Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Konya, Bolu ve Karabük çevreleri ile Mersin’in kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Aydın'ın batısı (Söke, Kuşadası, Didim), Muğla il geneli, Antalya'nın batı kıyı ilçelerinde ( Kaş, Kale, Finike, Kumluca ve Kemer) kuvvetli, Muğla'nın Marmaris, Ula, Köyceğiz ve Datça ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Orta Karadeniz’de yer yer pus ve sis bekleniyor.







BATI AKDENİZ’DE FIRTINA





Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu, Antalya Körfezi'nde kuzeybatı yönlerden esen rüzgarın; yarın (Cuma) sabah saatlerinde doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden etkisini artırarak 5 ila 7 kuvvetinde fırtınamsı rüzgar şeklinde eseceği, kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte yer yer 8 kuvvetinde (75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.





BÖLGELERİMİZDE HAVA





MARMARA





Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı ile İstanbul çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.





ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı





EDİRNE °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı





İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı





KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli





EGE





Parçalı ve çok bulutlu bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Aydın'ın batısı (Söke, Kuşadası, Didim) ve Muğla il genelinde kuvvetli, Muğla'nın Marmaris, Ula, Köycağiz ve Datça ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.





AFYONKARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak yağışlı





İZMİR °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





MANİSA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı





MUĞLA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde yerel olarak kuvvetli, Marmaris, Ula, Köyceğiz ve Datça ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.





AKDENİZ





Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin’in kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya’nın batı kıyı ilçelerinde Antalya'nın batı kıyı ilçelerinde ( Kaş, Kale, Finike, Kumluca ve Kemer) kuvvetli olması bekleniyor.





ADANA °C, 27°C





Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu





ANTALYA °C, 21°C





Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kıyı ilçelerinde ( Kaş, Kale, Finike, Kumluca ve Kemer) kuvvetli olması bekleniyor.





HATAY °C, 25°C





Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu





MERSİN °C, 27°C





Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





İÇ ANADOLU





Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Eskişehir ve Konya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





ANKARA °C, 20°C





Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı





ÇANKIRI °C, 18°C





Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu





ESKİŞEHİR °C, 16°C





Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı





KONYA °C, 19°C





Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı





BATI KARADENİZ





Parçalı ve az bulutlu zamanla iç kesimlerinin çok bulutlu akşam saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.





BOLU °C, 19°C





Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı





DÜZCE °C, 23°C





Parçalı bulutlu





KASTAMONU °C, 18°C





Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli





ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı bulutlu





ORTA ve DOĞU KARADENİZ





Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Samsun, Ordu ve Amasya çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.





AMASYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli





ARTVİN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu





SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli





TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu





DOĞU ANADOLU





Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu





KARS °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu





MALATYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu





VAN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu





GÜNEYDOĞU ANADOLU





Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





DİYARBAKIR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu





GAZİANTEP °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu





SİİRT °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu





ŞANLIURFA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu