Enes Kanter 30’ncu double-double’ını yaptı: Galibiyeti yazar Aslı Erdoğan’a adadı

MUHAMMET ALİ TOKSOY - BOLD MEDYA







NBA’de Batı Konferansı’nda sabaha karşı oynanan maçta, Portland Trail Blazers, şanssız mağlubiyetlerine son vererek San Antonio Spurs’u deplasmanda yenmeyi başardı. Yıldız oyuncusu Damian Lillard’ın sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçta Cj McCollum 29 sayı 6 asistle takımını galibiyete taşıdı. Portland’ın 16 sayı geriye düştüğü 3.çeyrekte oyuna giren Enes Kanter gösterdiği ekstra çabayla farkın erimesine büyük katkı yaptı. Maçta 26 dakika süre alan Enes Kanter karşılaşmayı 10 sayı, 13 ribaund, 3 asistle tamamladı. Başarılı oyuncu Spurs maçında sayı ve ribauntlarda çift hanelere ulaşarak bu sezon 30. double-double’ına imza atmış oldu.







RAMAZAN AYINDA SÜPER GÜÇLERİME KAVUŞUYORUM

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte maçlara oruçlu olarak çıkan Enes Kanter, NBA kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor. NBCSports’a konuşan başarılı oyuncu; “Ramazan ayı geldiğinde bana çok fazla zihinsel güç veriyor ve süper güçlerimin geri gelmesi gibi bir his veriyor bana” dedi.





Kanter, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir NBA oyuncusu olarak basketbol oynarken hızlı olmak inanılmaz bir disiplin gerektirir. Basketbol maçında yakılan tüm kalorileri hayal edin. Buna antrenmanlar ve deplasman yolculuklarında harcadığınız kalorileri de ilave edin. Oruçlu olmak dışarıda bana harika hissettiriyor çünkü yapmam gereken bir şeyi yaptığımı biliyorum ama aynı zamanda basketbolumu oynuyorum. Ramazan ayına hazırlanmak için yıl içerisinde her hafta bir veya iki gün oruç tutuyorum. Trail Blazers’a yeni katılan Norman Powell daha önce ramazanda oruç tutan bir takım arkadaşının olmadığını söyledi. Powell, bunu görmek harika, bunun dini inançlardan kaynaklandığını biliyorum ve yapması gerekeni yapıyor. NBA’de zorlu maçlara rağmen bunu başardığı için ona şapka çıkarıyorum.”



