Mayıs, haziran derken, şimdi de temmuz...

Petrol fiyatları, petrol depolama kapasitesinin hızla dolma noktasına yaklaştığı bir ortamda, en büyük petrol destekli borsa fonunun (ETF) beklenmedik bir şekilde en aktif petrol kontratı varlıklarını satmaya başlaması ile birlikte varil başına 11 doların altına indi.







Vadeli petrol kontratları dün New York'ta yaklaşık yüzde 17 daha düştü. The United States Oil Fund LP, elindeki tüm haziran vadeli Batı Teksas petrolü (WTI) kontratlarını sattı ve bunun sonucu temmuz vadeli WTI fiyatları ile fark genişledi.



DEPOLAMA KAPASİTESİ DOLDU TAŞTI





Geçen hafta petrol fiyatlarının tarihte ilk kez sıfır seviyesinin altına inmesine sebep olan fiyat çöküşünün tekrarlanabileceğine yönelik endişeler arttı.





Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) üreticiler, depolama kapasitelerinin dolmasından dolayı ellerindeki petrolü ülkenin acil stoklarına vermeye başladı.





Petrol, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle bu yıl değerinin neredeyse yüzde 80'ini kaybetti. Dünyanın en büyük üretici ülkeleri piyasayı dengeye getirebilmek için önümüzdeki ayın başından itibaren günlük petrol üretimini kısma kararı aldı.





Ancak tüketimdeki çöküş tüm dünyada petrol depolama tesislerinin dolmasına yol açan arz bolluğuna sebep oldu.





GÜNEY KORE'DEKİ TESİSLERDE YER KALMADI





Asya'da dördüncü en büyük ticari depolama kapasitesine sahip olan Güney Kore'de, iki büyük operatör tarafından işletilen kıyı depolama tesislerinin kapasitesinin dolduğu kaydediliyor. Singapur sahilleri ise her geçen petrol yüklü tankerlerle doluyor.





JPMorgan Chase & Co.'ya göre, ABD'de petrol dağıtım ve depolama merkezi Cushing, Oklahoma'da mayıs ve haziran aylarında depolama kapasitesinin yüzde 90'ının dolmasının önlenebilmesi için üretimin bu ay günlük 1 milyon varil düşürülmesi gerekiyor.





Haziran vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında 1,47 dolar düşerek bugün Singapur saati ile 11:46'da varil başına 11,43 dolara geriledi.





Varil fiyatı erken saatlerde 10,64 dolara kadar indi. Kontrat 27 Nisan Pazartesi günü 4,16 dolar düşerek 12,78 dolardan kapandı. Temmuz vadeli kontrat ile aradaki fiyat farkı 7 doların üzerine çıktı.





BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI YENİDEN 20 DOLARIN ALTINDA





Haziran vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında dün yüzde 6,8 geriledikten sonra 73 sent düşerek varil başına 19,26 dolara indi.





Dünya fiziki petrol akışının üçte ikisi için gösterge olan Dated Brent, S&P Global Platts'e göre cuma günkü seviyesi olan 16,01 dolardan 13,62 dolara indi.