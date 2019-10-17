Kayyım, alzheimer hastası babama imza attırarak hisselerimizi sattı

SAMANYOLUHABER- İstanbul Silivri Kapalı Cezaevi’nde 38 aydır tutuklu bulunan Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Kavurmacı, “ağır hasta olduğuna” dair hekim raporlarına rağmen tahliye edilmiyor.







Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü bahanesiyle Hizmet Hareketi’ne yakın oldukları gerekçesi ile bine yakın şirkete el koymuştu.





KAYYIMIN USÜLSÜZ SATIŞININ İPTAL EDİLMESİ İÇİN DAVA AÇTI





Kavurmacı’nın sahibi olduğu şirketler de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen şirketlerden biri. TMSF’nin tayin ettiği kayyımların Kavurmacı’ya ait şirketlerde usûlsüzlüklere imza attığı iddia ediliyordu.





Usülsüzlüklere karşı harekete geçen Kavurmacı, Aydınlı İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş. ve AFK Gayrimenkul ve Ticari Yatırımlar San. Tic. A.Ş.’ye ait Vadi İstanbul’un hisselerinin satışının iptali talebiyle Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesi’ne müracaat etti.





İşadamı Ömer Faruk Kavurmacı "şiddete ya da teröre bulaştığına" dair tek delil olmadığı halde 38 aydır Silivri Kapalı Cezaevi'nde tutuluyor. Kavurmacı heyet raporlarına rağmen tahliye edilmiyor.





AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile 2017 yılı mayıs ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmek mecburiyetinde kalan Kadir Topbaş’ın damadı olan Ömer Faruk Kavurmacı, kayyımın muvazaalı satışla mülkiyet hakkını ihlal ettiğini belirtti.





KAYYIM HİSSELERİ ALELACELE KAVURMACI’NIN ORTAKLARINA SATTI





Kayyım heyeti, 21 Ekim 2016’da Kavurmacı ile babası Mustafa Şevki Kavurmacı’ya ait hisseleri alelacele sattı.





İstanbul Seyrantepe’de Galatasaray Stadyumu’nun yanında Artaş (Süleyman Çetinsaya)-Aydınlı-Invest-AFK ortaklığının inşa ettiği Vadi İstanbul sitesinde Kavurmacılara ait yüzde 30’luk hissenin 22,50’sini Süleyman Çetinsaya’nın sahibi olduğu Artaş İnşaat’a, yüzde 7,50’sini de Invest Gruba toplam 30 milyon TL bedel ile satılmasına karar verdi.





Kavurmacılara ait AFK Gayrimenkul ve Ticari Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.'ye ait yüzde 10 hissenin 7,50’si 7,5 milyon TL bedelle Artaş’a, yüzde 2,50’si de 2,5 milyon TL mukabilinde Invest Gruba satılmıştı.





TMSF VE KAYYIM HEYETİ HAKKINDA İHBAR





Kavurmacı, satışın usulsüz olduğunu belirterek Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesi’ne müracaat etti.





Kavurmacı’nın avukatları tarafından hazırlanan dilekçede satışı yapan TMSF ve Kavurmacılara ait Aydınlı Hazır Giyim San. Tic. A.Ş., Aydınlı İnşaat Tur. San. ve Tic. A.Ş., AFK Gayrimenkul ve Ticari Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş’yi yöneten kayyım heyeti hakkında da ihbarda bulunuldu.





“ALZHEIMER HASTASI BABAYA HİSSE DEVİR SÖZLEŞMESİ İMZALATTILAR”





Ömer Faruk Kavurmacı'nın babası Mustafa Şevki Kavurmacı'nın alzheimer hastası olmasına rağmen devir sözleşmesine imza attırıldığını belirten avukatlar, “Müvekkil ve ailesinin içinde bulunduğu bu zor ve sancılı dönem fırsat bilinerek, müvekkilin Alzheimer hastası, aile şirketlerinde “yönetici” sıfatı bulunmayan babası Mustafa Şevki Kavurmacı’ya bahis konusu hisse devir sözleşmeleri imzalattırılmıştır.” ifadelerini kullandı.





