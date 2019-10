KHK’lılar Büyük Buluşması: Hukuksuzluğa ‘dur’ diyecekler

Olağanüstü hal (OHAL) döneminde yayınlanan kanun hükmündeki kararnamelerle (KHK) görevlerinden ihraç edilen mağdurlar Ankara’da büyük buluşmaya hazırlanıyor.





Seslerini duyurabilmek için 5 ve 6 Ekim’de Çankaya’da Yılmaz Güney sahnesinde saat 10.00’da bir araya gelecek KHK’lılar, sosyal medya ve Youtube üzerinden yayın yapan KHK TV’den çağrıda bulundu.





KHK’lılar Büyük Buluşması, Türkiye’nin farklı illerindeki bütün KHK platformlarının katılımıyla ilk kez gerçekleştirilecek. İki gün boyunca yapılacak konuşma ve oturumlar sonunda da bir sonuç bildirgesi hazırlanacak.





Açılış konuşmasını, 672 sayılı KHK ile ihraç edilen öğretmen Münir Korkmaz’ın yapacağı programla ilgili Kronos‘a açıklamalar yapan İstanbul KHK Platformu Yürütme Kurulu Üyesi ve kurultayın düzenleyicilerinden emekli hakim Kemal Karanfil amaçlarını, “sayıları artan KHK platformlarının bir araya getirilmesi ve seslerinin daha gür çıkması” olarak açıkladı.













Karanfil geniş katılımlı toplantı fikriyle ilgili şunları söyledi:





“Özellikle Prof. Dr. Haluk Savaş’ın ve Adana KHK Platformunun önerisiyle herkesi davet edelim ve sorunlarımızı Türkiye ve dünya kamuoyuna duyuralım fikri ortaya çıktı. Öneri diğer illerdeki KHK platformları tarafından da ilgi gördü. Sonuçta 3-4 aylık bir gayretin ve yoğun çabanın ürünü. Geniş katılımlı toplantılarımız için Çankaya Belediyesi salon tahsis etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan SP lideri Temel Karamolloğlu’na, Yeşil Sol Parti’den Merkez Parti’ye kadar siyaset dünyasından destek sözü verildi.”





KHK’LAR İPTAL EDİLİNCEYE KADAR…





Ankara’daki buluşmayla mağdur edilen KHK’lıların ilk kez toplu olarak hükümete ve kamuoyuna sorunlarını doğrudan kendilerinin anlatacağını belirten Kemal Karanfil sözlerine şöyle devam etti:





“Üç yıldan bu yana maruz kalınan haksızlıkların giderilmesi, bir tür sivil ölüm cezasının sonlanması için güç birliği yapmış olduk. Yasal olarak, hukuk önünde haklarımızı alamadık, bu siyasi bir dava olduğu için kamuoyu desteğini yanımıza alarak sorunlarımızı anlatacağız ve çözeceğiz.”





Misyonlarının bütün KHK’lar iptal edinceye ve hakları verilinceye kadar devam edeceğini söyleyen Karanfil, kurulacak olan KHK Meclisi ile de sivil haklar ve hukuk mücadelesinin süreceğini ifade etti. “Sadece hakların iadesi değil tamamen hukuk devleti oluncaya kadar, hukuksuzluklardan mağdur olan herkes hakkını alıncaya kadar, medeni ülkeler seviyesinde demokratik kurumlar oluşuncaya kadar çalışacağız.” diyen emekli hakim Kemal Karanfil, toplantısı sonrası yapılacaklar konusunda ise şunları söyledi:





“Kendi sorunlarımız çözülse bile bir kenara çekilmeyeceğiz. Her birimiz bir insan hakları aktivisti olmayı arzuluyor. İleride Uluslararası Af Örgütü gibi kuruluşlarla işbirliği yapan, sadece Türkiye’de değil, dünyanın neresinde mazlum ve hukuksuz bir durum varsa hayat felsefesi olarak mücadele etmeyi düşünen arkadaşlarımız var.”





HERKES TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİNDEN EMİN YAŞAYACAK





“Kamuoyunun bilmesi gereken husus bizim mücadelemiz sadece yüz elli bin kamu görevlisi ve ailesiyle sınırlı değil, bir nevi ülkenin hukuk devleti olup olmamasıyla ilgili. İnsan haklarına saygılı temel hak ve hürriyetlerin koruma altında olduğu, kişilerin canından malından emin bir şekilde yaşam sürmeleri için verdiğimiz mücadele bu. 80 milyon insanın huzuruna da katkıda bulunacaktır bu çabalar.”













Türkiye’nin en çalışkan, üretken ve vicdanlı insanlarının ihraç edildiğine dikkati çeken Karanfil, “Kurumlar çalışamaz hale geldi. Bu toplantı bir tür ötekileştirilen ve hukuku ihlal edilen Anadolu insanının çığlığı olacak. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana mağdur edilen herkes kendini anlatabilecek. Aramızda toplumun bütün kesimlerinden insan var fakat aramızda zorba yok, dolandırıcı yok, hırsız ve sahtekar yok. Milletin kanını emen ve tepeden bakan insanlar yok. Halk var. Dedeleri Çanakkale’de omuz omuza savaşan insanların torunları var.” diyor.













