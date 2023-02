Güney Afrika'da derece alan öğrenciler: Gerçek kazananlar öğretmenlerimiz

Star Kolejlerinin başarısı ülkenin ulusal gazetelerinde ve radyolarında da haber oldu. Hizmet okullarının derecesi, ülkenin köklü media grubu Independent’ın gazetelerinde yer aldı ve grubun haber sitesi IOL’de de trend haberler arasında girdi. Citizen gazetesi de başarılara yer verdi.Star Kolejleri öğrencileri, gönderdikleri mesajlarla, Covid-19’e denk gelen zorlu üniversite sınavına hazırlık sürecindeki ekstra fedakarlıkları ile başarılarında çok büyük katkıları olan öğretmenleri, sınavların gerçek kazananları olarak tanımladılar.Pretoria'daki Star Kolej’in altı derste en yüksek puan A alan öğrencisi Oratile Magoro, eğitimcilerin kendilerine sadece dersleri öğretmekle kalmayıp, çalışmalarında mükemmelleşmeye hazırladığına inandığı için öğretmenlerini "VIP'ler" olarak adlandırdı. Magoro duygularını şöyle ifade etti, “Öğretmenlerimiz, her öğrencinin güvenli ve rahat bir ortamda kaliteli eğitim almasını sağlamayı her zaman taahhüt eden çok önemli kişilerdir (VIP'ler). Sadece bilim ve ticari konularda ilginç dersler öğrenmedim, aynı zamanda daha iyi bir insan olmama yardımcı olan insanlık ve merhamet dersleri de öğrendim. Okulumuz sadece tuğla ve beton değildir, evden uzakta bir evdir bizim için”.Star Kolej Durban'ın sekiz dersten A alarak, yüzde 93.13 ortalama ile eyaletin en başarılı 5. öğrencisi seçilen Shivaak Singh ise 4. sınıftan beri eğitim aldığı okulu Star için şunları söyledi, “Her sınıftaki her öğretmen gelişimimde önemli bir rol oynadı. İlkokuldaki eğlenceli Matematik kamplarından lisedeki zorlu uluslararası bilim olimpiyatlarına kadar, elimden gelenin en iyisini yapmak için mücadele ettiğim dönemlerde öğretmenlerim, her zaman ilham ve cesaret kaynağım oldu. Yalnızca akademik mükemmelliği değil, aynı zamanda verilen sözü tutmanın önemini, dürüstlük ve hesap verebilirlik değerlerine de önem verilen bir ortam olan Star Koleji’nin bir parçası olduğum için minnettarım,".Sınavlarına olabildiğince erken hazırlanarak ve tüm hazırlık döneminde sınavları için öncelikler belirleyerek 7 A derecesi ile gurur duyduğu sonuçları aldığını söyleyen Star Kolej Pretoria'dan Phakamile Ncokazi, “Ama Star Koleji’ndeki mükemmel eğitimcilerin desteği olmadan bunu başaramazdım. Hem sınıf içinde hem de sınıf dışında bize yardımcı olmak ve tavsiyelerde bulunmak için her zaman hazırdılar; öğretmenlerimiz en yüksek performansı elde etmemiz için bizi motive ettiler” sözleri ile eğitimcilerin hakkını verdi.Ncokazi sözlerine şöyle devam etti “Öğrencilere istisnai bir eğitim almalarını sağlayan akademik odaklı tesisler sağladığı için Horizon Eğitim Vakfı'na teşekkür etmek istiyorum. Katkıları potansiyelimi gerçekleştirmemde etkili oldu”.Horizon Vakfı’nın bursu ile okuyanlardan Nito Sibisi ise 5 A aldı ve kendisi için geleceğin kapılarını açtığı için Horizon'a çok minnettar olduğunu şu ifadeleri ile dile getirdi, “Lise deneyimimin tamamını değiştiren Horizon'dan bir burs alacak kadar şanslıydım. Sürekli olarak olağanüstü öğrencilerle çevriliydim ve bu beni okul çalışmalarıma zaman ve çaba ayırmaya motive etti. Küçük zorluklara rağmen üniversite yılım harikaydı. Horizon eğitimcilerinin, hocalarımın ve kardeşlerim olarak