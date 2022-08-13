Hangi bölüm mezunları daha çabuk iş buluyor, hangileri daha çok kazanıyor?

Sağlık, refah, mühendislik ve inşaat en gözde alanlar









En düşük istihdam sanat ve sosyal bilimlerde





Kayıtlı istihdam cinsiyete göre değişiyor; erkeklerde hep yüksek





En yüksek istihdam oranın olduğu 5 bölüm: Öğretmenlik









TÜİK verileri ilk 50 bölümün istihdam oranlarını gösteriyor. Bunların büyük bir bölümü öğretmenlik. Hatta ilk 20’nin 17’si öğretmenliklerden oluşuyor. Daha sonra ise mühendislikler geliyor.













Tıp mezunları orta kazanç grubunda





Ön lisans mezunlarında durum ne?





Ortalama kazancın en yüksek olduğu ön lisans bölümü polis meslek eğitimi





Bu veriler nasıl hesaplanıyor?





Euronews'ingöre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yükseköğretim istihdam göstergelerini açıkladı. 2021 verilerine göre lisans mezunlarının eğitim ve öğretim alanlarına göre kayıtlı istihdam oranı en gözde alanları gösteriyor. Lisans mezunlarında veriler şöyle:Zirvede yüzde 83 istihdam oranı ile “sağlık ve refah” var. Hemen ardından yüzde 78 istihdam oranı ile “mühendislik, imalat ve inşaat” geliyor. “Eğitim” de aynı orana sahip.“Bilişim ve iletişim teknolojileri” yüzde 77 istihdam oranına sahip. “Doğa bilimleri, matematik ve istatistik” ise yüzde 72 ile beşinci sırada.Listenin son sırasında ise yüzde 59 ile “sanat ve beşeri bilimler” var. Bunun hemen üstünde ise yüzde 65 ile “sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon” bulunuyor.Öte yandan kayıtlı istihdam oranları cinsiyete göre değişiyor. Ancak tüm alanlarda erkeklerde istihdam oranının daha yüksek olması dikkat çekiyor. En büyük fark ise sanat ve beşeri bilimlerde. Bu alanda erkeklerde istihdam yüzde 70 iken kadınlarda yüzde 53’te kalıyor.Farkın en az olduğu alan ise “sağlık ve refah”. Bu alanda erkeklerde yüzde 86 olan istihdam kadınlarda yüzde 81.Bölüm bazında ise en yüksek kayıtlı istihdam oranının olduğu 5 bölümün hepsi öğretmenlik. Zirvede yüzde 97 ile “işitme engelliler öğretmenliği” var. “Aile ekonomisi ve beslenme öğretmenliği” ise yüzde 96 istihdam oranına sahip. “Zihin engelliler öğretmenliği” yüzde 95; “görme engelliler öğretmenliği” yüzde 94 ve “çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği” yüzde 94 kayıtlı istihdama sahip.Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri tıp mezunlardan daha erken iş buluyorLisans mezunlarında ortalama iş bulma süresi 13,6 ay olarak gerçekleşirken, bu süre ön lisans mezunları için 14,8 ay olarak hesaplandı.Lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu beş bölüm; dil ve konuşma terapisi (2,4 ay), güvenlik bilimleri (3,0 ay), görme engelliler öğretmenliği (3,4 ay), zihin engelliler öğretmenliği (3,7 ay) ve işitme engelliler öğretmenliği (3,8 ay) oldu.Ortalama kazancın en yüksek olduğu lisans bölümü pilotajLisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm; pilotaj, havacılık ve uzay mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği, matematik mühendisliği ve uçak mühendisliği oldu.Öte yandan tıp mezunlarının orta kazanç grubunda yer alması dikkat çekti. Sağlık çalışanları özlük haklarından şikayetçi.Peki, ön lisans mezunlarında veriler nasıl değişiyor? Ön lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler paramedik (yüzde 97,1), ambulans ve acil bakım teknikerliği (yüzde 97,0), polis meslek eğitimi (yüzde 92,1), endüstriyel otomasyon (yüzde 87,9) ve elektronik haberleşme (yüzde 86,7) oldu.Ön lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu beş bölüm; uçak gövde bakım (1,0 ay), polis meslek eğitimi (2,9 ay), paramedik (3,3 ay), kamu güvenliği ve asayişin sağlanması (4,3 ay) ve mekatronik teknolojisi (5,8 ay) oldu.Ön lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm; polis meslek eğitimi, tarım, perakende satış ve mağaza yönetimi, marka iletişimi ile ev idaresi oldu.Eğitim-İşgücü Veri Tabanı idari kayıtların bütünleşik bir veri tabanında eşleştirilmesi ile kuruluyor. Bu veri tabanı esas alınarak 2011-2020 yıllarında Türkiye'de bir yükseköğretim programından lisans ve ön lisans düzeyinde mezun olan ve referans yılda Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde yer alan bireylerin kayıtlı istihdam oranları, mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süreleri ve aylık ortalama kazançları hesaplanıyor.