Hizmet’e dair ne varsa: Gündemdeki soruları Abdullah Aymaz cevapladı

“Hizmet Konuşmaları” programının ilk bölümü Hizmetten YouTube kanalında yayınlandı.İlk konuk Yazar Abdullah Aymaz idi.

Abdullah Aymaz gündemdeki tartışılan pek çok konuya açıklık getirdi. Programda Hizmette vazife yapanların, para ile ilişkilerinin nasıl olması gerektiğinden sosyal medya kullanmanın önemine, Türkiye’deki zulmün duyurulmasından Hizmet’in işleyişine akıllara takılan sorular masaya yatırıldı. Esnafından ev hanımına, Hizmet Hareketinin her kademesinden kişilerin yer alacağı program ilerleyen günlerde yeni bölümlerle devam edecek.

HİZMET NEDİR? TEMEL PRENSİPLERİ NELERDİR?

“Hizmetin şeyinde hoşgörü ve herkesi kucaklama var. Üstad hazretlerinin Kastamonu lahikasında anlattığı. Kale örneği… Biz içinde islamiyetin de bulunduğu insanlık kalesini onarıyoruz.”









HİZMET TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA NELER YAPTI?

“Birleştirici bir harç yani. Sadece Müslüman değil herkesin kucaklamaya çalıştı bu hizmet.Bundan daha güzel ne var ya. Abant neydi ya bana bunu anlatır mısın? Türkiye paramparçaydı. Ne yaptı hizmet? Farklı kesimlerden herkes Abant’ta buluşup Türkiye için çözüm bildirileri hazırlamıyor muydu?”





HİZMET BAŞKA TOPLUM KESİMLERİNİN ACILARINA DUYARSIZ MI KALDI?

“Gelin cami- cemevi beraber olsun demedi mi? Onların acısını duymasa bunları yapar mıydı, zaten kör dövüşü devam etmiyor muydu? Herkesi kucakladı.Okullar okuma salonları açtı. Bakın Kuzey Irak’ta iki üniversite var. Biz çekildik ama hizmet felsefesiyle devam ediyor. Türkiye sevgisi var. Niye kendi içimizdekiler kucaklamayalım? Yapılacak falan demiyoruz teoriden bahsetmiyoruz yapılanları söylüyoruz.”





TÜRKİYE’DE YÖNETİMİ ELE GEÇİRME İDDİALARI İÇİN NE DİYORSUNUZ?

Öyle bir grup var ki yukarıda Türkiye’de çok hayırlı işler yapan yüzde 99 iyi insanlar yetiştirmiş ama kendileri kötü. Böyle bir şey var mı böyle diyenlerin kendilerine bakalım. Türkiye’nin haline bir bakın bakalım rüşvetsiz iş dönüyor mu? Yüzde 99 böyle olanlar o millete hayır getiriler mi tersinden bakın bi bize hep böyle bakıyorsunuz. Böyle bir şey yok olamaz da. Eğer 2011’de vefat eden babam hayatta olsaydı o bile acaba bizim oğlanın söylerdi. Çünkü büyük bir algı operasyonu var. Biz millet olarak asker milletiz, yukarıdan gelenleri semavi gibi görürüz. Devletin televizyonları bu sahtekarlığı mafyalığı yapıyorsa babam bile benden şüphelenirdi.









HİZMETİN TÜRKİYE’DE GİZLİ GÜNDEMİ Mİ VARDI?

Bu şartlardan geliyoruz kardeşim biz. Bana niye yasak? Bu hainliği yapanlar ben dışarıdan mı geldim. Benim önümü kesiyorsun ben de yol arıyorum. Sızdılar onlar böyle şöyle…. Bunun hesabını veremezler Hocaefendi’ye attıkları iftiraların bize yaptıkları zulmün hesabını veremezler. Bizler düşman ülkelerden gelmedik. Böyle bir şey yok





Biz yaşadığımızı söylüyoruz. Masal anlatmıyoruz. Şimdi sen kalkıyorsun bu insan hakkında şüphe uyandırmaya çalışıyorsun. Biz yaşadık gördük bunları. Siyaset yapmak olsaydı bunu onlardan önce yapardık. Hocaefendiyi tanıdıktan sonra değiştik. Amatör ruhla iş yaptık her yere gittik kabul gördük.





Bilmem ne örgütü bunu tutturamadılar. Dünya inanmıyor. Koskoca hayatın her alanında insanları bulunan entelektüel birikimi olan cemaat. Bunca zulüm var kadınlar çocuklar hapiste. Var mı dünyada böyle örgüt? Dünyaya biz sivil itaatsizlik dersi verdik. Mahatma Gandi’den sonra. Böyle bir şey yok o motivasyon olsaydı baş edebilir miydi? Hocaefendi terbiyesi ile yetiştik. Biz boyun büküyorsak bu terbiyeden, dünya bunu biliyor. Şimdi de yok şeffaf değil o var bu var algı operasyonları ile evham yapmaya çalışıyorlar. Bunu da hem Allah hem de insanlar görüyor. Devletler var karşınızda onlar biliyor, Hizmet hala oralarda devam ediyor bir kaç kandırdıkları ülke hariç.





