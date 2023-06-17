Sel, taşkın ve yangınlar neden artıyor?

Tek sorumlu küresel ısınma mı?





"Kentler çok hızlı büyüdü"

Murat Türkeş, kentlerde görülen sellerin nedeninin ise sadece iklim değişikliği ile açıklanamayacağını söylüyor.

"25 yıllık ihmalin sonucu"





Hangi önlemler alınmalı?

Murat Türkeş'e göre çözüm başka bir kent planlaması düşünmekten geçiyor.

Yangınlar neden artıyor?





"İklim değişikliği sadece hızlandırıyor"

İklim değişikliğinin yıldırımlar haricinde doğrudan orman yangını çıkmasına yol açmadığını belirten Tolunay, yıldırım kaynaklı yangınların tüm yangınların sadece yüzde 10'unu oluşturduğu, yıldırımlarla yanan orman alanı oranının ise çok daha düşük olduğu bilgisini veriyor.

Orman yangınlarına hazırlıklı mıyız?





Nasıl mücadele edilmeli?





"Palyatif önlemler çözüm değil"

DW Türkçe'ye konuşan Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Kahraman ise Türkiye'nin ve dünyanın içinde bulunduğu 'iklim tahribatının' üretim-tüketim ilişkileri sonucu ortaya çıktığı görüşünde.