İşte dünyanın en pahalı şehri!

Yönetim danışmanlığı firması Mercer’ın bu sene 26’ncısı gerçekleştirilen Hayat Maliyeti Araştırması’nın sonuçları açıklandı.





Beş kıtada 209 şehri kapsayan araştırmada 2020 yılında dünyanın en pahalı şehri yine Hong Kong olurken; en ucuz şehir ise Tunus olarak belirlendi.





Geçen yıl 154’üncü sırada yer alan İstanbul, bu yıl listeye 156’ncı sıradan girdi. İlk 10’da 6 şehir ile yer alan Asya kıtası şehirleri, mobil (expat) çalışanlar için en pahalı şehirler olarak listede yer aldı.





İLK 10'DA AVRUPA'DAN ÜÇ ŞEHİR





Üç Avrupa şehri en pahalı şehirler arasında ilk 10 sırada yer aldı. 4’üncü sırada yer alan Zürih, Avrupa’daki en pahalı şehir unvanını korurken, geçen yıla kıyasla 4’er basamak yükselen Bern 8’inci, Cenevre ise 9’uncu sırada yer aldı.





Avrupa şehirlerinin çoğundaki düşük fiyat artışlarına mukabil euronun Amerikan Doları karşısında zayıflamasıyla Avrupa şehirleri listede geriledi.





Bölgedeki şehirlerden Milano 47’nci, Paris 50’nci ve Frankfurt 76’ncı sırada yer aldı. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı, güçlü yerel para birimini etkilemedi ve tüm büyük küresel para birimlerine karşı değer kazandı.





Bununla beraber Londra 19’uncu, Birmingham 129’uncu ve Belfast 149’uncu sırada kendisine yer buldu.





TEL AVİV EN PAHALI ORTADOĞU ŞEHRİ





Birleşik Arap Emirlikleri ekonomiyi çeşitlendirmeye devam ederek petrol endüstrisinin milli gelir (GSYİH) üzerindeki etkisini azalttı.





Tıpkı Birleşik Arap Emirlikleri gibi Suudi Arabistan da petrol ihracatının etkisini sınırlamaya ve daha çeşitlendirilmiş bir ekonomik modele geçmeye çalışıyor.





Fiyatlar son altı aydır istikrarını korudu; ancak yaklaşan Katma Değer Vergisi (KDV) artışıyla birlikte fiyatların değişiklik göstermesi bekleniyor.





Listede önceki yıla göre üç basamak yükselerek 12’nci sırada yer alan Tel Aviv, Ortadoğu’nun en pahalı şehir unvanını korudu. Dubai 23’üncü, Riyad 31’inci ve Abu Dabi 39’uncu basamakta yer aldı.





Bölgede 40 sıra yükselerek 126’ncı sırada kendisine yer bulan Kahire ise en ucuz şehir olmaya devam ediyor.





TUNUS DÜNYANIN EN UCUZ ŞEHRİ





Geçtiğimiz yıl 11’inci sırada yer alarak dünyanın en pahalı ilk 10 şehri arasından kurtulan N’Djamena, bu yıl ise 15’inci sırada yer alarak Afrika’nın en pahalı şehri oldu.





209’uncu sırada yer alan Tunus’un Tunus şehri ise bir kez daha bölgenin ve dünyanın en ucuz şehri oldu.





Mercer Yaşam Maliyeti Araştırması’nın 2020 sonuçlarına göre, ilk 10 şehirden 6’sı Asya kıtasının şehirlerinden oluştu.





Birinci sırada yer alan Hong Kong, ABD doları karşısında ölçülen ve yerel olarak yaşama maliyetini artıran parasal hareketler nedeniyle hem Asya'da hem de dünya çapında mobil çalışanlar için en pahalı şehir olarak yerini korudu.





PEKİN 10'UNCU SIRADA





İlk 10’da yer alan diğer Asya şehirleri ise; 2’nci Aşkabat, 3’üncü Tokyo, 5’inci Singapur, 7’nci Şangay ve 10’uncu Pekin oldu. 60’ncı sıradaki Mumbai, Hindistan’ın en pahalı şehriyken, 185’inci Kalküta ise Hindistan’ın en ucuz şehri oldu.





Avustralya şehirleri, yerel para biriminin ABD dolarına karşı değerini kaybetmesi sebebiyle sıralamada düşüş gösterdi.





Avustralya’nın en pahalı şehri Sidney, 16 sıra birden düşerek 66’ncı sırada yer aldı