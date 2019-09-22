Samanyolu Haber /Gündem / Meral Akşener'den 'AKP ile ittifak' cevabı /22 Eylül 2019 15:08

Meral Akşener'den 'AKP ile ittifak' cevabı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin AKP ile yakınlaşması söylentilerine ilişkin, "Biz 30 Ağustos'a geçen sene de gitmiştik. Yani orada bir şey olmamıştı. Bu defa gittiğimizde ne değişti? Şu netlikte söyleyebilirim ki, AKP ile herhangi bir mesaj alışverişimiz yoktur" diye konuştu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, basının sorularını cevapladı.

İYİ Parti'nin AKP ile yakınlaşması söylentilerine ilişkin konuşan Meral Akşener, "Biz 30 Ağustos'a geçen sene de gitmiştik. Yani orada bir şey olmamıştı. Bu defa gittiğimizde ne değişti? İstanbul, Ankara, Antalya, Adana gibi büyükşehirler el değiştirdi. Dolayısıyla bu seferki gidişimiz dikkat çekti. Şu netlikte söyleyebilirim ki, AK Parti ile herhangi bir mesaj alışverişimiz yoktur. Ne şahsıma ne arkadaşlarımıza ne de bizden oraya herhangi mesaj trafiği söz konusu değildir. Bir resmin üzerinden bir kesim insan temennisini ifade ediyor bir kesim insanda speküle ediyor" diye konuştu.


 
31 Mart yerel seçimlere giderken CHP ile bir işbirliği yaptıklarına dikkat çeken Meral Akşener, yerel seçimlerden sonra işbirliğinin devam ettiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni devam ettirmesi durumunda ittifakların devam edeceğini belirten Meral Akşener, "Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı sisteminden vazgeçer de parlamenter sisteme yönelik bir adım atılırsa o zaman bambaşka bir Türkiye ile karşılaşacağız. O günün şartları neyi getirir bilmiyoruz ben onu söylüyorum ama bugün yapılan işbirliğinin sürdüğünü söyleyebilirim" diye konuştu.
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