Dilekçede, “Bu noktada, taraflar arasında noter huzurunda imzalanan Büyükçekmece 2'nci Noterliği’nin 21.10.2016 tarihli, 35352 yevmiye numaralı ve Büyükçekmece 2'nci Noterliği’nin 24.11.2016 tarihli, 39798 yevmiye numaralı sözleşmelerinin muvazaalı olarak imzalandığı aşikârdır.” denildi.





MAHKEME MUVAZAALI DEVİR İŞLEMİNİ 7 AĞUSTOS 2018'DE İPTAL ETMİŞTİ





Avukatlar bahse konu hisse devir sözleşmelerinin 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 4’üncü maddesi uyarınca butlan olduğunun tespiti için Bakırköy 6’ncı Asliye Ticaret Mahkemesi’nde dava açıldığına dikkati çekti.





Dilekçede 6’ncı Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 7 Ağustos 2018 tarih ve 2018/334 sayılı kararıyla Aydınlı İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş. ve AFK Gayrimenkul ve Ticari Yatırımlar San. Tic. A.Ş.’ye ait hisselerin Artaş İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ile İnvest EBA İnşaat Yapı A.Ş.’ye devri ile devrine dair işlemlerin geçersiz sayılmasına karar verdiği belirtildi.





İstanbul Seyrantepe'de inşâ edilen Vadi İstanbul sitesinde Kavurmacı ailesine ait hisseler kayyım marifeti ile Kavurmacıların ortakları olan Artaş İnşaat'a ve Invest EBA İnşaat'a devredildi.





KAYYIM BİLDİĞİNİ OKUMAYA DEVAM ETTİ





Mahkeme kararına rağmen kayyımların hisse satışında ısrar ettiğini belirten avukutlar, “Ancak buna karşın bu defa Kayyım heyeti tarafından, 2018 yılı sonu itibariyle; Aydınlı İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş. ve AFK Gayrimenkul ve Ticari Yatırımlar San. Tic. A.Ş.’ye ait Artaş-Aydınlı-İnvest-AFK Adi Ortaklığındaki yüzde 40 oranındaki ve yine Vadistanbul AVM Hizmetleri A.Ş.’deki yüzde 22,50 oranındaki hisselerinin; TMSF fon kurulunun 07.06.2018 tarih ve 2018/334 sayılı kararı ile geçersiz sayılan hisse devir sözleşmesindeki bedel ve şartlara çok yakın bedel ve şartlarda, bağımsız bölümler karşılığında satışının yapıldığını öğrenmiş bulunmaktayız.” dedi.





Avukatlar bununu üzerine TMSF Fon Kurulu’na Beşiktaş 17’nci Noterliği’nden 23 Ocak 2019 tarihli 13451 yevmiye numaralı ihtarname gönderildiğini kaydetti.





Ömer Faruk Kavurmacı (sağ başta), Vadi İstanbul projesinde Artaş İnşaat'ın sahibi Süleyman Çetinsaya (ortada) ile Keleşoğlu İnşaat'ın sahibi Mustafa Keleş ile ortaklık yapmıştı.





“ŞİRKETİ ZARARA UĞRATAN BU DEVİR İPTAL EDİLSİN”





Mahkeme dilekçesinde, “Aydınlı Grup şirketlerinin mali durumunun ya da Vadi İstanbul projesinin sürdürülebilir olmadığına dair hiçbir veri, rapor ya da tespit yoktur. Aydınlı Grup şirketlerinin ödemelerinde hiçbir sorun yoktur.” tespitinde bulunuldu.





Avukutlar, mahkemeden şirketi zarara uğratan bütün hisse devir işlemlerinin iptal edilmesini talep etti.



