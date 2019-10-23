O uçak dolar mı taşıyor?

O uçak Yunanistan'a ne taşıdı?



MURAT İDE | YENİÇAĞ GAZETESİ





Ankara'da bir süredir, özel bir uçağın akıl almaz seyahat raporu konuşuluyor..





Konuşuluyor dediğim, kulislerde konuşuluyor.. Çıkıp alenen dillendirene rastlamadım..





Şimdi ben uçak diye başlayınca, ardına da 'para' diye bir kelime ekleyince, Fatih Altaylı alarma geçer..





Daha önceki bir operasyon için hatırlarsanız bana, "Murat pikeyi sıkı ört, bir tarafın açıkta kalmış olmasın." demişti.





Ardından öykünün gerçek olduğunu kendi de itiraf etti..





O yüzden dert etmeyiniz sevgili okur;





Bu kalem hiç işkembeden atmadı.. Bundan sonra da atmaz..





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Efendim hikayemizin aygıtı bu kez daha küçük bir uçak.. Modeli Falcon-2000..





Şimdi soru şu;





-Bir özel uçak, 3 hafta içinde Yunanistan'a, ağırlıklı olarak da Atina'ya kaç kez gidebilir ki?







Üç mü? Beş mi? On mu? Yirmi mi?





Bunun üzerinde bir rakam olursa, bazı günler birden fazla uçuş yapmış olması lazım..





Uçağın kuyruk numarası; TC-GNC..





Uçağın Genç İnşaat'la ya da Osman Gökçek'le bir ilgisi var mı bilmem..





Meslektaşım Murat Ağırel daha önce bu konuya girdi..





Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çok önemli bir şirketini de satın alan Genç İnşaat, başkentteki ihalelerde parlak bir yıldıza sahip..





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Neyse konumuz bu değil..





Konumuz, bu uçağın, 3 hafta içinde tam 59 kez Yunanistan'a uçması..





İhtimaller ne;





Bir Yunan işadamı uçağı kiralamış olabilir.. Sabah kahvaltısını Ankara'da, öğle yemeğini Atina'da yiyip, akşam yemeğine İstanbul'a geçiyor olabilir..





Bu zevk-i sefa 3 hafta devam etmiş olabilir..





İnanmak isteyenler için seçenek açtım yani..





Ama "Nedir bu iş" diye soracak olanlar için iki ihtimal var;





1- Bu uçakla ne taşınır?





2- Kumara mı gidiliyordu?





Doğru, kuşların fısıldadığına göre kumarhaneye de uğranıyor.. Ama kumarhane yemek aralarında gidilecek bir yer değil.. Gitti mi kalır insan..





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Sahi, bu uçak, Yunanistan'a üç haftada 59 kez ne taşıdı?





Tahmini olan için yorum bölümü açık..





Benim tahminim mi?





Şöyle izah edeyim;





Bana bile geldiyse Cumhurbaşkanı'na çoktan ulaşmıştır bu bilgi..





Burası kesin..





Kesin olarak bilemediğim şey ise; bagaj euro muydu, dolar mı?





Eee, onu da mı ben dert edeyim ?