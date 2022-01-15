Hekimoğlu İsmail vefat etti

Hekimoğlu İsmail adıyla bilinen Ömer Okçu hayatını kaybetti. Hekimoğlu İsmail’in hayatını kaybettiğini oğlu Osman Okçu sosyal medya üzerinden “Babam Hekimoğlu İsmail Ahıret yolculuğuna çıktı dualarınızı beklerim” ifadesiyle duyurdu.





Hekimoğlu İsmail’in kurucusu olduğu Timaş Yayın grubu ise “Yayınevimizin kurucusu kıymetli büyüğümüz Ömer Okçu’yu, kamuoyunun tanıdığı ismiyle Hekimoğlu İsmail’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.” paylaşımında bulundu.









HEKİMOĞLU İSMAİL KİMDİR?





1932 yılında Erzincan’da doğan Hekimoğlu İsmail, burada ilk ve orta öğrenimini bitirdikten sonra 1952’de Zırhlı Birlikler Okulu’ndan mezun olmuştur.Daha sonra astsubay olarak göreve başladığı Türk Silahlı Kuvvetleri’nden 1972’de emekli oldu.





2009 itibarı ile 80 baskıyı geçen, bir dönem yasaklanıp daha sonra serbest bırakılan Minyeli Abdullah romanını 1967’te yazmış ve bu eser ile tanınmıştır. Gazeteciliğe haftalık İttihad gazetesi ile başlayıp 5 yıl Yeni Asya Gazetesi’nde ve KHK ile kapatılan Zaman gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.





1975’te Sur dergisini çıkaran Okçu, Türdav’ın ve Timaş’ın kurucuları arasındadır. Birçok dergi ve gazetede yazılar yazan Hekimoğlu’nun 40’tan fazla eseri olup yurt içi ve yurt dışında yüzlerce konferans vermiştir. Kendisine Harran Üniversitesi tarafından “Edebiyat Doktoru” unvanı verilmiştir.





Yazıları sebebiyle 1950’den itibaren çeşitli zamanlarda hakkında davalar açılmış, gözaltına alınmış, birkaç kere DGM’ye çıkarılmış, 163. maddeden yargılanmış, 1992’de de Zaman’daki “Demek ki öyle…” başlıklı yazısı sebebi ile TCK’nın 159. maddesini ihlal ettiği gerekçesi ile 1 sene mahkûmiyet cezası alıp 72 gün hapis yatmıştır. Şubat 2002’de felç geçirmesi sonucu sol bacağını ve sol elini kullanmakta zorluk çekmektedir. Askerlik hayatında başladığı kep giyme alışkanlığını bırakmayarak çoğunlukla kepiyle görüntülenen Hekimoğlu, 1988’de başladığı Zaman Gazetesi’ndeki köşe yazarlığını uzun yıllar sürdürmüştür.