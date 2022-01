[Prof.Dr. Osman Şahin] Etkin pişmanlık ve küfre giden yol

Türkiye’de Tiran ve avenelerinin Hizmet insanlarına yaptıkları zulümlerine dayanak olarak, Hizmet Hareketi ile bir şekilde irtibatı olmuş bazı insanların iftiralarını, yalancı şahitliklerini veya Hizmet insanlarının isimlerine ve bilgilerine dair paylaşımlarını kullanmaktadırlar. Devletin bütün imkanları seferber edilmiş olmasına rağmen Hizmet Hareketine ait kanun nezdinde bir suç bulamadıklarından, bu tarz yalancı şahitlere veya Hizmet insanlarını muhbir eden bu insanlara başvurmuşlar ve yalancı tezlerini onların beyanlarına bina etmek zorunda kalmışlardır. Şüphesiz ki, zamanın Süfyan’ının zulümlerine payanda olarak kullandıkları bu insanlar tek tip değillerdir. Bu hale düşmelerinde etkili olan nedenler ve saikler farklı farklıdır. Buna binaen bunlar hakkında konuşurken herhangi bir sınıflandırmaya tabi tutmadan genellemeler yaparak hepsini aynı kefeye koymak da doğru olmayacaktır. Bununla beraber, işin mahiyetini genel olarak değerlendirmek mümkündür.Mu’tezile ve bazı Hâriciye mezheplerişeklinde hükmetmişlerdir. Bu tarz yaklaşımlar sebebiyle, Tarih boyunca ve günümüzde de İslâm aleminde başka Müslümanları küfürle itham eden gruplar çok büyük problemlere ve zararlara sebebiyet vermişlerdir.Hazret-i Bediüzzaman Onüçüncü Lem’a Yedinci İşaret’te, Mu’tezile’nin ve bir kısım Hârici’lerin bu hükümlerinde hatâlı olduklarını, büyük günahları işleyenlerin dinden çıkmayacağını şöyle açıklamaktadırlar:Hem insanda hissiyât galip olsa, aklın muhâkemesini dinlemez. Heves ve vehmi hükmedip, en az ve ehemmiyetsiz bir lezzet-i hazırayı, ileride gayet büyük bir mükâfâta tercih eder. Ve az bir hazır sıkıntıdan, ileride büyük bir azâb-ı müecceleden ziyâde çekinir. Çünkü tevehhüm ve heves ve his, ileriyi görmüyor belki inkâr ediyorlar. Nefis dahi yardım etse, mahall-i îmân olan kalb ve akıl susarlar, mağlûp oluyorlar.Hem sâbık işaretlerde anlaşıldığı gibi,Gayet cây-ı hayret bir hâldir ki, âlem-i bekânın nass-ı hadîsle sinek kanadı kadar bir nuru, ebedî olduğu için, bir insanın müddet-i ömründe dünyadan aldığı lezzet ve nimete mukâbil geldiği hâlde; bazı bîçâre insanlar, bir sinek kanadı kadar bu fânî dünyanın lezzetini, o bâkî âlemin, bu fânî dünyasına değer lezzetlerine tercih edip, şeytanın arkasında gider.”Eserlerinde büyük günahları işleyenlerin dinden çıkmayacağını ifade eden Bediüzzaman Hazretleri, Mektubat’ta işlenen günahlar inkâr edildiklerinde meydana gelecek büyük kayıpları ise şöyle ifade etmektedirler:M. Fethullah Gülen Hocaefendi,başlıklı Bamteli’nde, etkin pişmanlık gibi adlar altında mü’min arkadaşlarının aleyhinde konuşma, onlara iftira atma ve yazılan yalanlara imza atmanın mahiyetini şöyle ifade etmektedirler: “Önlerine yazılıp konan kâğıtlara imza atma mecburiyetinde bırakıldılar. (Zalimler onlara) “hücre” dediler, “sopa” dediler, “ilaç içirme” dediler, “Bu kâğıda imza atma…” dediler. Bu mevzuda tercihini yanlış yapanlar oldu. (Masumlara iftira atma yerine, her şeye rağmen) tercih edilmesi gerekli olan, “hücre” idi, belki “ilaç” idi, belki “dövülme” idi, “ağzın-burnun kırılması” idi, “kafanın yarılması” idi. Bunlar, o tercihi doğru yapana sevap kazandırırdı..” Öncelikle yapılan işin bir iftira, atf-ı cürüm ve günah-ı kebair (büyük günah) olduğunu ve her ne olursa böyle bir işe girilmesinin kabul edilemeyecek bir davranış olduğunu bilmek gerekir. Hocaefendi, bu şekilde bilinmemesinin bu günahı işlemekten daha ağır sonuçları olacağını ve ebedi kayıpları netice verebileceğini ise aynı yazısında şöyle ifade etmektedirler: “Türkiye’de, Hocaefendi’nin bu sözleri bazı cemaat ve tarikat mensupları tarafından çok ağır eleştiriye tabi tutulmuştur. Halbuki, Hocaefendi çok net bir şekilde, “İslâmi hükmüne bina ederek bu şekilde konuşmaktadırlar. Bu herkesin bildiği bir hüküm olmasına rağmen, bazıları tarafgirliklerinin etkisiyle “Hocaefendi, insanları nasıl böyle küfre mahkûm eder” gibi yaklaşımlar sergileyebilmişlerdir. Aynı yazı da, bazı insanlarda, başkalarını suçlamak suretiyle işin içinden sıyrılma gibi bir kompleksin bulunduğu ve böyle zaman dilimlerinde atf-i cürümlerin çok olacağı, toplumda gıybetlerin ve başkalarını karalamaların artacağı ve böyle davranmanın mahzursuz ve normal bir şey gibi görülmeye başlanacağı, yani toplum çapında duygu ve düşünce zehirlenmeleri yaşanağı ve zalimlerin de bu durumdan yararlanacakları ifade edilmektedir. aynı yazıs ında, bu işe bulaşan herkesin aynı olmadığının da altını çizip, nasıl ki Asr-ı Saadet’te irtidat edenlerden sonradan hatalarını anlayıp geriye dönenler olmuşsa, günün münafık ve mürtedlerine de Allah’ın (CC) bu idrak ve bu anlayışı ihsan etmesini dilemektedirler:denince… Veya yazılı önüne koyuyorlar; “Biz, şundan da şüpheleniyoruz, falan sistemde telefon kullanmış, filan sistemde telefon kullanmış!” … İşte böyle bir şeyden korkunca, elli tane, yoktan, masum insanın ismini alıyorlar.diye. Hâlâ isminden bahsedilmeyen, üç sene evvel kimin kaçırdığı belli olmayan insanlar var!… diğer insanlar da korkuyor… Size bugüne kadar yakın durmuş, dost çerçevesinde kalmış. Dolayısıyla bunların isim verdikleri de olmuştur.