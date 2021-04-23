Rusya- Ukrayna geriliminde tansiyon düştü





Rus askerleri, Cuma günü Ukrayna sınırından üslerine doğru çekilmeye başladı. Rusya'nın Ukrayna sınırında çok sayıda asker konuşlandırması, Ukrayna'yı ve Batılı ülkeleri kaygılandırmıştı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Perşembe günü, Kırım ve Rusya'nın batısındaki askeri manevraların sona erdiğini, orduya askerlerin 1 Mayıs'a kadar üslerine geri dönmeleri talimatı verdiğini söyledi.



Şoygu ayrıca 2021'in ilerleyen aylarında yapılması planlanan Zapad (Batı) adlı bir başka dev askeri tatbikat için Rusya'nın batısında konuşlandırılan ağır silahların yerinde kalması talimatı verdi. Silahlar, Ukrayna-Rusya sınırının 160 kilometre doğusundaki Voronezh bölgesinde bulunan Pogonovo poligonunda depolanacak.







Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların sonlandırılması için alınan ateşkes kararının ihlal edilerek Rusya'nın bölgeye asker yığması Batı'nın kaygılarını attırmış ve Batılı ülkeler, Kremlin'e askerlerini geri çekmesi çağrısında bulunmuştu.





ABD ve NATO, Rusya'nın Kırım Yarımadası'nı ilhak ettiği ve Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donbas'taki ayrılıkçıları desteklediği 2014'ten bu yana bölgedeki en büyük asker yığınağını yaptığını kaydetti.





Moskova, Ukrayna'nın ve Batılı ülkelerin asker yığınağı konusundaki kaygılarını reddetti ve Rusya sınırları içinde istediği yerde askerlerini konuşlandırabileceğini kaydetti. Kremlin ayrıca Ukraynalı yetkilileri ülkenin doğusunda kontrolu yeniden ele geçirmek için güç kullanma yoluna gitmemeleri, bunun bölgedeki sivilleri koruma çabalarını engelleyeceği konusunda sert bir dille uyardı. Donbas'ta yedi yıldır Ukraynalı askerler ve Rusya destekli ayrılıkçılar arasında devam eden çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 14 binin üzerinde.