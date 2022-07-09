Musk ve Twitter kavgası yeni bir boyut kazandı

Musk'ın satın alma anlaşmasını feshetmesinin ardından Twitter tarafından ilk tepki geldi.Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Taylor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Twitter Yönetim Kurulu, Musk ile üzerinde anlaşılan fiyat ve şartlarda işlemi tamamlamayı taahhüt ediyor ve birleşme anlaşmasını uygulamak için yasal yollara başvurmayı planlıyor." ifadesini kullandı.Taylor, açılacak davada galip geleceklerinden emin olduğunu vurguladı.Öte yandan Elon Musk'ın avukatları, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirimde, Twitter'ın, şirketin iş performansı için önemli olan, platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtti.Bildirimde, Twitter'ın anlaşmanın birçok hükmünü esaslı şekilde ihlal ettiği, yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunduğunun görüldüğü aktarıldı.Fesih kararıyla, işlemin tamamlanmaması durumda Musk'ın 1 milyar dolar ödemesini gerektiren anlaşma şartı gündeme geldi.

Elon Musk ve Twitter arasındaki hukuk savaşını kim kazanabilir, hangi taraf daha avantajlı? Elon Musk'ın Twitter'ı satın almak için sunduğu 44 milyar dolarlık teklifi geri çekmesi, sosyal medya dünyasında yeni bir hukuki sürecin başlayacağına işaret ediyor. Uzmanlara göre Twitter'ın konumu Musk'a göre avantajlı, ama şirket, uzun ve maliyetli dava sürecini beklemektense bir uzlaşma formülü üzerine anlaşmaya yanaşabilir.



Musk'ın iddiası San Fransisco merkezli Twitter şirketinin sosyal medya platformundaki sahte hesaplarla ilgili bilgi paylaşmayı kabul etmeyerek yaptıkları satın alma anlaşmasını ihlal etmesi.



Twitter sahte hesapların aktif kullanıcılarının yüzde 5'inden azına denk geldiğini belirtiyor ancak bunu kanıtlamak için yeterli bilgi paylaşmıyor. Bu nedenle platformdaki sahte hesap sayısının belirtilenden yüksek olma ihtimali bulunuyor.



Musk, şirketin sahte ve "spam" hesaplara ilişkin sayıların yanlış beyan olabileceğini ve bunun "olumsuz ticari etki" yaratabileceğini belirterek, bunu anlaşmadan çekilmesine gerekçe olarak sunuyor.



Hukuk uzmanlarına göre davanın açıldığı Delaware eyaletindeki mahkemeler "olumsuz ticari etki"yi belirgin ve beklenemeyen olayların şirketin uzun vadeli performansına zarar vermesi olarak tanımlıyor.

"Olumsuz ticari etki" Uzmanlar, bu etkinin hukuk tarihinde yalnızca bir kez geçerli şekilde tetiklendiğini hatırlatıyor. Söz konusu dava, 2018 yılında, Alman sağlık grubu Fresenius Kabi AG'nin ve Amerikan ilaç firması Akorn ile arasındaki anlaşmayı sona erdirmesi üzerine açılmıştı.



Davada mahkeme Akorn'un yasal zorunluluklara uyduğuna ilişkin Fresenius'a verdiği güvencenin doğru olmadığı sonucuna varmıştı. Mahkeme ayrıca, Akorn'un kötüleşen performansıyla ilgili bilgileri de sakladığına hükmetmişti.



Uzmanlar, Twitter'ın hatalı sahte hesap bilgisinin, Akorn'unki gibi bir "olumsuz ticari etki" olarak değerlendirilecek boyutta olmadığı düşüncesinde.



Reuters'a konuşan Tulane Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Ann Lipton "Konu mahkemeye giderse, Musk, yalnızca sahte hesap sayısının yanlış olduğunu değil, aynı zamanda Twitter'ın gelecekteki kazancına önemli etkide bulunacak kadar yanlış olduğunu da kanıtlamak durumunda kalacak" değerlendirmesinde bulunuyor.

Değer mi, değmez mi? Musk ayrıca Twitter'ın üst pozisyondaki iki çalışanını - ürün değer müdürü ve tüketici genel müdürü - işten çıkararak da anlaşmayı ihlal ettiğini öne sürüyor.



Anlaşmada çalışanların işten çıkarılması durumunda Musk'ın onayının alınması gerektiğine ilişkin bir madde bulunuyor.



Boston College Hukuk Fakültesi'nden Prof. Brian Quinn, bunun elle tutulur tek iddia olduğunu belirtiyor, ancak bu işten çıkarmaların Twitter'ın işlerini etkileyecek ciddiyette olmadığı görüşünde.



Uzmanlar mahkemelerin genellikle "aynen ifa" olarak bilinen hukuki çözüm yoluna gitmeyi tercih ediyor ve satın alan tarafın anlaşma gereğini yerine getirmesine hükmederek hedef şirket lehine karar aldığını belirtiyor.



Ancak birçok şirket, çalışanları, müşterileri ve tedarikçilerine ağır gelebilecek olan belirsizliği sona erdirmek için satın almak isteyen tarafla yeniden müzakere ya da uzlaşma yolunu seçebiliyor.



Reuters haber ajansının görüş aldığı bir diğer uzman olan Berkely California Üniveritsei'nden hukuk profesörü Adam Badawi daha az bir getiri üzerinde uzlaşılmasının sebebini hukuki sürecin çok pahalı olmasına bağlıyor ve durumun çok karmaşık olabileceğini ve bunun davanın getireceği maliyet ve zorluklara değmeyebileceğini ifade ediyor.

