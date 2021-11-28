Dünyada ‘Omicron’ Telaşı

İngiltere Sağlık Bakanı Sacit Cavit, İngiltere’de Corona virüsünün yeni Omicron varyantını taşıyan iki vakanın tespit edildiğini açıkladı. Cavit televizyondan yayınlanan açıklamasında, “Dün gece geç saatlerde Sağlık Güvenliği Dairesi benimle temasa geçti. Birleşik Krallık’ta, yeni varyant Omicron’un iki vakasını tespit ettikleri yönünde bilgilendirildim. Vakalardan biri Chelmsford, diğeri Nottingham’da” diye konuştu.





Almanya'da da Bavyera eyaletinde ülkenin ilk iki Omicron vakalarının tespit edildiği açıklandı.





Bölgesel sağlık bakanlığının açıklamasına göre, enfeksiyon kapan ve Güney Afrika'dan geldikleri belirtilen iki yolcu Almanya'ya 24 Kasım'da Münih havaalanından girdi.





Bakanlık, iki yolcunun şu anda karantina altında olduğunu bildirdi.





İtalya'da da ilk kez yeni Omicron vakası tespit edildi. Ulusal Sağlık Enstitüsü, yeni vakanın Milano'daki bir hastanenin laboratuvarında Mozambik'ten gelen bir yolcudan alınan pozitif numunede tespit edildiğini açıkladı.





Avustralya, Brezilya, Kanada, Japonya, Tayland, ABD, İngiltere, Avrupa Birliği gibi çok sayıda ülke ve bölgesel platform, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) “aceleci önlemler alınmaması” tavsiyesine rağmen Afrika'nın güneyindeki ülkelerinden seyahatlere kısıtlamalar getirdi. Bu yeni gelişme, başta havayolları ve seyahat sektörüne ait hisseler olmak üzere küresel piyasalarda da sert düşüşe ve petrol fiyatlarında gerilemelere neden oldu.





ABD'den vatandaşlarına 8 Afrika ülkesine "seyahat etmeyin" uyarısı





ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve Dışişleri Bakanlığı da Cumartesi günü yayınladıkları bültende, vatandaşlarına Afrika'nın güneyindeki 8 ülkeye seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.





CDC, Güney Afrika, Zimbabve, Namibya, Mozambik, Malavi, Lesotho, Esvatini ve Botsvana'ya seyahatler için risk düzeyini "Dördüncü Seviye: Çok Yüksek" kategorisine yükseltirken, Dışişleri Bakanlığı da ABD vatandaşları için bu ülkelere "Seyahat Etmeyin" uyarısı yayınladı.