GERGERLİOĞLU: KORKU VE TEDİRGİNLİK VARDI, CESARET GELDİ





KHK’lıların mağduriyetlerini TBMM’ne taşıyarak her platformda öncülük eden insan hakları aktivisti ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise, KHK’lıların özelliğinin en yoğun şekilde hakkı gasp edilen ama buna rağmen sesini çok duyuramayan kesim olduğunu belirterek şöyle konuştu:





“Son üç yılda çok çarpıcı bir uçurum var hak gasbı ve kendini duyurma açısından. Son zamanlarda artan bir gayret var. Üç yıldır da vardı ama yetersizdi, bir tedirginlik ve korku vardı. İnsanlar çok acı çekmesine rağmen bunları söylemekten bile korkuyorlardı.Yavaş yavaş bir cesaret oluşmaya başladı. Yaklaşık son bir yıldır olan sivil toplum çalışmaları sonrası on beşe yakın ilde şehir platformları oluştu her kesimden, özellikle altını çiziyorum. Sağı solu, dindarı ateisti, Alevisi-Sünnisi her kesimden KHK’lı bir araya gelerek veyahut da KHK’lı dostları bir araya gelerek bir şeyler yapılması gerektiğini söyledi. Yerel çalışmalar yaptılar, Twitter’da faaliyet gösterdiler. Hatta etkin faaliyetler göstermeye başladılar. Her faaliyetleri kendilerine olan güvenlerini artırdı. Özgüvenleri arttı insanların… Daha da önemlisi bir şeyler yapmak istediler. Sonunda ekim ayı başında büyük bir Türkiye buluşması tasarlandı. Tabi bu buluşmaya doğru gidiyoruz ama hepimiz iyi biliyoruz ki Türkiye’de KHK zulmü son hızıyla devam ediyor. İhraçlar, anlamsız ve hukuksuz gözaltılar devam ediyor. Vicdan sızlatan, üç beş kuruş birisine gidip götüren, aç ve susuz kalan kişilere yardım götürmek isteyenler bile acımasızca cezalandırılıyor. Biz böyle bir dönemde yola çıktık. Bu yola çıkanlar korkmuyor, çekinmiyor, boyun eğmenin daha büyük baskılara neden olacağını düşünüyor. Korksalardı bu alana çıkmazlardı ve kendilerini ifade edemezlerdi. Haklıyız diyoruz, güçlüyüz… Bundan dolayı kazanacağız diyoruz. Yüz binlerin sesi olmayı düşünüyoruz. Sessiz kalan büyük bir çoğunluk olduğunu biliyoruz. İhraç edildim, başıma her türlü iş geldi, ne bileyim çocuğum bile benden dolayı cezalandırıldı diyen büyük bir topluluk var. Onların sesi olmaya çalışacağız.”





KHK BULUŞMASI ÇOK ETKİLİ OLACAK





KHK Buluşması’nın çok etkili ve önemli bir buluşma olacağının altını çizen Gergerlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:





“Meclis açıldı, siyasi gündem ısındı, tartışmalar başlayacak. Yargı Raporunun tartışmaları başlıyor. KHK’lılar önemli bir konu. Ne kadar gözden ırak tutulursa tutulsun, her ne kadar onlara af yok denilirse denilsin biz bütün varlığımızla oradayız ve büyük bir meseleyiz. Bu meselenin bir an önce çözülmesi lazım. İstediği kadar iktidar bunu görmezden gelsin, dev bir konu olarak önlerindeyiz.”





Ankara’da tahminlerin üzerinde bir katılım beklediklerini de belirten HDP’li Gergerlioğlu, “Etkili bir sesin çıkacağını düşünüyoruz.” diyor:





Bir çok basın yayın kuruluşunun haberi var, uluslararası basın kuruluşlarına haber verdik. Önemli bir buluşma olacağını düşüyoruz. Ayrıca KHK televizyonumuz var artık biliyorsunuz. Bu da 2 gün boyunca onlarca KHK’lıyla sohbet edecek, röportajlar yapacak. Tabii ki etkili çalışmalar ortaya çıkacak. Eksikleri en aza indirmeye çalışıyoruz. Başarılı olmak zorundayız. Çünkü vahamet artık zirve yaptı. Son bir hafta on gün içinde bile yüreğimizi dağlayan olaylar yaşandı. Üzgünüz ve öfkeliyiz. KHK’lılar adil yargılamamanın olmaması sonucu büyük sıkıntılar çekiyor. Cezaevi yollarında onlarca kişi öldü son bir iki sene içinde… En son Hatay’dan Rize’ye giden bir arabadaki kazada 5 ölü 4 yaralı KHK’lı bir yakınını cezaevinde ziyarete gitmek isteyen bir ailenin faciasını gördük.