Dünyada ‘Omicron’ Telaşı

İngiltere Sağlık Bakanı Sacit Cavit, İngiltere’de Corona virüsünün yeni Omicron varyantını taşıyan iki vakanın tespit edildiğini açıkladı. Cavit televizyondan yayınlanan açıklamasında, “Dün gece geç saatlerde Sağlık Güvenliği Dairesi benimle temasa geçti. Birleşik Krallık’ta, yeni varyant Omicron’un iki vakasını tespit ettikleri yönünde bilgilendirildim. Vakalardan biri Chelmsford, diğeri Nottingham’da” diye konuştu.
Almanya'da da Bavyera eyaletinde ülkenin ilk iki Omicron vakalarının tespit edildiği açıklandı.
Bölgesel sağlık bakanlığının açıklamasına göre, enfeksiyon kapan ve Güney Afrika'dan geldikleri belirtilen iki yolcu Almanya'ya 24 Kasım'da Münih havaalanından girdi.
Bakanlık, iki yolcunun şu anda karantina altında olduğunu bildirdi.
İtalya'da da ilk kez yeni Omicron vakası tespit edildi. Ulusal Sağlık Enstitüsü, yeni vakanın Milano'daki bir hastanenin laboratuvarında Mozambik'ten gelen bir yolcudan alınan pozitif numunede tespit edildiğini açıkladı.
Avustralya, Brezilya, Kanada, Japonya, Tayland, ABD, İngiltere, Avrupa Birliği gibi çok sayıda ülke ve bölgesel platform, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) “aceleci önlemler alınmaması” tavsiyesine rağmen Afrika'nın güneyindeki ülkelerinden seyahatlere kısıtlamalar getirdi. Bu yeni gelişme, başta havayolları ve seyahat sektörüne ait hisseler olmak üzere küresel piyasalarda da sert düşüşe ve petrol fiyatlarında gerilemelere neden oldu.
ABD'den vatandaşlarına 8 Afrika ülkesine "seyahat etmeyin" uyarısı
ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve Dışişleri Bakanlığı da Cumartesi günü yayınladıkları bültende, vatandaşlarına Afrika'nın güneyindeki 8 ülkeye seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.
CDC, Güney Afrika, Zimbabve, Namibya, Mozambik, Malavi, Lesotho, Esvatini ve Botsvana'ya seyahatler için risk düzeyini "Dördüncü Seviye: Çok Yüksek" kategorisine yükseltirken, Dışişleri Bakanlığı da ABD vatandaşları için bu ülkelere "Seyahat Etmeyin" uyarısı yayınladı.
Fauci: "ABD'de de Omicron tespit edilirse şaşırmam"
Beyaz Saray, Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in son durum hakkında bilgilendirildiğini açıkladı.
CDC'ye göre, ABD'de henüz Omicron vakası tespit edilmedi ancak ülkenin en üst düzey bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci NBC televizyonuna yaptığı açıklamada, Omicron'un ABD'de de ortaya çıkması halinde buna şaşırmayacağını söyledi.
Fauci, "Bu derecede yayılma oranı gösteren bir virüs olduğunda ve İsrail'de, Belçika'da ve diğer yerlerde görüldüğü gibi seyahatle alakalı vakalara rastladığınızda, böyle bir virüs nihayetinde her yere gidecektir" diye konuştu. ?
Hollanda'da 61 kişide Omicron şüphesi
Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da da yetkililer, Güney Afrika’dan gelen iki uçuş seferindeki 600 civarında yolcunun 61’inin Corona virüsü testinin pozitif çıktığını, bu kişilerin Omicron varyantını taşıyıp taşımadıklarını belirlemek için ilave testler yürütüldüğünü bildirdi.
Ülkenin sağlık yetkilileri, yolcuların bazılarındaki virüsün muhtemelen Omicron varyantı gibi göründüğünü söyledi.
Hollanda Sağlık Enstitüsü yayınladığı açıklamada, "Teste tabi tutulan bazı kişilerde Omicron varyantının tespit edildiği farz ediliyor" dedi. Enstitünün bir sözcüsü de, vakaların yeni Omicron varyantı olduğunun "hemen hemen kesin" olduğunu belirtti ancak daha fazla teste ihtiyaç olduğunu da ekledi.
Önce Güney Afrika’da tespit edilen, daha sonra da ilk olarak Belçika, Botsvana, İsrail ve Hong Kong’de rastlanan Omicron, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından “kaygı verici” olarak nitelenmişti. WHO’nun kaygı verici olarak nitelediği beşinci varyant olan bu varyantın önceki varyantlara göre daha bulaşıcı olabileceğinden endişe ediliyor.
Çek Cumhuriyeti sağlık yetkilileri de, Namibya’da zaman geçiren bir kişide Omicron varyantı olduğu şüphesiyle testler yapıldığını açıkladı.
Seyahat kısıtlamaları
Uzmanların, seyahat kısıtlamaları getirmenin Omicron’un dünya genelinde yayılmasını durdurmasını önlemek için artık çok geç olabileceği yönündeki görüşlerine rağmen, birçok ülke Afrika'nın güneyindeki ülkelere yönelik seyahat kısıtlamaları açıkladı.
Cumartesi günü Avustralya, 9 Afrika ülkesinde bulunmuş vatandaşı olmayan kişilerin ülkeye girişini yasaklarken, vatandaşları ve bu kişilerin bakmakla yükümlü oldukları kişiler için de 14 gün denetimli karantina zorunluluğu getirdi.
Japonya, Cuma günü Güney Afrika, Botsvana, Esvatini, Zimbabve, Namibya ve Lesotho için seyahat kısıtlamaları kararının ardından, bugün de 3 Afrika ülkesi için daha sınır kontrollarını arttırma kararı aldı.
Sri Lanka, Tayland ve Umman da güney Afrika ülkelerine seyahat kısıtlamaları koydu.
Omicron, çok sayıda Avrupa ülkesinde Covid-19 vakalarında tekrar sıçrama yaşandığı ve sosyal faaliyetlere tekrar kısıtlamalar getirildiği bir zamanda ortaya çıktı. Avusturya ve Slovakya karantina tedbirlerini yeniden devreye soktu.
Aşılamalar
İngiltere’de ana muhalefet partisi İşçi Partisi, ilave doz aşı programının hızlandırılması, ikinci dozla ilave doz arasındaki sürenin 6 aydan 5 aya indirilmesi çağrısında bulundu.
Yeni varyantın bu konuda bir alarm vazifesi görmesi gerektiğini ifade eden partinin sağlık sözcüsü Alex Norris, “Pandemi bitmedi. Virüsü kontrol altında tutmak için savunma tedbirlerimizi acilen güçlendirmeliyiz” dedi.
Bununla birlikte, sağlık ve insan hakları gruplarına göre, birçok gelişmiş ülkenin üçüncü doz aşılamalara başlamasına rağmen, düşük gelirli ülkelerdeki nüfusun yüzde 7’sinden azının daha ilk doz aşılarını oldu.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva Cuma günü Twitter’den yaptığı açıklamada, Sahra altı Afrika’da nüfusun hala yüzde 4’ünün aşılanmış olmasının, dünyada herkesi yeni varyanta karşı daha riskli hale maruz bıraktığını belirterek, “Omicron’a dair haberler, dünya genelini aşılamak için neden acilen daha fazlasını yapmamız gerektiğini ortaya koyuyor” dedi.