gördüğüm arkadaşlarımın yardımları olmasaydı bu tür sonuçlara ulaşamazdım”.Yine Horizon Koleji’den sekiz A alan Kgomotso Shoke ise, başarısı karşısında şaşkına döndü. “12. sınıfta okuldaki önceki yıllarımıza göre daha fazla çalıştırıldık. Okulumuz ve hepimizin oluşturduğu kardeşlik, bol destekle çok çalışmamızı ve bir o kadar da eğlenmemizi sağladı. Horizon'un 2022 mezunlarını tebrik ediyorum,".Horizon’ın 7 A alan öğrencisi Boaz Lutumba, "unutulmaz bir deneyim yaşadığını, yıl boyunca karşılaştığı bir çok zorluğa rağmen, arkadaşlarının ve ailesinin cesaretlendirmesinin yanı sıra öğretmenlerinin kendisine olan inancının onu çalkantılı yolculuğuna devam etmesi için motive ettiğini söyledi. Lutumba şöyle devam etti: "Hepimizin hedeflerimizi gerçekleştirebileceğimize inandılar ve amaçladığımız sona doğru bizi cesaretlendirdiler ve yönlendirdiler. Bize kaynak sağlama konusunda gevşek değillerdi, yine de ara vermemiz gerektiğinde düşünceli ve anlayışlıydılar. Bu noktaya gelmek için ebeveynler, eğitimciler ve hatta öğrenciler tarafından birçok fedakarlık yapıldı."Sekiz derste A derecesi alan Cape Town'daki Star Kolej Bridgetown'dan Tanweer Alli de diğer şehirlerdeki öğrenciler gibi her öğretmenin rolünü şevkle oynadığına ve her zaman onu desteklediğine inandığını belirtti. Alli şunları söyledi: “Burası benim ikinci evim oldu ve her personel bir aile gibi oldu. Sizin kesinlikle sınırlarınızı zorluyorlar ve sizi yıldızlara ulaşmaya teşvik ediyorlar, bu nedenle "Yıldız (Star) Koleji" adı çok uygun, talep ettiğim sonuçlara ulaştım ve son derece mutluyum. Star Kolej, sınav sürüvenimi özel bir hale getirdi”.Star Bridgetown'dan 8 A alan Nejdet Demirtaş, “Yüce Allah'a, aileme ve tabii ki tüm hocalarıma çok teşekkürler. Okul kariyerime başladığımdan beri ve şimdi bile, tüm hedeflerime ulaşmam için bana ilham vermeye ve motive etmeye devam ediyorlar.” Demirtaş sınavlara hazırlanan öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu: “Bu bir zeka meselesi değil; herkesin zekası vardır; başarı elde etmek için bu zekayı kullanmak bir motivasyon meselesidir. Önemli olan ne kadar süre çalıştığınız değil; ne kadar verimli çalıştığınızla ilgilidir. Birçoğumuz her gün ders çalıştık ve hala spor yapmak ve keyif aldığımız diğer şeyleri yapmak için zamanımız oldu. Harika sonuçlar elde etmek için motive olun. Çalışmak için motive olun. Gücünüz yettiğince çalışın ve ihtiyacınız olduğunda rahatlayın”.Star College Bridgetown müdürü Uğur Hulusi Patlı ise 2022 Matric başarısını şu sözlerle özetledi: “Bridgetown, sıkı çalışmanın ve özverinin olağanüstü sonuçlar getirdiğini bu yıl da kanıtladı. 2003'ten bu yana %100 başarı oranına ulaştık. 2022 akademik yılı da farklı değildi, 12. Sınıf öğrencilerimiz %100 geçme oranı ve %91,67 lisans geçme oranı elde etti. Ortalama 3,25 A elde edildi.” Patlı sözlerine şöyle devam etti, “2022'nin en iyi öğrencimiz Mehdi Da Costa Matematikte yüzde 100 derece aldı, ve toplamda 10 A'ya ulaştı. Üniversiteye başvuran öğrencilerimizin bu olağanüstü başarısı, yalnızca öğrencilerimizin değil, aynı zamanda okul yılları boyunca çocuklarımıza rehberlik eden kendini işine adamış öğretmenler ve destekleyici ebeveynlerden oluşan ekibimizin çabalarının doruk noktasıdır. Bu sonuçlar, Güney Afrika'daki en iyi özel erkek okulu olmamızı sağladı. Gurur duyduğumuzu söylemek yetersiz kalır ”.