ÖZ ELEŞTİRİ YAPILIIYOR MU? YAŞANANLARDAN NASIL DERSLER ÇIKARILIYOR?

Zaten sen mecbursun muhakeme yapmak zorundasınız… Ders çıkarıyoruz boş duran yok…Eğer siz bir hikmet nazarıyla bakarsanız bizim hikmetimiz rahim ve hakim ismine mazharıdır. Üstad böyle yazıyor bir şeye bakarken hikmet ve merhametle bakacağız.





HİZMET YENİDEN YAPILANDI MI? YÖNETİM MEKANİZMASI NASIL İŞLİYOR? YERELLEŞME NE ÖLÇÜDE GERÇEKLEŞTİ?

Hizmet hareketleri var hizmet hareketi değil artık. Hizmet hareketleri diyoruz. Çünkü her ülkenin her bölgenin kendine göre şartları var. Orada yetişmiş arkadaşlar işin başında.Hizmet her bölgenin şartlarına göre yapılanıyor. Ana felsefe belli evrensel değerlere bağlı bir hareketiz. O da zaten semavi değerlerle şekilleniyor ve çelişmiyor. Hizmetin temeli de karkası da kitap sünnet üzerinedir. Hocaefendi de sadece teorisyen değil olaylara siyer felsefesi ile bakıp ona göre günümüze göre yorumluyor.





HEYETLER HİZMET HAREKETİNDE NE YAPIYOR?

Hizmet gelişti. Yetişmiş çok arkadaşımız var. Bizlerin yerine onlar gelecek.





Bu heyet nedir? Birikimlerimizi anlatıyoruz. Mesela 3 bayram günü Avrupa’dan bir arkadaş geldi. Onları dinliyoruz. Varsa eksik kötü bir şey söylüyoruz. Şunu yapacaksın bunu yapacaksın demiyoruz. Zaten öyle bir şey de olmaz.





HATA VE SUİSTİMAL İDDİALARI İÇİN NELER YAPILIYOR?

Elbette oluyor. İnsandır noksandır. Kusur olabilir.Hatanın büyüğü var küçüğü var. Ona göre ikaz edersin yaparsın sizin de kendinize göre denetiminiz var. Biz mafya değiliz, ağır cezamız yok. Gönül pazarı ikaz edersin değilse görevden alırsın,büyükse mahkemeye gönderirsin.





TARTIŞMALARIN ÜSTÜNÜN ÖRTÜLDÜĞÜ İDDİALARINA NASIL BAKIYORSUNUZ ?

“Üstünü kapatmanın ne faydası var. Tamam görevinden alıyorsun. Şimdi bunu 2 sene önce olmuş bir şeyi görevinden alınmış mahkemeye intikal etmiş bunu cafcaflı anlatmayı anlamıyorum. Hizmet tsunami geçirmiş yitiğini bulmaya çalışıyor. Birileri kesmeye uğraşıyor sen de vay bunun hatası var iyi vur diyorsun. Kimse hata yok demiyor. Ama herkes böyleymiş havasını vermenin eşkiya takımı işi götürüyormuş demenin ne faydası var. ”





HİZMETTE VAZİFELİ KİŞİLERİN PARA İLE İLİŞKİSİ NASIL OLMALI?

Hocaefendi bize ne dedi? Asla elinizi paraya sürmeyin dedi. Elinizi paraya sürmeyin, mali heyetler var. Esnaf var, ne yapacağını bilir. Siz o işten anlamazsınız. Projeyi sunun, onların kafasına yatarsa yapar. Bu işin temeli bu kardeşim.





TÜRKİYE’DEKİ ZULMÜN DUYRULMASI İÇİN NELER YAPILIYOR?

Gidiyoruz görüşüyoruz derdimizi anlatıyoruz. Devletler arası ilişkilerden dolayı Türkiye’deki hukuk tanımayan yapıdan dolayı çekimser davranabiliyorlar. Ama her yerde çırpınıyoruz.





HİZMET GÖNÜLLÜERİ SOSYAL MEDYADAYI NASIL KULLANMALI?

Biz duyurmazsak dünya nereden bilecek.Bu imkandan niye kullanmayalım. ama üslubumuzu bozmadan.





HİZMET MENSUPLARINI NASIL BİR GELECEK VİZYONU OLMALI?

Tohumun sırrını toprak çözer .Kıyamete ayarlı bir Hizmet bu. Kimsenin silip atmaya gücü yetmez moralimizi sağlam tutup muhasebemizi doğru yapacağız.Dik durun. Bütün sadmelere darbelere rağmen ayakta durduğunuzu herkes görsün. İlerisi güzel olacak ona inanıyoruz. Bunlar geçecek ama ne kadar sürer Allah bilir.