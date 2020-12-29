Samanyolu Haber /Ekonomi / İki günde 116 milyar dolar kaybetti! /29 Aralık 2020 10:22

İki günde 116 milyar dolar kaybetti!

Dünyanın başlıca e-ticaret platformlarından Alibaba'nın hisselerinde Pekin yönetiminin şirketi cezalandırdığı kaygılarıyla başlayan sert düşüş sürüyor. Alibaba'nın piyasa değeri perşembe gününden bu yana 116 milyar (864,2 milyar TL) dolar azaldı.

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Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın piyasa değeri iki işlem gününde 116 milyar dolar azaldı. Hisseler 24 Aralık Perşembe günü yüzde 15 düştükten sonra dün de yüzde 9 gerileyerek temmuz ayından bu yana en düşük seviyeye indi.

Çinli milyarder Jack Ma'nın kurduğu Alibaba ve ona bağlı finans şirketleri aleyhine Çinli düzenleyici kurumlar geçen hafta ayrı ayrı soruşturma ve inceleme başlattı.

KOMÜNİST PARTİ YAYIN ORGANLARI HEDEF OLARAK GÖSTERİYOR

Çin Rekabet Kurumu, 24 Aralık'ta Alibaba hakkında rekabet soruşturması başlattığını ve Alibaba'nın finansal hizmetler iştiraki Ant Group'un görüşmeye çağrıldığını açıkladı.

Hafta sonunda ise Çin Merkez Bankası, Çin'de 730 milyon kullanıcısı olan Ant Group'tan kredi verme ve diğer tüketici finansman faaliyetlerinin yeniden yapılandırmasını talep etti. 

Alibaba.com'un kurucusu Jack Ma dünyanın en zengin işadamları arasında gösteriliyor.

Bir hafta içinde düzenleyici kurumlardan gelen bu iki açıklama yatırımcıları endişelendirdi.

Beijing Yunyi Asset'in baş yatırım sorumlusu Zhang Zihua, "Alibaba'ya yönelik rekabet soruşturmasında cezalar henüz belirlenmedi ve bu da yatırımcıları çok endişelendiriyor." dedi. 

SORUŞTURMALAR PEŞPEŞE GELDİ

Soruşturmanın sonucunun şirketin piyasa değerini büyük ölçüde değiştirebileceği belirtiliyor. 

Ant Group'un dünyanın en büyüklerinden olması beklenen 37 milyar dolar büyüklükteki halka arzı, kurucu Ma'nın finans piyasalarındaki düzenlemeleri eleştirdiği bir konuşmanın birkaç gün ardından düzenleyici kurum tarafından iptal edilmişti. 

Bundan bir ay sonra şirketin faaliyetleri hakkında Rekabet Kurumu'nun soruşturması başlatıldı. Komünist Parti yayın organları da şirket aleyhine köşe yazıları yayımlıyorlar.
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