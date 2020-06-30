Davutoğlu'ndan intikam almak için yaptı!

SAMANYOLUHABER- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Bilim ve Sanat Vakfı tarafından 2008 yılında kurulan İstanbul Şehir Üniversitesi, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile kapatıldı.





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) parti grubuna hitap ederken, Şehir Üniversitesi'nin kapatılmasına tepki gösterdi: "Davutoğlu'ndan intikam almak için yaptılar."





KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A ZOR SORULAR





"Bu üniversite niye kapatıldı?" sorusunu yönelten Kılıçdaroğlu, "Maltepe'de çok güzel bir alanı vardı. Göz kamaştıran bir üniversite durumundaydı, genç bir üniversiteydi. Ancak intikam almak için üniversiteyi kapattılar. Kimden? Sayın Ahmet Davutoğlu'ndan. Niçin ayrıldın? Niçin hak hukuk diyorsun, niçin adalet diyorsun, niçin üniversite diyorsun? Bu nedenle kapatıldı orası." dedi.







Kılıçdaroğlu, devletin kin ile yönetilemeyeceğinin altını çizerek "Devleti kinle yönetirseniz, yıpratırsınız. Devlette adalet olması lazım. Hak olması lazım. Hukuk olması lazım." diye konuştu.





Erdoğan'ın Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerle YouTube üzerinden gerçekleştirdiği soru-cevap programından gençlerin "Oy moy yok!" tepkisine de temas etti.





"BU GENÇLER SANA GÜVENİR Mİ?"





"Z kuşağı hayatı sorgulayan bir kuşak. Kimin doğru kimin yanlışları söylediğini bilen bir kuşak." ifadelerini kullanan CHP lideri, şunları dile getirdi: "Sen Z ya da Y kuşağından oy almak için şunları yapacaksın; bu gençler önce ne istiyor bunu bileceksin. 'Ne diyorsunuz?' diye soracaksın. Gençler asla baskıcı yönetim istemiyorlar. Özgürlük istiyorlar. 'Beni tektipleştirmeye özenme' diyor gençler. 18 yılda tam 15 kez eğitim politikası değiştirdiler. Bu gençler sana güvenir mi?"







"Saraydakinin gidişini hazırlayacak olan da gençlerdir"

Kendisine Kanada'dan bir e-posta geldiğini aktaran Kılıçdaroğlu, İstanbul Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü'nün ilk mezunlarından Atakan Kartal'ın iş bulamadığı için yurt dışına çıktığına dair yazdığı mektubu okudu.





"SARAY'DA OTURAN ZATIN ATADIĞI 6 REKTÖRÜN MAKALESİ YOK"





Kılıçdaroğlu, "Eski Kütahya milletvekilinin kızı hiçbir sınava girmeden memur yapılıyor. Fakat bu kız Ankara'da oturuyor. Tıkır tıkır aylığını aldı. Soruşturma açılmamasını isteyen de Süleyman Soylu. Tahkikat yapmıyor. Ankara'ya TOKİ'ye uzman olarak atandı sonra." dedi.





"Bu gençler size oy vermez! Saraydakinin gidişini hazırlayacak olan da gençlerdir." diyen Kılıçdaroğlu, "Saray'da oturan zat 6 üniversiteye rektör atadı. Bunlardan 4'ünün uluslararası dergilerde yayımlanmış tek bir makalesi yok. Döküntü yani. Bir makalesi olmayanı üniversitenin başına getiriyorsun" şeklinde konuştu.





CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara'ya girişlerine izin verilmeyen baro başkanlarının fotoğrafını Meclis kürsüsünden göstererek, "Tek başına bu fotoğraf bile demokrasinin olmadığını göstermeye yeter." dedi.





"DARBE ÜRÜNÜ YÖK'Ü KAPATACAĞIZ"





Kılıçdaroğlu iktidar olduklarında Yüksek Öğretim Kurulu'nu (YÖK) lağvedeceklerini söyledi.





AKP'nin Avukatlık Kanunu'nda değişiklik öngören teklifini eleştiren Kılıçdaroğlu, "Baroyu ayrıştırıyorlar. Açık ve net söylüyorum böyle bir amaçla baroların bölünmesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ihanettir. Devlet Bahçeli'ye söylüyorum. Bu ülkenin bekasından söz ediyorsa yarın etnik kimlik bağlamında bölünen bir baroyu nasıl savunacaksın sen? Beka, beka! Ülkeye beka sorununa sebep olan işte bunlardır." dedi.

