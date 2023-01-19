Korkunç infaz: Bir otomobilde 5 ölü

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı’ndan dün gece Türkiye'ye giriş yapan Irak plakalı lüks bir araç Diyarbakır'a gitmek için İpekyolu olarak da bilinen E-24 karayolu üzerinde seyir halindeyken bu sabaha karşı Kızıltepe-Nusaybin ilçeleri arasında kalan Yeniköy mevkiinde silahlı saldırıya uğradı.







ÇAPRAZ ATEŞ SONRASI YAKIN MESAFEDEN ATEŞ EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz kişi veya kişilerce uzun namlulu silahlarla çapraz ateşe alınan araç kontrolden çıkıp durdu.





Saldırganlar “Sigorta atışı” adı verilen yöntemle kesin sonuç alma amacıyla bu kez araca yaklaşarak araçtakilerin sağ olup olmadıklarını kontrol etti. Sağ olanlara yakın mesafeden ateş ettikleri öğrenildi.





KİMLİKLERİ BELİRLENDİ



Sözcü'de yer alan habere göre Irak'ın Duhok kentinden yurda giriş yaptıkları belirlenen araçtaki Hındreen Abdullah Salih (38), Waheda Haedar Jasim (62) Abdullah Saleh Mustafa (68), Chiman Shaheen Khalid (74) olduğu öğrenildi. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Ahmed Jalaladeen İbrahim de kurtarılamadı.







Otopsi işlemlerinin ardından İbrahim’in cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilecek, orada bekleyen 4 cenazeyle birlikte yakınlarına teslim edilip Irak’a götürülecek. Ölenlerin yakınlarının hastanedeki bekleyişi sürüyor.





TEDAVİ AMAÇLI GELDİKLERİ SÖYLENDİ

Aile bireyleri, doktor randevusu için tedavi amaçlı Diyarbakır'a gelirken saldırıya uğradıklarını bildirilirken, suikastın kim tarafından ne amaçla gerçekleştirildiği ise henüz belirlenemedi.







SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Silahlı saldırıda ölen 5 kişinin, Nusaybin’de mola verdikleri ve saldırıdan dakikalar önce dinlenme tesisindeki son görüntüleri ortaya çıktı. Saat 23.44’te kaydedilen görüntülerde; Hındreen Abdullah Salih (39) ve Waheda Haedar Jasim’in (63), Chiman Shaheen Khalid’in (75) kolundan tutup vitrinlere baktığı, Abdullah Saleh Mustafa (69) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim’in (45) peş peşe tesise girdikleri görülüyor.







SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Otopsi raporuna göre hayatını kaybedenlerin yakın mesafeden bitişik atış sonucu beyin, doku ve organ harabiyetine bağlı hayatlarını kaybettikleri öğrenildi. Savcılık gizemli suikastın perde arkasını ve olayın faillerinin yakalanması için soruşturma başlattı.







4 GÖZALTI

Valilikten yapılan açıklamada, yapılan soruşturmada olayın şüphelisi oldukları değerlendirilen M.Ş., F.A., A.Y. ve A.K. isimli 4 şüphelinin Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.







ŞÜPHELİLER KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

Haklarındaki iddiaları reddettikleri belirtilen şüphelilerin, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarından tespit edildikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin adreslerinde de aramalar yapılıyor.







ÖNEMLİ BULGULAR ELDE EDİLDİ

Mardin'in Nusaybin ilçesi yakınlarındaki İpekyolu'nda seyir halinde bu sabaha karşı saldırıya uğrayan lüks cipte hayatını kaybeden 5 kişi ile ilgili yürütülen soruşturmada önemli bulgular elde edildi.







Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında KGYS görüntülerinden tespit edilerek yakalanan 4 zanlının olay yerine yakın noktada bulunan Oğuz Jandarma Karakolundaki sorguları sürüyor.





SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

Zanlılar alınan ilk ifadelerinde suçlarını itiraf ederek olayı soygun amaçlı gerçekleştirdiklerini, ölenleri tanımadıklarını ve aralarında bir husumet bulunmadığını ifade ettiler.







Zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda bazı dijital materyallere de el konulurken, olay öncesi birbirleriyle de yoğun telefon görüşmesi yaptıkları tespit edildi.





ARACI YAYLIM ATEŞİNE TUTTULAR

Bu arada olayda kullanıldığı tespit edilen bir kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek de ele geçirildi. Tüfek, balistik inceleme yapılmak üzere Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildi. Sanıkların olay öncesi de birbirleriyle görüşme yaptıklarına dair HTS kayıtları ve Irak'taki bağlantılarına da ulaşılabilmesi için BTK'ya yazı yazıldı.







Soruşturma üç savcı tarafından büyük titizlik içinde yürütülürken, olayın failleri oldukları tespit edilen M.Ş, F.A, A.Y ve A.K jandarmadaki ilk sorgularında, 5 kişilik ailenin yanında yüklü miktarda dövizle Türkiye'ye giriş yaptıklarını öğrendikten sonra kendi aralarında görev bölümü yaparak soygun yapmaya karar verdiklerini belirttiler.





Zanlılardan ikisinin Mardin-Nusaybin arasındaki bir restoranda mola veren aracı izleyip öncü olarak gözcülük yaptıkları ve takip ettikleri, ikisinin de aracın pusuya düşürüleceği Nusaybin çıkışındaki bir noktada gizlenip bekledikleri, ardından aracı yaylım ateşine tuttuklarını belirttiler.





Bu arada Adli Tıp Kurumu'nda savcı nezaretinde otopsi işlemleri tamamlandı. 5 kişinin cenazeleri Mardin Devlet Hastanesi morgunda tutulurken, cenazelerin resmi işlemlerin tamamlanmasından sonra yarın defnedilmek üzere Irak'ın kuzeyindeki Duhok kentine karayolu ile götürüleceği öğrenildi.



