Emniyet amiri çeteyi himaye etmiş!

"Yaşarlar" diye bilinen organize suç örgütüne yönelik soruşturmada 24 sanıktan üçünün polisin olduğu ortaya çıktı.





9 tutuklu sanık arasında yer alan eski Arnavutköy Ekipler Amiri Hayrettin Gül, örgütün işlediği iddia edilen bir dizi suçu örtbas etmekle suçlanıyor.





İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi iki yıla yakın bir takipten sonra, geçen temmuzda baba Şahin Yaşar’ın liderliğini yaptığı örgüte operasyon yaptı.





EMNİYET AMİRİ VE İKİ POLİS DE YAKALANDI





Yaşar Ailesi’nden 6 kişinin göz altına alındığı operasyon kapsamında, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli komiser yardımcısı Hayrettin Gül ile polis memurları Osman Yünkül ve Kâmil Açıkel’in de göz altına alındığı anlaşıldı.





İstanbul 38'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin kabul ettiği iddianameye göre; Yaşarlar çetesi tefecilik, yağma, göçmen kaçakçılığı, korsan taksicilik ve silahla yaralama gibi 15 ayrı eylemle suçlanıyor.





SUÇLARI ÖRTBAS ETTİ İDDİASI





Tutuklu bulunan 9 kişiden biri olan eski Arnavutköy Ekipler Amiri Hayrettin Gül, suç örgütüne üye olmakla suçlanıyor.





İddianamede, Gül'ün örgütün işlediği iddia edilen bir dizi suçu örtbas ettiği belirtiliyor. İddianameye göre Gül, Yaşarlar’a ait korsan taksicilik yapmalarına göz yumdu, örgütün yaraladığı bir galericinin dosyasının kapatılmasına çalıştı.





KARDEŞİ DE KORSAN TAKSİCİ





İddianamede, Gül’ün kardeşi Y. Gül’ün de korsan taksicilik yaptığı kaydedildi. Dosyada yer alan bilgilere göre, Y. Gül ile bir diğer korsan taksici Selami Sezgin arasında trafik kazası yaşandı.





İddianameye göre, durumdan haberdar olan Hayrettin Gül, Sezgin’i karakola çağırarak darp ettirdi. Sezgin, aldığı darp raporu sonrası şikâyetçi oldu.





Eski Ekipler Amiri Hayrettin Gül, Yaşarlar çetesini himaye etmekle suçlanıyor.







TAKİBE KARŞI TEDBİR





İddianamede, örgüt üyelerinin teknik takibe karşı önlem almaya çalıştıkları kaydedildi. Görüşmeler ya yüz yüze yapıldı ya da WhatsApp üzerinden yapıldı.





Örgütün tutuklu üyesi Ender Yaşar’ın, eski Ekipler Amiri Hayrettin Gül’e attığı “Kanki WhatsApp’a gelsene” yönündeki mesajı da dosyaya girdi.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameyi kabul eden mahkeme ilk duruşma için 26 Haziran’a gün verdi.





Tutuklu komiser yardımcısı Hayrettin Gül hakkında, Arnavutköy’de bulunan sanayici Adnan Demirci’nin de Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı şikâyet başvurusuna dair soruşturma sürüyor.