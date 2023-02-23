Reina katliamında Twitter'ın rolü neydi?

İnternet şirketleri kullanıcı içeriklerinden ne derece sorumlu?

Bu noktada yüksek mahkeme heyeti, dava kapsamında internet şirketlerinin kullanıcılar tarafından paylaşılan içeriklere ilişkin sorumluluğunu değerlendirmeye aldı.

Paris saldırıları da dava kapsamında görüşüldü

Dava kapsamında ayrıca 2015 yılında Paris'te yine IŞİD'in sorumluluğunu üstlendiği saldırılar sırasında öldürülen Nohemi Gonzalez adlı Amerikalı kadının ailesi tarafından Google'ı bazı YouTube kullanıcılarına grubun içeriğini önerdiği için sorumlu tutma teklifi de değerlendirildi.

Alassaf'ın Amerikalı akrabaları Twitter'ı, 1 Ocak 2017'de yılbaşı kutlamaları sırasında düzenlenen ve 39 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı üstlenen IŞİD'ın platformdaki hesap ve paylaşımlarını denetlemediğinden örgüte yardım ve yataklık etmekle suçluyor.Ailenin şirketin "uluslararası terör eylemine" bilerek "önemli yardım" sağladığı yönündeki iddialarının yeterince güçlü olması halinde bunun davaların devam ederek Terörle Mücadele Yasası kapsamında tazminat talep etmelerine kadar uzanabileceği belirtiliyor.Hakimler, Twitter'ı temsil eden avukat Seth Waxman'a şirketin milyonlarca kişi tarafından kullanılan bir hizmet sunarken aynı zamanda terörle ilgili içeriğe karşı bir politika uyguladığı için sorumlu tutulmaması gerektiği yönündeki argümanını test etti.Biden hükümeti adına Twitter'ın pozisyonunu savunan Adalet Bakanlığı avukatı Edwin Kneedler, bir şirketin yasadışı bir eylemin failiyle "kişisel etkileşime" girmesi halinde tüzük kapsamında sorumlu olabileceğini söyledi. Ancak Kneedler, Twitter'ın hizmetlerinin bu davadaki terör eyleminden çok uzak olduğunu belirtti.Bu kapsamda görüş bildiren Cumhuriyetçi Yargıç Neil Gorsuch, Terörle Mücadele Yasası'nın sorumluluğunun terör eyleminde bulunan bir kişiye yardım etmeye odakladığını belirterek Twitter için "Saldırının ne kadar korkunç olduğunu hepimiz takdir ediyoruz, ancak bu şikayetteki sanıkları bu kişilerle ilişkilendiren çok az şey var." değerlendirmesinde bulundu.Her iki dava da Amerikalıların "uluslararası bir terör eylemi" ile ilgili zararlarını tazmin etmelerine olanak tanıyan bir yasa kapsamında açıldı.Alt mahkeme, Twitter'ın IŞİD'in platformu kullanmasını önlemek için "anlamlı adımlar" atmayı reddettiğini tespit ederek davanın devam etmesine izin vermesi üzerine üst mahkeme yolunu açmıştı.