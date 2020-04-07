En kritik iki hafta!

Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Biyoistatistiksel modellemelere göre önümüzdeki iki haftanın çok kritik olduğunu, hatta en kritik döneme girdiğimizi düşünüyorum. Bir süre daha dişimizi sıkarsak haziran ayında bir miktar nefes alacağımızı umuyorum" dedi.





Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz, acil servislerde tüm personelin kişisel koruyucu ekipman giyerek görev yaptığını belirterek, ekipmanların sağlık çalışanlarının olmazsa olmazı olduğunu vurguladı.





SAĞLIK ÇALIŞANLARININ FEDAKÂRLIĞI





Kayıpmaz, en az 8 saatlik bir vardiya boyunca sağlık çalışanlarının N95 maske ile nefes almaya çalıştığını, gözlerle yüzün bir bölümünü örten koruyucu gözlük takmak zorunda kaldığını, bunun yanı sıra siperlik, önlük veya vücudu tamamen saran tulumları da giymek zorunda kaldıklarını söyledi.





Kayıpmaz, "Bu dönemde kimi acil sağlık personeli evinin dışında Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen misafirhane, otel gibi yerlerde kalmayı tercih etti. Kimi de kendi evinde, kendini en sevdiklerinden izole etti." dedi.







TEST SAYISI ARTTIKÇA VAK'A SAYISI DA ARTIYOR





Covid-19’da ilk pozitif vak'anın açıklanmasından 5 Nisan’a kadar gelen dönemde vak'a sayının 27 bini geçtiğini söyleyen Kayıpmaz, Milliyet'e verdiği mülakatta, "Bu kadar pozitif vak'ayı yakalamamızda en büyük etken tabi ki günlük test sayısında 20 bini geçmiş olmamız." diye konuştu.





Kayıpmaz pozitif olduğu tespit edilen kişilerle yakın temasta bulunanların da tarandığını belirterek, "Pozitif vakalarla yakın teması olmuş kişilerin izolasyonuyla da hastalığın yayılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor." dedi.





"EVDE SIKILSAK DA BAŞKA ÇAREMİZİ YOK!"





Kayıpmaz, şöyle devam etti: "Bu bağlamda biyoistatistiksel modellemelere göre önümüzdeki iki hafta çok kritik, hatta en kritik döneme girdiğimizi düşünüyorum. Bir süre daha dişimizi sıkarsak, haziran ayında bir miktar nefes alacağımızı umuyorum. Özellikle bu iki hafta olmak üzere nisan ayı içerisinde evde ne kadar sıkılırsak, bunun meyvelerini o kadar erken toplarız."