Hindistan’da karton yataklı Covid-19 bakım merkezi

Koronavirüs salgınının felaket boyutuna ulaştığı Hindistan’da bir kız yurdu, karton yataklarla Covid-19 bakım merkezine dönüştürüldü. Ülkede vaka ve ölüm sayıları rekor düzeyini sürdürüyor.





Hindistan'ın Haryana eyaletinin Gurugram şehrinde bulunan bir kız yurdu, koronavirüs (Covid-19) bakım merkezine dönüştürüldü. Bakım merkezine karton yataklar kuruldu.





Ülkede son iki günde ölüm sayıları 4 binin üzerinde seyretti. 7 Mayıs’ta 4 bin 194 ile en yüksek can kaybı sayısına ulaşan ülkede 8 Mayıs’ta da 4 bin 133 ölüm kaydedildi.





Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının, belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.





Günlük olarak en fazla vaka ve ölüm kaydedilen ülke olan Hindistan'da toplam vaka sayısı 22 milyon 295 bin 911’e, toplam can kaybı sayısı 242 bin 398'e ulaştı.





Ülkede 3 milyon 700 binin üzerinde aktif hastanın tedavisi sürüyor.





TAMİL NADU EYALETİNDE TAM KAPANMA





Hindistan'ın güney eyaleti Tamil Nadu'da yetkililer, eyalette salgına karşı tam kapanmanın 10 Mayıs'ta başlayacağını ve 24 Mayıs'a kadar devam edeceğini bildirdi.





Yetkililer, vatandaşların tam kapanmaya hazırlanması için bugün ve yarın iş yerleri, mağaza ve marketlerin açık olacağını belirtti.





AŞILAMA KAMPANYASI





Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan Hindistan'da aşılama kampanyasının başlatıldığı 16 Ocak'tan bu yana 167 milyon 346 bin 544 doz aşı yapılsa da kampanya, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.





Dünyanın en büyük aşı üreticisi konumundaki Hindistan Serum Enstitüsünün (SII) Üst Yöneticisi (CEO) Adar Poonawalla, Financial Times gazetesine verdiği röportajda, aşı sıkıntısı olduğu ve bunun birkaç ay süreceği uyarısında bulunmuştu.





AstraZeneca firmasıyla üretim anlaşması bulunan ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Covid-19 Aşıları Erişim Programı için de aşı üretmeyi taahhüt eden enstitünün acil iç talebine yanıt vermek zorunda olması dünyadaki aşı tedarikini de olumsuz etkileyebilir.





ABD, İngiltere, Almanya ve diğer ülkeler Hindistan'a ilaç, test kiti ve tıbbi oksijen yardımlarının yanı sıra aşı yapımında kullanılan maddelerin ihracını da yoğunlaştırdı.





ABD'nin Yeni Delhi Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dabiel B. Smith, ülkeye ulaştırılan aşı bileşenlerinin 20 milyon AstaZeneca aşısının üretilmesine yardımcı olacağını açıkladı.





SII Üst Yöneticisi Poonwalla, aşı üretiminde gerekli bazı ham maddeler için uygulanan ambargonun kaldırılması amacıyla ABD Başkanı Joe Biden'a çağrı yapmıştı.





ABD, aşı üretimini desteklemek için Covid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarından feragat edilmesini gündeme getirmişti. Böyle bir adımın da Hindistan'daki aşı üretimini canlandıracağı tahmin ediliyor.