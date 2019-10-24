İmamoğlu'ndan 29 Ekim için Sultanahmet Meydanı kararı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için hazırlık yaptıklarını belirten İmamoğlu, “Biz bu yıl, Cumhuriyet Bayramı’nı, ilk defa Büyükşehir Belediyesi olarak, yıllar sonra hakkıyla kutlamak istiyoruz. Özellikle kurtuluş mücadelesinde özgürlük mitinglerinin yapıldığı Sultanahmet’te kutlayacağız” dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Güngören’deki pazar ziyaretinin ardından Emirgan’da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için hazırlık yaptıklarını belirten İmamoğlu, “Biz bu yıl, Cumhuriyet Bayramı’nı, ilk defa Büyükşehir Belediyesi olarak, yıllar sonra hakkıyla kutlamak istiyoruz. Özellikle kurtuluş mücadelesinde özgürlük mitinglerinin yapıldığı Sultanahmet’te kutlayacağız” dedi.
28 Ekim’de kutlamalara başlanacağını kaydeden İmamoğlu, şöyle konuştu: “Sultanahmet’te Halide Edib Adıvar’ın meşhur konuşmasını yaptığı kürsünün de olduğu yerde Atatürk ve İstanbul fotoğraflarıyla beslenen bir sergiyi açacağız. Akşamüstü valiliğin resepsiyonunda olacağım. Daha sonra yine aynı alanda konserlerimiz, tiyatral gösterilerimiz, şiirlerimiz ve sunumlar olacak. 29 Ekim’de tabii ki devletimizin resmi töreni var. Vatan Caddesi’ndeyiz. Yine sonrasında ilk defa, Salacak Sahili’nden hem tarihi İstanbul Yarımadası’nı hem de Karaköy’ü, Galata Kulesi’ni, Atatürkümüzle özdeşleşen Dolmabahçe Sarayı’nı gördüğümüz o bölümde yaklaşık yedi platformda kurulacak ve sahnelerde bir ‘sokak balosu’ tadında gösteriler olacak. Hem Salacak Meydanı’ndan hem de bir gün önce Sultanahmet Meydanı’ndan canlı yayınla bunları sunacağız. Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük, milli bayramı olan Cumhuriyet Bayramı’nı hem kutlayacağız hem yayımlayacağız hem de bütün dünyaya hissettireceğiz.” Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının ihalesini alan Hazerfen Şirketi’nin önceki gün yaptığı açıklama ile ilgili soru üzerine İmamoğlu, “Ben, o şirketi dikkate bile almıyorum. Emeksiz, alın teri olmadan 6 ayda, bir yılda basamaklar böyle yukarı çıkılmaz. Doğduğumdan beri alın terinin, çalışmanın, emeğin ne olduğunu iyi biliyorum” yanıtını verdi.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI
Etkinlik : Taksim Cumhuriyet Anıtı Çelenk Koyma Töreni
Tarih: 28 Ekim 2019 Pazartesi
Saat: 13.00
Yer: Taksim Meydanı
SULTANAHMET MEYDANI ETKİNLİKLERİ
Etkinlik : İstanbul ve Atatürk Konulu Fotoğraf Sergisi Açılışı
Tarih: 28 Ekim 2019 Pazartesi
Saat: 14.30
Yer: Ayasofya Meydanı
Etkinlik: Konser
Tarih: 28 Ekim 2019 Pazartesi
Saat: 20.00 – 23.00
Yer: Sultanahmet Meydanı
Sanatçılar -Şevval SAM
Fahir ATAKOĞLU
Athena
Yaylı Çalgılar Orkestrası ve Magma Filarmoni Korosu eşliğinde
ÜSKÜDAR SAHİLİ ETKİNLİKLERİ
Etkinlik: Üsküdar Sahili Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri
Tarih: 29 Ekim 2019 Salı
Saat: 19.00 – 23.00
Yer: Üsküdar Şemsipaşa ile Harem Sahil yolu
Müzikal Etkinlikler:
Kent Orkestrası Konserleri
Mehteran Konserleri
Oda Müziği Dinletileri
Türk Halk Müziği Dinletileri
Türk Pop Müziği Dinletileri
Türk Sanat Müziği Dinletileri
Kemençe Dinletileri
Ata Türküleri Dinletileri
Gösteriler:
Deniz Yüzeyinde Su, Işık, Lazer ve Pyro Gösterisi
Havai Fişek Gösterisi (Kız Kulesi Açıklarında Deniz Yüzeyinden Teknelerden)
İLÇE MEYDANLARI KONSERLERİ
İlçe: Adalar İlçesi Konseri
Tarih: 29 Ekim 2019, Salı
Saat: 17.30
Yer: Büyükada Sahili
Etkinlik: Golden Horn Brass
İlçe: Tuzla İlçesi Konseri
Tarih: 29 Ekim 2019, Salı
Saat: 20.00
Yer: Tuzla Sahili Tören Alanı
Etkinlik : Gece Yolcuları Konseri ve Havai Fişek Gösterisi
İlçe: Eyüp Sultan İlçesi Konseri
Tarih: 29 Ekim 2019, Salı
Saat: 20.00
Yer: Alibeyköy Osmanlı Parkı
Etkinlik: Fatih Erkoç Konseri ve Havai Fişek Gösterisi
İlçe: Ümraniye İlçesi Konseri
Tarih: 29 Ekim 2019, Salı
Saat: 20.00
Yer: Alemdağ Caddesi, Çarşı Mevkii
Etkinlik: Fettah Can Konseri ve Havai Fişek Gösterisi
İlçe : Sancaktepe İlçesi Konseri
Tarih: 29 Ekim 2019, Salı
Saat: 20.00
Yer: Sarıgazi, Demokrasi Caddesi
Etkinlik: Elif Buse Doğan Konseri ve Havai Fişek Gösterisi
İlçe: Gaziosmanpaşa İlçesi Konseri
Tarih: 29 Ekim 2019, Salı
Saat: 20.00
Yer: Gaziosmanpaşa Meydanı
Etkinlik: İlhan Şeşen Konseri ve Havai Fişek Gösterisi
İlçe: Güngören İlçesi Konseri
Tarih: 29 Ekim 2019, Salı
Saat: 20.00
Yer: Haznedar 15 Temmuz Parkı
Etkinlik: Resul Dindar Konseri ve Havai Fişek Gösterisi
İlçe: Çatalca İlçesi Konseri
Tarih: 29 Ekim 2019, Salı
Saat: 21.00
Yer: Çatalca Cumhuriyet Meydanı
Sanatçı: Gökçe Konseri ve Havai Fişek Gösterisi
Etkinlik: Bakırköy İlçesi Konseri
Tarih: 29 Ekim 2019, Salı
Saat: 15.00
Yer: Yeşilköy Marina
Sanatçı: Balık Ayhan, Fasa Fisa Orkestrası ve Dans Ekibi Performansı ve Havai Fişek Gösterisi