Muhalefetten tükenmişlik itirafı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Bülent Kuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda yolsuzluk yapıldığını iddia etti.





Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü 2019 harcamalarının yap-işlet-devret projeleri hariç 80 milyar TL'nin üzerinde olduğunu belirten Kuşoğlu, “Sayıştay raporları üzerinden eleştirilerimizi, bütçe görüşmelerinde ilgili bakana sorduk. ‘Sayıştay bir bulgudur. Bulgular bize gelecek, o zaman konuşuruz’ gibi bir bakana yakışmayan üslup ile cevaplandı.” dedi.





"OTOMOBİL, OFİS GEREÇLERİ VE CEP TELEFONLARI ALDIRILMIŞ..."





Kuşoğlu, Sayıştay raporlarından bazı örnekler vererek şunları söyledi: “Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu işinde görevli şirketten kullanım bedeli tahsil edilmemiş. Bunun hesabını sormayacak mıyız? Yapım işi Danıştay kararı ile iptal ediliyor, buna rağmen devam ettiriliyor."





CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Ulaştırma Bakanlığı'nın yolsuzlukta sınır tanımadığını söyledi.





"İhale edilen yapım işlerinde mevzuatta belirtilen sınırların üzerinde iş artışı yapılıyor ve süre uzatımı veriliyor." diyen Kuşoğlu, "Proje tercihlerinde yüklenicinin yüksek teklif verdiği iş kalemleri tercih edilmiş. Müteahhit yaklaşık maliyete göre yüzde 53 oranında zamlı işler yapabilmiş. İhale konusu ile ilgili olmayan ihtiyaçlar karşılanmış. Otomobil, ofis gereçleri ve cep telefonları aldırılmış.” dedi.





"NORMAL ZAMANDA OLSAK SAVCILARI GÖREVE ÇAĞIRIRDIK"





Kuşoğlu, “Bunlar konuyu bilenler için gerçekten inanılmaz suiistimallerdir, hatalardır, yolsuzluklardır, usulsüzlüklerdir. Ulaştırma ve Karayolları ihalelerinin genel durumu maalesef budur. Hiçbir ihale başlangıçtaki gibi tamamlanmıyor. Devlet istismar ediliyor. Bunlar sorunlu bulgular, normal zamanda olsak Devlet Denetleme Kurulu’nun, savcılıkların göreve çağrılmasını talep ederdik, ancak bu dönemde bunun anlamlı olmadığını biliyoruz.” diye konuştu.





Kuşoğlu, şu soruları yöneltti: “Biz Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri olarak sayın bakana soruyoruz: Devlet babanızın çiftliği midir? TBMM millet iradesinin tezahür ettiği yer değil midir? Neden Sayıştay bulgularını cevaplandırmıyorsunuz?”