İmamoğlu'ndan 29 Ekim için Sultanahmet Meydanı kararı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için hazırlık yaptıklarını belirten İmamoğlu, “Biz bu yıl, Cumhuriyet Bayramı’nı, ilk defa Büyükşehir Belediyesi olarak, yıllar sonra hakkıyla kutlamak istiyoruz. Özellikle kurtuluş mücadelesinde özgürlük mitinglerinin yapıldığı Sultanahmet’te kutlayacağız” dedi.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Güngören’deki pazar ziyaretinin ardından Emirgan’da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.





29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için hazırlık yaptıklarını belirten İmamoğlu, “Biz bu yıl, Cumhuriyet Bayramı’nı, ilk defa Büyükşehir Belediyesi olarak, yıllar sonra hakkıyla kutlamak istiyoruz. Özellikle kurtuluş mücadelesinde özgürlük mitinglerinin yapıldığı Sultanahmet’te kutlayacağız” dedi.





28 Ekim’de kutlamalara başlanacağını kaydeden İmamoğlu, şöyle konuştu: “Sultanahmet’te Halide Edib Adıvar’ın meşhur konuşmasını yaptığı kürsünün de olduğu yerde Atatürk ve İstanbul fotoğraflarıyla beslenen bir sergiyi açacağız. Akşamüstü valiliğin resepsiyonunda olacağım. Daha sonra yine aynı alanda konserlerimiz, tiyatral gösterilerimiz, şiirlerimiz ve sunumlar olacak. 29 Ekim’de tabii ki devletimizin resmi töreni var. Vatan Caddesi’ndeyiz. Yine sonrasında ilk defa, Salacak Sahili’nden hem tarihi İstanbul Yarımadası’nı hem de Karaköy’ü, Galata Kulesi’ni, Atatürkümüzle özdeşleşen Dolmabahçe Sarayı’nı gördüğümüz o bölümde yaklaşık yedi platformda kurulacak ve sahnelerde bir ‘sokak balosu’ tadında gösteriler olacak. Hem Salacak Meydanı’ndan hem de bir gün önce Sultanahmet Meydanı’ndan canlı yayınla bunları sunacağız. Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük, milli bayramı olan Cumhuriyet Bayramı’nı hem kutlayacağız hem yayımlayacağız hem de bütün dünyaya hissettireceğiz.” Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının ihalesini alan Hazerfen Şirketi’nin önceki gün yaptığı açıklama ile ilgili soru üzerine İmamoğlu, “Ben, o şirketi dikkate bile almıyorum. Emeksiz, alın teri olmadan 6 ayda, bir yılda basamaklar böyle yukarı çıkılmaz. Doğduğumdan beri alın terinin, çalışmanın, emeğin ne olduğunu iyi biliyorum” yanıtını verdi.





İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI





Etkinlik : Taksim Cumhuriyet Anıtı Çelenk Koyma Töreni





Tarih: 28 Ekim 2019 Pazartesi





Saat: 13.00





Yer: Taksim Meydanı





SULTANAHMET MEYDANI ETKİNLİKLERİ





Etkinlik : İstanbul ve Atatürk Konulu Fotoğraf Sergisi Açılışı





Tarih: 28 Ekim 2019 Pazartesi





Saat: 14.30





Yer: Ayasofya Meydanı





Etkinlik: Konser





Tarih: 28 Ekim 2019 Pazartesi





Saat: 20.00 – 23.00

Yer: Sultanahmet Meydanı





Sanatçılar -Şevval SAM





Fahir ATAKOĞLU

Athena

Yaylı Çalgılar Orkestrası ve Magma Filarmoni Korosu eşliğinde





ÜSKÜDAR SAHİLİ ETKİNLİKLERİ





Etkinlik: Üsküdar Sahili Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri





Tarih: 29 Ekim 2019 Salı





Saat: 19.00 – 23.00





Yer: Üsküdar Şemsipaşa ile Harem Sahil yolu





Müzikal Etkinlikler:





Kent Orkestrası Konserleri

Mehteran Konserleri

Oda Müziği Dinletileri

Türk Halk Müziği Dinletileri

Türk Pop Müziği Dinletileri

Türk Sanat Müziği Dinletileri

Kemençe Dinletileri

Ata Türküleri Dinletileri

Gösteriler:





Deniz Yüzeyinde Su, Işık, Lazer ve Pyro Gösterisi

Havai Fişek Gösterisi (Kız Kulesi Açıklarında Deniz Yüzeyinden Teknelerden)

İLÇE MEYDANLARI KONSERLERİ





İlçe: Adalar İlçesi Konseri





Tarih: 29 Ekim 2019, Salı





Saat: 17.30





Yer: Büyükada Sahili





Etkinlik: Golden Horn Brass





İlçe: Tuzla İlçesi Konseri





Tarih: 29 Ekim 2019, Salı





Saat: 20.00





Yer: Tuzla Sahili Tören Alanı





Etkinlik : Gece Yolcuları Konseri ve Havai Fişek Gösterisi





İlçe: Eyüp Sultan İlçesi Konseri





Tarih: 29 Ekim 2019, Salı





Saat: 20.00





Yer: Alibeyköy Osmanlı Parkı





Etkinlik: Fatih Erkoç Konseri ve Havai Fişek Gösterisi





İlçe: Ümraniye İlçesi Konseri





Tarih: 29 Ekim 2019, Salı





Saat: 20.00





Yer: Alemdağ Caddesi, Çarşı Mevkii





Etkinlik: Fettah Can Konseri ve Havai Fişek Gösterisi





İlçe : Sancaktepe İlçesi Konseri





Tarih: 29 Ekim 2019, Salı





Saat: 20.00





Yer: Sarıgazi, Demokrasi Caddesi





Etkinlik: Elif Buse Doğan Konseri ve Havai Fişek Gösterisi





İlçe: Gaziosmanpaşa İlçesi Konseri





Tarih: 29 Ekim 2019, Salı





Saat: 20.00





Yer: Gaziosmanpaşa Meydanı





Etkinlik: İlhan Şeşen Konseri ve Havai Fişek Gösterisi





İlçe: Güngören İlçesi Konseri





Tarih: 29 Ekim 2019, Salı





Saat: 20.00





Yer: Haznedar 15 Temmuz Parkı





Etkinlik: Resul Dindar Konseri ve Havai Fişek Gösterisi





İlçe: Çatalca İlçesi Konseri





Tarih: 29 Ekim 2019, Salı





Saat: 21.00





Yer: Çatalca Cumhuriyet Meydanı





Sanatçı: Gökçe Konseri ve Havai Fişek Gösterisi





Etkinlik: Bakırköy İlçesi Konseri





Tarih: 29 Ekim 2019, Salı





Saat: 15.00





Yer: Yeşilköy Marina





Sanatçı: Balık Ayhan, Fasa Fisa Orkestrası ve Dans Ekibi Performansı ve Havai Fişek Gösterisi