projesini tamamlaması gerekiyordu.





Laurent, 10'uncu doğum günü olan 26 Aralık'tan önce rekorun şu anki sahibi Amerikalı Michael Kearney'i geçmek ve "en genç üniversite mezunu" olmak istiyordu.





Ancak rektörlük, Laurent'in 26 Aralık'dan önce mezun olmasının gerçekçi olamayacağını bildirdi.





Üniversite yönetimi dahi çocuğunu bu kadar kısa sürede geçmesi gereken sınavları ikmal edemeyeceği görüşünü beyan etti.

ÜNİVERSİTEDEN "İNTİHAL" SUÇLAMASI







Laurent'in ailesi Lydia ve Alexander Simons çifti ise üniversitenin sunduğu bu takvimi kabul etmediği için oğullarının eğitimine son verdi.





Baba Alexander, üniversite yönetiminin Laurent'i "intihalle" suçlamasının da bardağı taşıran son damla olduğunu söyledi.





9 yaşındaki dahi çocuk Laurent Simons 145 IQ seviyesine sahip.