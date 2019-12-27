Samanyolu Haber /Gündem / Kanal İstanbul'da sözün bittiği yer! /27 Aralık 2019 11:48

Kanal İstanbul'da sözün bittiği yer!

Kanal İstanbul hakkında ne düşündüğü sorulan bir genç verdiği cevapla sosyal medyada gündem oldu.

Biz de o kanalın hep seyircisi olarak kalırız!

Kanal İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile hükümeti karşı karşıya getirdi. 

On binlerce kişi Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna itiraz etmek için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binasına akın ediyor. İtiraz süresi 3 Ocak'ta dolacak. 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise uzmanlardan ve İstanbul halkından yükselen itirazları kale almadığını ve geri adım atılmayacağını söylüyor. 

Kanal İstanbul sosyal medya gündeminin de ilk sıralarında.

"BİZ DE O KANALIN HEP SEYİRCİSİ OLARAK KALIRIZ"

YouTube'de yayın yapan Biz10 TV muhabirinin mikrofon uzattığı genç, "Kanal İstanbul hakkında çok şey düşünüyorum aslında. Çok güzel etkinlikler yapacaklar. Ben öyle haber aldım. Bu yolda başarılı olurlar. Biz o kanalın seyircisi olarak kalırız. Kanal İstanbul'un arkasındayız. Kanal İstanbul'un açılmasını destekliyoruz." cevabını verdi.

Kanal İstanbul Projesi’ni TV olarak yorumlayan gencin sözleri bir anda en çok paylaşılan ve hakkında yorum yapılan başlık oldu. 
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