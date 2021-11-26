Samanyolu Haber /Gündem / 'Metro saldırganı' için savcının yazdığı sevk yazısı gündem oldu /26 Kasım 2021 10:49

'Metro saldırganı' için savcının yazdığı sevk yazısı gündem oldu

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bir kadını bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın ifadesini alan Cumhuriyet Savcısı Fatmagül Yörük, sevk yazısında "Sokaklar, metrolar, korku dolu değil; güven dolu olmalıdır" dedi.

Metroda dehşet!

Kadıköy-Tavşatepe metrosunda bir kadına bıçakla saldırdığı görüntülerle Türkiye'nin gündemine oturan Emrah Yılmaz isimli erkek, önceki gün gece yarısı evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

20 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Yılmaz ilk ifadesinde, "Kadını maskesini doğru takması için uyardım. Burnumda yara var takamam dedi. Tartıştık ben biraz sert çıkış yapmış olabilirim. Diğerleri de araya girince kendimi kaybettim. Çok fazla hatırlamıyorum." dedi.

Saldırgan Emrah Yılmaz

FATMAGÜL YÖRÜK'TEN DERS NİTELİĞİNDE SEVK YAZISI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen saldırgan Cumhuriyet Savcısı Fatmagül Yörük'e ifade verdi. Saldırganın ifadesini alan Cumhuriyet Savcısı Fatmagül Yörük'ün hakimliğe gönderdiği sevk yazısında kullandığı ifadeler ise dikkat çekti.

Yazıda, "Şüphelinin savunmasız gördüğü müşteki kadınlara saldırıda kullanıldığı takdirde öldürücü olacağı neredeyse muhakkak bir kesici aletle tehdit ve yaralamaya teşebbüs eylemi şüphelinin işlediği suçun vahamet derecesini arttırmaktadır" denildi.

"TÜM KADINLARIN ÖZGÜRCE YAŞAMA HAKLARINA SALDIRI"

Savcılığın sevk yazısında, "Şüphelinin eyleminin yalnızca tartıştığı müştekilere yönelik değil o anda trende ve platformda bulunan yolcuların, hatta tüm kadınların özgürce yaşama, sokakta bulunma ve hayatlarına devam etme haklarına saldırıdır" ifadeleri kullanıldı.

"SOKAKLAR, METROLAR KORKU DOLU DEĞİL; GÜVEN DOLU OLMALIDIR"

Sevk yazısında, "Sokaklar, metrolar, korku dolu değil; güven dolu olmalıdır. Şiddet ise önce dilde başlar sonrasında eyleme döner. Olayda en çok dikkat çeken şeylerden biri de şüphelinin küfürleridir. Küfür, şiddettir. Şiddeti yasaları uygulayarak engelleyebiliriz. Kadınların yaşam hakkına sahip çıkmak ve kız çocuklarına güvenli bir gelecek bırakmak tüm toplumun asli görevidir. Bireylerin toplum yaşamının akışına duydukları güvenin örselenmesi ceza, adalet sistemi ve sosyal açıdan onarılması güç zararlara yol açacaktır. Bu değerlendirmeler ışığında şüphelinin 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçunu ihlal ettiği kanaatine ulaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

3 AYRI SUÇTAN DA TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Suçun işlendiği yer, zaman dilimi, eylemin işleniş şekli ve suçta kullanılan alet bir bütün olarak değerlendirildiğinde kamera kayıtlarından da şüphelinin kararlığının gözetildiği vurgulandı. Savcı Yörük, şüphelinin 'Silahla tehdit', 'Basit yaralamaya teşebbüs' ve 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından ayrı ayrı tutuklanmasını talep etti. Emrah Yılmaz, tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kadın savcının duyarlı sevk yazısı sosyal medyada gündem oldu. #FatmagülYörük etiketini kullanan binlerce kişi savcıya teşekkür etti.

TUTUKLANDI

Şüpheli Emrah Yılmaz, "Silahla tehdit", "Basit yaralamaya teşebbüs" ve "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklandı.
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