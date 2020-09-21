Niğde peş peşe sallanıyor

Niğde'nin Bor ilçesi Obruk köyü merkezli meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere 7 evde hasar oluştu. Sabah 06.37'de de 4,1'lik artçı sarsıntı meydana geldi.





Niğde'nin Bor ilçesinde saat 22.08'de 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlçeye bağlı Obruk köyünde yaşayan Ramazan Altunkaya, evde otururken deprem olduğunu ve sarsıntının 7-8 saniye sürdüğünü söyledi. Bir anda sallanmaya başladıklarını ve elektriğin kesildiğini belirten Altunkaya, "Duvarlardan, kolondan bir anda üzerimize sıva dökülmeye başladı. İçeriden zor kaçtık. Köyde sadece evlerde hasar var" dedi.





Köylülerden İbrahim Altunkaya da depremin kısa sürdüğünü ve hemen dışarıya çıktıklarını belirterek, "Duvarlar çatladı. Köyde birkaç evde hasar olduğunu söylediler. Köye jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Şükürler olsun can kaybı yok" diye konuştu.





Emine Altunkaya ise deprem anında çok korktuğunu, evin duvarlarında çatlaklar oluştuğunu ifade etti.









5,1'lik deprem Aksaray'da hissedildi

Niğde’nin Bor ilçesindeki 5.1 büyüklüğündeki deprem Aksaray’da da hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar korkuyla evlerinden dışarı çıkarken, Aksaray’da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Depreme Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yakalanan vatandaşlar ve hasta yakınlarının da hastane önüne çıktıkları görüldü. Deprem sonrası emniyet, sağlık, İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri de tam kadro hazır hale getirildi. Polis ekipleri de sokaklarda devriye attı. Aksaray’da şu ana kadar kayda giren herhangi bir olumsuzluk olmadığı belirtildi.



