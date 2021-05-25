Samanyolu Haber /Gündem / Peker'den Soylu'ya Berat Albayrak cevabı /25 Mayıs 2021 00:00

Peker'den Soylu'ya Berat Albayrak cevabı

Habertürk naklen yayınında gündeme ilişkin soruları cevaplayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker ve Berat Albayrak konularına da değindi. Bunun üzerine Sedat Peker'den konuyla ilgili bir tweet paylaşıldı.

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarının hedefinde yer alan ve istifası istenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk naklen yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.  

Soylu, ''Şurada cep telefonum var. 13'ünde ilk veya ikinci videosunda Hadi Özışık'la ilgili söz söylediği andan itibaren bütün kimyam altüst oldu. Ben onunla onun böyle bir ilişki kurabildiğini. Bundan 6 ay önce beni aramış. Hatırlamıyorum, sonra hatırlattı. 'Bu adam benimle youtube programı yapmak istiyor' dedi. 'Zinhar' dedim. 'Bu kesinlikle yanlış, işine bak' dedim. Sebebi de şu; Sedat Peker, Berat Albayrak ve Serhat Albarak'a yürüyor. Benim de etkim olduğunu söylüyor. Hadi Özışık'ı uzun yıllardır tanıyorum. Benim iki tane tanıdığım vardır. Bu sayıyı arttırmam. Bir tanesi Mahmut Abi, Mahmut Övür'dür. Allah rahmet eylesin bir tanesi de Şakir Süter'di. Akşam'da yazardı. Ailece hemhal olmuştuk'' dedi.

'BERAT ALBAYRAK'LA SEN DÜŞMAN ETMEDİN Mİ?'

Soylu'nun bu açıklamalarının ardından Peker, ''Sayın Cumhurbaşkanı hakkında, onun en büyük özelliği, adam tokuşturmayı sever deyip beni Berat Albayrak'la sen düşman etmedin mi? Bana haksızlık yapılıyor demedin mi?'' ifadelerini kullandı.


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