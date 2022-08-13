Hangi bölüm mezunları daha çabuk iş buluyor, hangileri daha çok kazanıyor?

Sağlık, refah, mühendislik ve inşaat en gözde alanlar
Zirvede yüzde 83 istihdam oranı ile “sağlık ve refah” var. Hemen ardından yüzde 78 istihdam oranı ile “mühendislik, imalat ve inşaat” geliyor. “Eğitim” de aynı orana sahip.
“Bilişim ve iletişim teknolojileri” yüzde 77 istihdam oranına sahip. “Doğa bilimleri, matematik ve istatistik” ise yüzde 72 ile beşinci sırada.
En düşük istihdam sanat ve sosyal bilimlerde
Listenin son sırasında ise yüzde 59 ile “sanat ve beşeri bilimler” var. Bunun hemen üstünde ise yüzde 65 ile “sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon” bulunuyor.
Kayıtlı istihdam cinsiyete göre değişiyor; erkeklerde hep yüksek
Öte yandan kayıtlı istihdam oranları cinsiyete göre değişiyor. Ancak tüm alanlarda erkeklerde istihdam oranının daha yüksek olması dikkat çekiyor. En büyük fark ise sanat ve beşeri bilimlerde. Bu alanda erkeklerde istihdam yüzde 70 iken kadınlarda yüzde 53’te kalıyor.
Farkın en az olduğu alan ise “sağlık ve refah”. Bu alanda erkeklerde yüzde 86 olan istihdam kadınlarda yüzde 81.
En yüksek istihdam oranın olduğu 5 bölüm: Öğretmenlik
Bölüm bazında ise en yüksek kayıtlı istihdam oranının olduğu 5 bölümün hepsi öğretmenlik. Zirvede yüzde 97 ile “işitme engelliler öğretmenliği” var. “Aile ekonomisi ve beslenme öğretmenliği” ise yüzde 96 istihdam oranına sahip. “Zihin engelliler öğretmenliği” yüzde 95; “görme engelliler öğretmenliği” yüzde 94 ve “çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği” yüzde 94 kayıtlı istihdama sahip.
İlk 20 sıranın 17’si öğretmenlik
TÜİK verileri ilk 50 bölümün istihdam oranlarını gösteriyor. Bunların büyük bir bölümü öğretmenlik. Hatta ilk 20’nin 17’si öğretmenliklerden oluşuyor. Daha sonra ise mühendislikler geliyor.
Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri tıp mezunlardan daha erken iş buluyor
Lisans mezunlarında ortalama iş bulma süresi 13,6 ay olarak gerçekleşirken, bu süre ön lisans mezunları için 14,8 ay olarak hesaplandı.
Lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu beş bölüm; dil ve konuşma terapisi (2,4 ay), güvenlik bilimleri (3,0 ay), görme engelliler öğretmenliği (3,4 ay), zihin engelliler öğretmenliği (3,7 ay) ve işitme engelliler öğretmenliği (3,8 ay) oldu.
Ortalama kazancın en yüksek olduğu lisans bölümü pilotaj
Lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm; pilotaj, havacılık ve uzay mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği, matematik mühendisliği ve uçak mühendisliği oldu.
Tıp mezunları orta kazanç grubunda
Öte yandan tıp mezunlarının orta kazanç grubunda yer alması dikkat çekti. Sağlık çalışanları özlük haklarından şikayetçi.
Ön lisans mezunlarında durum ne?
Peki, ön lisans mezunlarında veriler nasıl değişiyor? Ön lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler paramedik (yüzde 97,1), ambulans ve acil bakım teknikerliği (yüzde 97,0), polis meslek eğitimi (yüzde 92,1), endüstriyel otomasyon (yüzde 87,9) ve elektronik haberleşme (yüzde 86,7) oldu.
İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu ön lisans bölümü 1,0 ay ile uçak gövde bakım
Ön lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu beş bölüm; uçak gövde bakım (1,0 ay), polis meslek eğitimi (2,9 ay), paramedik (3,3 ay), kamu güvenliği ve asayişin sağlanması (4,3 ay) ve mekatronik teknolojisi (5,8 ay) oldu.
Ortalama kazancın en yüksek olduğu ön lisans bölümü polis meslek eğitimi
Ön lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm; polis meslek eğitimi, tarım, perakende satış ve mağaza yönetimi, marka iletişimi ile ev idaresi oldu.
Bu veriler nasıl hesaplanıyor?
Eğitim-İşgücü Veri Tabanı idari kayıtların bütünleşik bir veri tabanında eşleştirilmesi ile kuruluyor. Bu veri tabanı esas alınarak 2011-2020 yıllarında Türkiye'de bir yükseköğretim programından lisans ve ön lisans düzeyinde mezun olan ve referans yılda Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde yer alan bireylerin kayıtlı istihdam oranları, mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süreleri ve aylık ortalama kazançları hesaplanıyor.