Samanyolu Haber /Dünya / İsrail bayram sabahı Gazze’yi yine vurdu: Can kaybı 83’e yükseldi /13 Mayıs 2021 18:47

İsrail bayram sabahı Gazze’yi yine vurdu: Can kaybı 83’e yükseldi

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları Ramazan Bayramı’nın birinci gününde de devam etti. Saldırılar sebebiyle büyük camilerde bayram namazı kılınamadı. Gazze’nin batı kesiminde bir bina ile Refah kentindeki saldırılarda bir banka ile postanenin vurulduğu bildirildi. Can kaybı en az 83'e yükseldi.

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İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, İsrail hava kuvvetlerinin Gazze Şeridi’nde operasyonların başladığı 10 Mayıs’tan bu yana toplam 650 hedefi vurduğunu kaydetti.

Sözcü Adraee, saldırılarda 3 çok katlı binanın yok edildiğini ve Hamas ve İslami Cihad Hareketi’nin önde gelen 10 yetkilisinin öldürüldüğünü söyledi.

İsrail ordusundan gece yapılan başka bir açıklamada ise, Gazze Şeridi’nde Hamas’a ait stratejik hedeflerin vurulduğu, saldırıda Hamas’a bağlı deniz kuvvetlerinin de vurulan hedefler arasında yer aldığı belirtildi.

Açıklamada Gazze emniyetine ait binaların vurulduğu, Merkez Bankasının da hedef noktalardan biri olduğu ifade edildi.

ZEHİRLİ GAZDAN ŞEHİT OLDUĞU TAHMİN EDİLENLER HASTANEDE

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırıda kullandığı zehirli gaz nedeniyle şehit olduğu tahmin edilenlerin hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, “Zehirli gazlar nedeniyle boğularak hayatını kaybettiği tahmin edilen şehitler, Gazze’deki Şifa Hastanesine getirildiler” denildi.

Adli muayenede Filistinlilerin ölüm sebebinin, “boğulma” olarak tespit edildiğine ve bunu kanıtlar nitelikte dış belirtilerin de olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ölüm nedeninin kesin olarak saptanması için organ ve dokulardan gerekli numunelerin alındığı kaydedildi.

Açıklamada, şehit olan Filistinlilerin sayısına ve hayatını kaybettikleri yere ilişkin ayrıntıya yer verilmedi.

İsrail’in 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, şehit olanların sayısı 17’si çocuk, 7’si kadın 1’i yaşlı olmak üzere 69’a yükselirken, yaralı sayısının 400’ü aştığı aktarıldı.

KUDÜS VE GAZZE’DEKİ OLAYLAR

Gazze Şeridi’ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi’nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00’e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah’tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail’e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik “Surların Muhafızı” adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

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