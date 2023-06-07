Milletvekili seçilen Can Atalay neden tahliye edilmiyor?

Atalay'la ilgili süreç nasıl gelişti?









Konuyla ilgili bir açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konunun "Adalet Bakanlığı'nın uhdesinde olmadığını" söyledi:

Bundan sonra ne olabilir?

Avukat Özgür Urfa, önümüzdeki dönemde hem sürecin uzaması hem de Yargıtay’dan tahliye kararı çıkmaması durumunda Anayasa Mahkemesi'ne başvurulacağını söylüyor:

Kurtulmuş: Ümit ediyorum ki en kısa süre içerisinde mahkeme kararını verir





Konuyla ilgili iktidar cephesinden yorum ise TBMM Başkanlığı'na aday olan AKP İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’tan geldi.